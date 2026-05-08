תיעוד ענק מרגעי ההוד של יום ל"ג בעומר בחצר הקודש טאהש שבקנדה, אלפי החסידים זכו לשהות סביב רבם ולשמחת בית צדיקים.

בליל ל"ג בעומר העלה האדמו"ר מטאהש את שלהבת אש הקודש במדורת הענק שהוקמה ברחבת בית המדרש הגדול בקריה. לאחר ההדלקה עודד האדמו"ר את השירה בעוז ובתעצומות והפיח רוח של התלהבות בקרב קהל האלפים.

למחרת, במהלך עריכת השולחן הטהור לכבוד יומא דהילולא של התנא אלוקי רשב"י, שולב גם שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר.

הכלה היא בת חתנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי מיכל מאסקאוויטש, בנו של האדמו"ר מזאלאטשוב. החתן הוא נחמן כהנא, בן הגה"צ רבי מרדכי כהנא, בנו של האדמו"ר מספינקא כהנא וחתנו של האדמו"ר ה"נצח מנחם" מספינקא מאנסי.

לצד שמחת התנאים נערך גם סיום מסכת בבא בתרא. הסיום נערך במסגרת "עמוד הקהילה" של חבורת "מזון הנפש", המאגדת את לומדי החסידות.