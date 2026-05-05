"ניצלה את זקנתה": כך בוטלה העברת דירת היוקרה שנעשתה בעורמה

עריכת צוואה ( צילום: יח"צ )

במקום שבו אמורות היו לשרור מידות הרחמים והחסד כלפי אם זקנה וניצולת שואה, נחשפה מסכת קשה של ניצול ומניפולציה. בלב המאבק שעמד בפני בית המשפט, ניצבת השאלה המצמררת: מה קורה כאשר יורשים פוטנציאליים מתחילים את המערכה על העיזבון עוד בטרם כבתה שלהבת חייו של המוריש?

פסק דין חדש של השופטת גלי רון חושף כיצד הפכה זקנתה של אם ל"כר נוח" להסתה וניכור, שהובילו לניסיון לגזילת רכוש בערמה. הדיון המשפטי עסק בר' (83), ניצולת שואה שמצאה עצמה בלב סערה משפחתית שפרצה בתקופת מגפת הקורונה. תקופת הבידוד הפכה לכלי לניצול לפי פסק הדין, אחת מבנותיה של ר' (א') ניצלה את תקופת הבידוד של מגפת הקורונה כדי ליצור עם האם יחסי תלות מוחלטים. בעוד הבת השנייה (ש') היא שנשאה בעול הטיפול באם לאורך השנים, א' הגיעה מחו"ל ובודדה את אמה בבית האבות, תוך שהיא מונעת קשר עם יתר בני המשפחה. המספרים מעזה: תנועת הגירה חסרת תקדים דני שפיץ | 10:50 השופט פנה לנאשם בניסיון התנקשות בנשיא טראמפ ואמר: "אני מצטער" אריה רוזן | 14:17 במהלך תקופה זו, כך עולה מהראיות, הסיתה א' את אמה כנגד בתה המסורה בטענות שווא. שיאה של הפרשה נרשם כאשר התברר כי א' העבירה את אמה בחטף לארצות הברית, ללא ידיעת האפוטרופוס שמונה לה ובניגוד לדין. בתקופה זו, התגלה כי זכויותיה של האם בדירת יוקרה הועברו ללא תמורה על שמה של הבת המבודדת.

דרמת הירושה ( צילום: ב"מ )

"גמירות דעת" - המבחן המשפטי המכריע

בית המשפט נדרש לסוגיה רגישה: האם ניתן לבטל "עסקת מתנה" שבוצעה כביכול בהסכמה? השופטת קבעה כי במקרה של מתנה, נדרשת רמה גבוהה במיוחד של הוכחת "גמירות דעת" – כלומר, רצון חופשי וצלול מצד הנותן.

עדותה של האם, שבה הכחישה את קיומה של בתה השנייה עקב ההסתה הקשה שעברה, הוכיחה לבית המשפט כי רצונה לא היה חופשי. בפסק הדין הוטבע המונח "ניכור לעת זקנה", המתאר מצב בו אדם מבוגר הופך פגיע להשתלטות של גורם קרוב.

למרות שהאם לא הוכרזה כחסרת כשירות משפטית מלאה, חולשתה נוצלה באופן מחפיר. בנוסף, נקבע כי לבת התובעת יש מעמד משפטי כ"צד מעוניין" להגן על רכוש אמה, גם בטרם הגיעה שעת הירושה. מקרים דומים של ביטול צוואות התרחשו בעבר, אך פסק דין זה מדגיש את הפגיעות המיוחדת של קשישים בתקופות משבר.

יד של ניצול שואה עם המספר שחקקו הנאצים על ידו ( צילום: אלעזר פיינשטיין )

תמרור אזהרה לדורות הבאים

בסיומו של ההליך, הורה בית המשפט על ביטול העברת הדירה והשבת כספי השכירות שנגבו ממנה. מעבר לניצחון המשפטי, פסק הדין מהווה תמרור אזהרה מפני ניצול חולשתם של הורים לעת זקנה.

ההכרעה מזכירה כי המשפט אינו עוצם עין אל מול פגיעה בכבודם וברכושם של זקנים ותשושים. במיוחד כאשר מדובר בניצולי שואה, שחוו בחייהם די וותר מניצול ופגיעה. פסקי דין נוספים בנושא ירושה מראים כי בתי המשפט נוקטים גישה מחמירה במקרים של ניצול קשישים.

יצוין כי פסק הדין מצטרף לשורה של הכרעות משפטיות המדגישות את חובת ההגנה על אוכלוסיית הקשישים, במיוחד בתקופות משבר כמו מגפת הקורונה, שבהן הבידוד החברתי יצר תנאים נוחים לניצול.