משבר דיפלומטי חריף פרץ בין ארצות הברית לסעודיה, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז ביום ראשון על "פרויקט חופש" במצר הורמוז - ללא תיאום מוקדם עם בעלות הברית במפרץ.

על פי דיווח ב-NBC, המבצע הופסק אחרי 36 שעות בלבד, כאשר סעודיה אסרה על הצבא האמריקאי להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי שלה.

ההכרזה הפתיעה את ההנהגה הסעודית, שלא הייתה מודעת לתכנון המבצעי. הממלכה הגיבה בזעם והודיעה לוושינגטון כי לא תאפשר לכוחות האמריקאיים להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטאן שמדרום-מזרח לריאד, וכן אסרה על טיסות דרך המרחב האווירי הסעודי לצורך תמיכה במבצע.

בתוך כך, הנשיא טראמפ התבטא הלילה כי הוא מעריך שהמלחמה תסתיים במהירות: "כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד - אסור לנו לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני, רוב האנשים מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה יסתיים במהירות".

כזכור, מומחה איראני לענף האנרגיה בשם חמיד חוסייני אמר בריאיון ל'ניו יורק טיימס' כי "המצור הימי הוא איום חמור יותר אפילו ממלחמה, ויש לשבור את הקיפאון משום שיצוא הנפט והאנרגיה שלנו נמצא בסיכון". מומחים מעריכים כי בתוך שבועות ספורים עלולה איראן להישאר ללא מקום לאחסון, מה שעלול לאלץ אותה לצמצם הפקה ואף לסגור בארות נפט.

במקביל, טראמפ הציב אולטימטום לאיראן והבהיר כי יש לה "שבוע אחד" להחליט אם לקבל את ההסכם לסיום המלחמה. "אם איראן תסכים להסכם - המלחמה תסתיים והמצור יוסר. אם לא - ההפצצות יתחילו ברמה גבוהה בהרבה", כתב הנשיא ברשת החברתית שבבעלותו.