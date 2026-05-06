היום בתוכנית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס וישראל מאיר, סיכמו המגישים את אירועי ל"ג בעומר הסוערים. במוקד: ראיון נוקב עם שבתאי גרבציק דובר המשטרה למגזר החרדי על הטענות לאלימות, פעילות יחידת 'צור' נגד פוגעים בהר, וגם: הסיוע הישראלי לגרמניה וביצוע מיוחד של משה (מוסא) ברלין.

סערת מירון: "גיבורים או מסכנים את עצמם?"

הילולת הרשב"י השנה תיזכר כאחת המורכבות ביותר שידעה המדינה. תחת איומי טילים והנחיות מחמירות של פיקוד העורף, אלפים ניסו להגיע להר בכל דרך – דרך יערות, מעברי מים ואפילו צעידה ברגל מצפת. בתוכנית עלתה השאלה המהדהדת: האם העולים במסירות נפש הם גיבורים, או שמא מדובר בסיכון חיים מיותר?

דובר המשטרה למגזר החרדי, שבתאי גרבצ'יק, התייחס בראיון נרחב לתמונות הקשות של העימותים:

"התמונה מורכבת מאוד. מצד אחד פעלנו תחת חוק שהגביל את הכניסה לתושבים בלבד, ומצד שני הנחיות פיקוד העורף שאסרו התקהלויות. המשטרה לא קבעה את החוק, היא הגוף שנאלץ לאכוף אותו בפרונט. אנחנו חדר המיון של החברה הישראלית."

בתגובה לטענות על אכיפה בררנית (כמו עצירת אוטובוסים של חסידי קרלין בדרכם לטבריה או בנות סמינר בדרך לכרמיאל), הבהיר גרבצ'יק כי המעגלים נפרסו כדי למנוע הגעה למירון בניגוד לחוק. על הטענות לאלימות שוטרים בתוך אוהלים אמר: "אנחנו נלחמים יום יום על אמון הציבור, אבל כשמישהו עושה דין לעצמו הוא צריך לדעת שיש סיכוי שייעצר".

מבצע יחידת "צור": פוגעים נעצרו על ההר

במהלך ההילולה פעלו קציני יחידת "צור" של שב"ס בפריסה רחבה כדי לסכל פגיעה בקטינים בתוך הדוחק והצפיפות.