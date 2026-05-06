היום שאחרי: אירוע ל"ג בעומר היו מסירות נפש או סיכון מיותר | צפו

סערת מירון: "גיבורים או מסכנים את עצמם?" | מבצע יחידת "צור": פוגעים מסוכנים נעצרו על ההר | ביטחון ומשפט: ניסיונות מעצר עריקים | למה ישראל מעבירה לגרמנים דלק סילוני | הנגד המיתולוגי בקטע מיוחד לצופי התוכנית (דבר ראשון)

היום בתוכנית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס וישראל מאיר, סיכמו המגישים את אירועי ל"ג בעומר הסוערים. במוקד: ראיון נוקב עם שבתאי גרבציק דובר המשטרה למגזר החרדי על הטענות לאלימות, פעילות יחידת 'צור' נגד פוגעים בהר, וגם: הסיוע הישראלי לגרמניה וביצוע מיוחד של משה (מוסא) ברלין.

סערת מירון: "גיבורים או מסכנים את עצמם?"

הילולת הרשב"י השנה תיזכר כאחת המורכבות ביותר שידעה המדינה. תחת איומי טילים והנחיות מחמירות של פיקוד העורף, אלפים ניסו להגיע להר בכל דרך – דרך יערות, מעברי מים ואפילו צעידה ברגל מצפת. בתוכנית עלתה השאלה המהדהדת: האם העולים במסירות נפש הם גיבורים, או שמא מדובר בסיכון חיים מיותר?

דובר המשטרה למגזר החרדי, שבתאי גרבצ'יק, התייחס בראיון נרחב לתמונות הקשות של העימותים:

"התמונה מורכבת מאוד. מצד אחד פעלנו תחת חוק שהגביל את הכניסה לתושבים בלבד, ומצד שני הנחיות פיקוד העורף שאסרו התקהלויות. המשטרה לא קבעה את החוק, היא הגוף שנאלץ לאכוף אותו בפרונט. אנחנו חדר המיון של החברה הישראלית."

בתגובה לטענות על אכיפה בררנית (כמו עצירת אוטובוסים של חסידי קרלין בדרכם לטבריה או בנות סמינר בדרך לכרמיאל), הבהיר גרבצ'יק כי המעגלים נפרסו כדי למנוע הגעה למירון בניגוד לחוק. על הטענות לאלימות שוטרים בתוך אוהלים אמר: "אנחנו נלחמים יום יום על אמון הציבור, אבל כשמישהו עושה דין לעצמו הוא צריך לדעת שיש סיכוי שייעצר".

מבצע יחידת "צור": פוגעים נעצרו על ההר

במהלך ההילולה פעלו קציני יחידת "צור" של שב"ס בפריסה רחבה כדי לסכל פגיעה בקטינים בתוך הדוחק והצפיפות.

  • תוצאות המבצע: נתפסו 9 הפרות של צווי פיקוח. מעצרים: 4 פוגעים נעצרו בשטח, ו-5 נוספים זומנו לראיונות אזהרה. בשב"ס הבהירו כי המעקב הצמוד נועד למנוע מעברייני מעברייניים מסוכנים לנצל את ימי השמחה והצפיפות לפגיעה באוכלוסיות פגיעות.
היה מענין ועצוב לעמוד במחסום ולראות מי מקבלים אישור מעבר כי הם לא חרדים .  אי אפשר שלא להודות להכנסות אורחים על האוכל החם, השתיה החמה  ועל החימום באוהל שלהם שהשיבו נפש והיוו מקום מפלט מהקור והעיפות  . ותמהני איך בחורים שהלכו 4 שעות לכיוון מצפת למירון בלילה בגשם , הגיעו למירון ועוד רקדו.אין זאת אלא
זהב
1
ובדרך שברו גדרות, נכנסו לרשות פרטית ללא רשות, הזיקו למטעים וגרמו נזק לבעלי השדות.
תמיהה

