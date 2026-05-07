זעזוע בצפון: המשטרה עצרה רב מוכר ממירון בחשד לתקיפות אכזריות

במהלך החודש האחרון התקבלו תלונות במשטרת ישראל אודות חשד לתקיפות אכזריות של רב קהילה בצפון הארץ.

עם קבלת התלונה, נפתחה חקירה סמויה על ידי שוטרי המחוז הצפוני, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות חקירה לאיסוף ממצאים וראיות, אשר הובילו הלילה, למעצר החשוד. יצוין כי לאחרונה בית ההדין בראשות הגאון רבי שמואל אליהו הוציא מכתב חריף נגד הרב החשוד.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, נעצר החשוד (54) תושב מירון, המשמש כרב באחת הקהילות במקום והועבר לחקירה בתחנת המשטרה, שם נחקר בחשדות המיוחסים לו.

בהמשך ובהתאם להתפתחות החקירה וממצאיה, יובא החשוד בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.

בהודעת המשטרה נאמר: "משטרת ישראל קוראת לכל מי שנפגע או מחזיק במידע רלוונטי מתבקש לפנות ולהגיש תלונה בתחנת המשטרה הקרובה או באמצעות מוקד 100.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל פגיעה בביטחון הציבור, ובפרט עבירות חמורות מסוג זה, ותפעל בנחישות ובאפס סובלנות עד למיצוי הדין עם כל מי שיימצא מעורב. המשטרה תפעיל את כלל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להביא את החשודים לדין".