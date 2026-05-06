ירושה של שקל: האמא נישלה את הבת לטובת השכן שניצח בבית המשפט

פרשה משפטית כואבת הסתיימה השבוע בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, כאשר השופטת עידית בן-דב ג'וליאן קבעה כי צוואתה של מנוחה שהורישה את כל רכושה לשכן והותירה לבת היחידה שקל אחד בלבד – תעמוד בתוקפה המלא. ההכרעה המשפטית, שניתנה לאחר בחינה מעמיקה של ראיות ועדויות, דחתה את כל טענות הבת בדבר השפעה בלתי הוגנת או זיוף מסמכים.
הפסיקה מבוססת על ממצאים ברורים שהעלו כי המנוחה הייתה צלולה ומודעת לחלוטין למשמעות מעשיה בעת חתימת הצוואה. בית המשפט קבע כי החלטתה לנשל את בתה מהירושה נבעה ממערכת יחסים עכורה ומהעובדה שהבת, שהתגוררה במרחק של כ-130 מטר בלבד, לא טרחה לבקר את אמה בביתה או בבית החולים.
מסע צוואות סוער לאורך השנים
הסאגה המשפטית חושפת היסטוריה משפחתית מורכבת. על פי הממצאים, המנוחה ערכה לאורך השנים מספר צוואות סותרות: בשנת 2012 הורישה את רכושה לשכן; בשנת 2018, לאחר חידוש קשר קצר עם בתה, העבירה את הירושה אליה; אך בשנת 2019 שבה והחליטה להעניק הכל לשכן, בתנאי שיטפל בה עד יומה האחרון.
בית המשפט מצא כי הבחירה הייתה עקבית ושיקפה את המציאות העגומה שבה הבת נעדרה מחייה של אמה. כידוע, בהליך המשפטי התברר כי הבת לא הגיעה לבקר את אמה בביתה, לא ליוותה אותה לבית החולים, ואף לא דאגה לענייני הקבורה והשבעה לאחר פטירתה.
הסרטון שהכריע את הכף
הבת ניסתה לערער על כשירותה של אמה לערוך צוואה, תוך הצגת מסמכים רפואיים שלטענתה מעידים על כך שהמנוחה לא הייתה צלולה. אולם השכן הציג בפני בית המשפט הוכחה חותכת: סרטון בן עשר דקות שתיעד את מעמד עריכת הצוואה בפועל.
בסרטון נראתה המנוחה כשהיא מבינה היטב את משמעות מעשיה, פועלת מרצון חופשי ומביעה עמדה נחרצת. השופטת קבעה כי התיעוד מוכיח באופן ברור שהמנוחה הייתה כשירה לערוך צוואה, וכי החלטתה לנשל את בתה הייתה מודעת ומכוונת.
יצוין כי בית המשפט התייחס גם לטענה בדבר השפעה בלתי הוגנת מצד השכן. השופטת קבעה כי גם אם הייתה השפעה מסוימת, היא אינה פסולה, שכן המנוחה שמרה על עצמאות בקבלת החלטותיה והבינה את משמעות הצוואה.
מחיר כבד לבת
בסופו של יום, לא רק שהבת איבדה את ירושת אמה, אלא שבית המשפט השית עליה הוצאות משפט כבדות ושכר טרחת עורך דין בסך 60,000 שקלים. ההחלטה משקפת את עמדת בית המשפט לפיה התביעה הייתה חסרת בסיס ונועדה לערער על החלטה מושכלת של המנוחה.
הפסיקה מצטרפת למקרים נוספים בהם בתי המשפט מכבדים את רצונו של המוריש, גם כאשר הוא נוגד את הציפיות המשפחתיות. כאמור, בית המשפט הבהיר כי כל עוד המוריש כשיר ופועל מרצון חופשי, החלטתו תעמוד בתוקפה – גם אם היא כואבת ומפתיעה.
