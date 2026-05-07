הופסק אחרי 36 שעות

דיווח: סעודיה בלמה את המבצע של ארצות הברית נגד איראן | טראמפ הכריז: "המלחמה תסתיים במהירות"

המבצע השאפתני של טראמפ קרס תוך 36 שעות בלבד, לאחר שסעודיה "נעלה" את השמיים בפני חיל האוויר האמריקני • הזעם בריאד על ההכרזה המפתיעה ברשתות החברתיות, השיחה הקשה בין המנהיגים שהסתיימה ללא מוצא והחשש מקרע בלתי הפיך בין בעלות הברית האסטרטגיות | טראמפ התבטא הלילה כי לא יאפשר איראן גרעינית והכריז "המלחמה תסתיים במהירות" (אקטואליה)

נושאת מטוסים אמריקאית באזור מצר הורמוז (צילום: סנטקום)

משבר דיפלומטי חריף פרץ בין ארצות הברית לסעודיה, לאחר שנשיא ארה"ב הכריז ביום ראשון על "פרויקט חופש" במצר הורמוז - ללא תיאום מוקדם עם בעלות הברית במפרץ.

על פי דיווח ב-NBC, המבצע הופסק אחרי 36 שעות בלבד, כאשר סעודיה אסרה על הצבא האמריקאי להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי שלה.

ההכרזה הפתיעה את ההנהגה הסעודית, שלא הייתה מודעת לתכנון המבצעי. הממלכה הגיבה בזעם והודיעה לוושינגטון כי לא תאפשר לכוחות האמריקאיים להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטאן שמדרום-מזרח לריאד, וכן אסרה על טיסות דרך המרחב האווירי הסעודי לצורך תמיכה במבצע.

בתוך כך, הנשיא טראמפ התבטא הלילה כי הוא מעריך שהמלחמה תסתיים במהירות: "כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד - אסור לנו לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני, רוב האנשים מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה יסתיים במהירות".

כזכור, מומחה איראני לענף האנרגיה בשם חמיד חוסייני אמר בריאיון ל'ניו יורק טיימס' כי "המצור הימי הוא איום חמור יותר אפילו ממלחמה, ויש לשבור את הקיפאון משום שיצוא הנפט והאנרגיה שלנו נמצא בסיכון". מומחים מעריכים כי בתוך שבועות ספורים עלולה להישאר ללא מקום לאחסון, מה שעלול לאלץ אותה לצמצם הפקה ואף לסגור בארות נפט.

במקביל, טראמפ הציב אולטימטום לאיראן והבהיר כי יש לה "שבוע אחד" להחליט אם לקבל את ההסכם לסיום המלחמה. "אם איראן תסכים להסכם - המלחמה תסתיים והמצור יוסר. אם לא - ההפצצות יתחילו ברמה גבוהה בהרבה", כתב הנשיא ברשת החברתית שבבעלותו.

טראמפ (צילום: שאטרסטוק )

יצוין כי בימים האחרונים פיקוד מרכז ארצות הברית פרסם הודעה על אכיפת מצור כלפי מכלית נפט איראנית שניסתה להפליג לעבר נמל איראני במפרץ עומאן. מטוס קרב אמריקאי ביצע ירי של מספר פגזים מתותח לעבר ההגה של המכלית והשבית את מערכת ההיגוי שלה.

איראןדונלד טראמפסעודיהתקיפה באיראןאייל זמירמצרי הורמוז

3
שתגיעו להחלטה תגידו לנו!!!! טראמפ הזה הפכפך
די כבר!!!!
2
בס"ד מה יהיה אתך טרמפ ?לא דובים ולא יער
ר.א
1
טראמפ אתה בדיחה אחת גדולה מראה חלישות האיראנים לא עושים לך חשבון ליצן החצר
גד

