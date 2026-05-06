הקאמבק: מיכאל בן ארי ומשה פייגלין ירוצו יחד בבחירות הקרובות

מיכאל בן ארי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

דרמה פוליטית בימין: יו"ר מפלגת 'זהות' וחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, יחד עם מייסד 'עוצמה יהודית' חבר הכנסת לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי, סיכמו היום (רביעי) על ריצה משותפת בבחירות הקרובות לכנסת.

לפי הדיווח בערוץ 14, המהלך, שגובש בפגישה אישית בין השניים, נועד לאחד כוחות אידיאולוגיים בימין העמוק ולהציב אלטרנטיבה למצביעים המבקשים קו תקיף ובלתי מתפשר בנושאים מדיניים וכלכליים. בסביבת השניים קיימת אופטימיות רבה לגבי סיכויי ההצלחה, וזאת למרות שבסבבים קודמים נפסל בן ארי מהתמודדות על ידי בית המשפט העליון – סוגיה שמעסיקה רבות את המערכת המשפטית והפוליטית. מטרת החיבור החדש, כפי שמגדירים אותה בסביבת פייגלין ובן ארי לפי הדיווח, היא בראש ובראשונה להשיב הביתה קולות של מצביעי ימין אשר נדדו בבחירות האחרונות למפלגות מרכז-ימין כדוגמת אלו של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. בנוסף, הרשימה המשותפת מכוונת לקהל של מצביעים "רדומים" – אנשי ימין שחשים כי המפלגות הקיימות אינן מייצגות אותם נאמנה ובשל כך נמנעו עד כה מלהגיע לקלפיות. האסטרטגיה של השניים מבוססת על ההנחה כי חיבור בין התפיסה הליברלית-כלכלית של פייגלין לבין הקו המדיני-אידיאולוגי של בן ארי יצליח לסחוף קהלים מגוונים.

משה פייגלין ( צילום: Erik Marmor/Flash90 )

עוד דווח כי ההסכם בין השניים נשען על חמישה עקרונות יסוד, כאשר המרכזי שבהם הוא שינוי פרדיגמה ביטחונית: מעבר מניהול הסכסוך להכרעה מוחלטת של האויב. המצע כולל דרישה לכיבוש חבלי מולדת, גירוש גורמי טרור והחלת ריבונות ישראלית מלאה. לצד זאת, ההסכם מדגיש את חידוש תנופת ההתיישבות בכל מרחבי ארץ ישראל כערך אסטרטגי עליון, עידוד עלייה יהודית וביצור זהותה של ישראל כמדינה יהודית המחוברת למורשת ישראל. פן נוסף ומשמעותי בהסכם נוגע לחירות הפרט ומשילות, הכולל הבטחה לצמצום משרדי הממשלה ושחרור האזרח מהבירוקרטיה הממסדית.

במפלגת 'זהות' מבקשים להבהיר, לפי הדיווח, כי בניגוד לניסיונות העבר, הפעם בכוונתם לרוץ עד הסוף ולא לפרוש לפני יום הבוחר. השילוב בין פייגלין, המזוהה עם מאבקים על חירות הפרט ונושאים כמו לגליזציה, לבין בן ארי המזוהה עם הימין האידיאולוגי והמאבק על שלמות הארץ, יוצר רשימה שנתפסת כמאתגרת עבור המפלגות הגדולות בגוש הימין. כעת, העיניים נשואות להחלטות ועדת הבחירות המרכזית ולתגובות במערכת הפוליטית לחיבור שעשוי לשנות את חלוקת המנדטים בגוש.