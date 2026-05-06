ירושה של שקל: האמא נישלה את הבת לטובת השכן שניצח בבית המשפט

אולם בבית המשפט העליון ( צילום: ויקיפדיה: אבי1111 ד"ר אבישי טייכר הרשאה )

עריכת צוואה ( צילום: יח"צ )

פרשה משפטית כואבת הסתיימה השבוע בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, כאשר השופטת עידית בן-דב ג'וליאן קבעה כי צוואתה של מנוחה שהורישה את כל רכושה לשכן והותירה לבת היחידה שקל אחד בלבד – תעמוד בתוקפה המלא. ההכרעה המשפטית, שניתנה לאחר בחינה מעמיקה של ראיות ועדויות, דחתה את כל טענות הבת בדבר השפעה בלתי הוגנת או זיוף מסמכים.

הפסיקה מבוססת על ממצאים ברורים שהעלו כי המנוחה הייתה צלולה ומודעת לחלוטין למשמעות מעשיה בעת חתימת הצוואה. בית המשפט קבע כי החלטתה לנשל את בתה מהירושה נבעה ממערכת יחסים עכורה ומהעובדה שהבת, שהתגוררה במרחק של כ-130 מטר בלבד, לא טרחה לבקר את אמה בביתה או בבית החולים.

דרמת הירושה ( צילום: ב"מ )