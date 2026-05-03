החשודים בדרך הביתה? הסעיף שעלול לשחרר את המעורבים ברצח

ימנו בנימין זלקה ז"ל ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

משפחתו של ימנו בנימין זלקה ז"ל, שנרצח בנסיבות מזעזעות בפתח תקווה, הביעה הבוקר (ראשון) זעם רב ותסכול עמוק לנוכח דיווח ב'ישראל היום', לפיו מסתמנת הקלה משמעותית בסעיפי האישום נגד רוב המעורבים בפרשה. בני המשפחה, שעדיין שרויים באבל כבד, יצאו בקריאה נחרצת לרשויות האכיפה שלא להקל ראש בחומרת המעשים.

"אחרי שמדינה שלמה הזדעזעה ובצדק מהרצח של יקירנו ימנו בנימין זלקה, אנחנו מתעוררים ומגלים שהמשטרה והפרקליטות דוהרות לעבר כתבי אישום מקלים כאילו העבריינים שגרמו למותו של ימנו עשו זאת בטעות ובתום לב", מסרו בני המשפחה בהודעה חריפה. קשיים ראייתיים בהוכחת 'רצח בצוותא' הסערה התעוררה בעקבות קשיים ראייתיים עליהם דווח, המצביעים על כך שחוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב שרון מתקשים לגבש תשתית ראייתית מספקת להאשמת כלל הנערים ברצח. נכון לעכשיו, הראיות המוצקות מתמקדות בעיקר בחשוד המרכזי, שתועד לכאורה כשהוא שולף סכין ודוקר את זלקה ז"ל. השוטר היה בהלם: חווה שלימה נמלטה לחופשי אל השדות | צפו אריה רוזן | 30.04.26 תקיפה אלימה של נזירה בעיר העתיקה בירושלים על רקע דתי קובי אטינגר | 30.04.26 כדי להרשיע את שאר המעורבים ב"רצח בצוותא" – עבירה המאפשרת להטיל אחריות מלאה גם על מי שלא ביצע את הדקירה בפועל – על המשטרה להוכיח כי הם היו מודעים לקיומו של הנשק ולכוונה להשתמש בו. אולם הנערים החשודים דבקים בגרסתם בחקירה וטוענים כי לא ידעו על הסכין שהביא עמו חברם וכי לא הייתה להם כל כוונה שהקטטה תסתיים במוות.

רגעי התקרית הקשה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

'חבורה של עבריינים מסוכנים'

בני המשפחה הגיבו בחריפות למציאות המשפטית המתגבשת. "כל בר דעת מבין היטב שמדובר בחבורה של עבריינים אלימים, מנוסים, מסוכנים ומקצוענים שחזרתם לרחוב צריכה להדיר שינה מעיניי כל אמא ואבא בישראל", הדגישו. "הם עשו את זה פעם אחת, הם לא יחששו לעשות את זה שוב".

המשפחה טענה כי החשודים אינם מביעים חרטה, ואף תומכיהם ממשיכים להשמיע איומים. הם הדגישו כי רואים במשטרה ובפרקליטות אחראיות למניעת הרצח הבא, וקראו לציבור להצטרף למאבקם למען עשיית צדק עם יקירם.

המושג המשפטי 'רצח בצוותא'

מבחינה משפטית, המושג "רצח בצוותא" נועד לתת מענה למקרים בהם קבוצת עבריינים פועלת כגוף אחד למימוש תוכנית פלילית קטלנית. במצב כזה, החוק קובע כי אין צורך להוכיח מי מבין השותפים הנחית את המכה הסופית, כל עוד הוכח שהייתה שותפות ולו ברמה הרעיונית והתכנונית למעשה.

חלוף הזמן מאז המעצר, ללא פריצת דרך ראייתית בנושא זה, מעלה את החשש בקרב המשפחה כי הפרקליטות תיאלץ להסתפק בסעיפי אישום מקלים בהרבה. לשיטתם, סגירת תיקים או הקלה בעונשם של שותפים לרצח מזעזע שכזה היא בבחינת "כתובת על הקיר" לאירוע האלים הבא.

פתח תקווה התאחדה במעמד הרב יגאל כהן לזכרו של ימנו זלקה ז"ל ( צילום: נועם אליהו )

כזכור, ימנו זלקה ז"ל נרצח בערב יום העצמאות לאחר שביקש מקבוצת נערים להפסיק להתיז ספריי שלג על לקוחות הפיצרייה בה עבד. לפי החשד, הנערים תכננו מראש את הנקמה, ארבו לו בסיום משמרתו, ביצעו בו לינץ' ודקרו אותו מספר פעמות. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים בילינסון, אך בסופו של דבר נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

עד כה נעצרו 13 חשודים במסגרת הפרשה, כאשר ממצאים פורנזיים שנאספו בזירה עשויים להוות ראיה מכרעת בתיק. בקבוקי ספריי שלג עם עקבות DNA אותרו בפחי אשפה באזור, ודוחות ראשוניים כבר התקבלו בידי צוות החקירה.