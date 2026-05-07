בצל שעון החול המתקתק בטהרן

הפרשן עמיחי שטיין ל'כיכר השבת': "הסכם עם איראן? בשורה רעה מאוד לישראל"

בשיחה עם אולפן 'כיכר' מנתח הפרשן המדיני הבכיר של i24NEWS עמיחי שטיין את הדרמה המדינית בין וושינגטון לטהרן • למה טראמפ לא תקף למרות ירי הטילים לאמירויות, מהן הדרישות האמריקניות במו"מ, ואיך הלחץ הכלכלי דוחק באיראנים? • וגם: האזהרה מפני "הסכם עתידי" | צפו 

עמיחי שטיין בראיון לאולפן כיכר
טראמפ מחפש עסקה, לא מלחמה

למרות הטון התוקפני, שטיין מסביר כי המציאות בשטח מעידה על איפוק אמריקני מכוון. "לנשיא טראמפ הייתה הזדמנות פז לתקוף השבוע אחרי שהאיראנים שיגרו טילים לעבר איחוד האמירויות", אומר שטיין, "העובדה שהוא בחר שלא לעשות זאת מחזקת את ההערכה שהוא לא להוט לתקוף, אלא שואף להסכם".

לדבריו, טראמפ נמצא בשנת בחירות (בחירות אמצע) והוא מודע לכך שמלחמה מעבר לים אינה פופולרית בקרב הבוחר האמריקני הממוצע, שמרגיש את המתיחות בעיקר בכיסו, דרך מחירי הדלק.

הסכם המסגרת: האם האורניום יצא מ?

הדיבורים כרגע הם על "הסכם עקרונות" שיגובש תוך 30 יום. הדרישה האמריקנית המרכזית היא חד-משמעית: ניקוי מוחלט של איראן מאורניום מועשר. "מדובר על הוצאת האורניום ברמת 20% ו-60% אל מחוץ לשטח המדינה", מפרט שטיין. "זה מהלך שיקשה על איראן להתקדם לעבר פצצה, אבל האיראנים עדיין מתעקשים על הזכות להעשיר ברמה נמוכה (3.67%) כעניין של 'כבוד לאומי'".

סעודיה יושבת על הגדר

אחת הנקודות המפתיעות בדיון היא עמדתה של סעודיה. למרות שאיראן היא אויב מר, הסעודים מונעים מהאמריקנים להשתמש בבסיסיהם לתקיפה. "הסעודים דואגים לעצמם", מסביר שטיין. "הם מבינים שאיראן היא איום יומיומי, והם חוששים שאם תפרוץ מערכה כוללת, הם יהיו הראשונים להיפגע. יש להם תחושה שהאמריקנים לא יגנו עליהם מספיק ביום פקודה".

השעון המתקתק של האייתוללות

מבחינה פנימית, איראן נמצאת בלחץ אדיר, ולא בגלל חילוקי דעות בין הנשיא פזשכיאן למשמרות המהפכה. "הנשיא האיראני חסר משמעות, מי שקובע אלו משמרות המהפכה", מבהיר שטיין.

הלחץ האמיתי הוא כלכלי-לוגיסטי: "לפי הערכות המודיעין, בעוד כ-40 יום לאיראנים לא יישאר מקום לאחסן נפט. הם יהיו חייבים לצמצם שאיבה, וזה נזק כלכלי לטווח ארוך מאוד. הם במירוץ נגד הזמן, וזה מה שדוחף אותם לשולחן הדיונים".

האזהרה: "הסכם הוא רע לישראל"

לסיום, שטיין משמיע תמרור אזהרה בוהק לירושלים. לדבריו, תרחיש של הסכם הוא הגרוע ביותר עבור ישראל: "הסכם מחזק את איראן כלכלית בצורה משמעותית. הוא נותן להם אוויר לנשימה ומקטין את הסיכוי שטראמפ ייתן לישראל 'אור ירוק' למבצע צבאי בעתיד".

"עבור ישראל", מסכם שטיין, "עדיף תרחיש שבו טראמפ מבצע תקיפה עוצמתית אחת, משאיר את הסנקציות על כנן ועוזב את האירוע, מאשר הסכם שיאפשר לאיראן לצמוח מחדש ולחכות לשעת כושר תחת ממשל עתידי אחר".

אל תבטחו בנדיבים--בבן אדם שאין לו תשועה!!! אמר הנביא
עקיבא
עקיבא

