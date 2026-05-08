כיכר השבת
עָלָה מַעֲלוֹת רָמוֹת

שלהבת בקנדה הרחוקה; שמחת ה'תנאים' וההדלקה המרכזית בחצר הקודש טאהש

רגעי קודש מיום ל"ג בעומר בצל קודשו של האדמו"ר מטאהש בקריית טאהש שבקנדה • בליל ההילולא העלה האדמו"ר את אבוקת האש במדורה המרכזית ועודד את השירה בעוז • למחרת נחגגה שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר עם נכד האדמו"רים מספינקא וזאלאטשוב • וגם, סיום מסכת בבא בתרא במסגרת "עמוד הקהילה" • תיעוד מהקריה (חסידים)

ל"ג בעומר בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)

תיעוד ענק מרגעי ההוד של יום ל"ג בעומר בחצר הקודש טאהש שבקנדה, אלפי החסידים זכו לשהות סביב רבם ולשמחת בית צדיקים.

בליל ל"ג בעומר העלה האדמו"ר מטאהש את שלהבת אש הקודש במדורת הענק שהוקמה ברחבת בית המדרש הגדול בקריה. לאחר ההדלקה עודד האדמו"ר את השירה בעוז ובתעצומות והפיח רוח של התלהבות בקרב קהל האלפים.

למחרת, במהלך עריכת השולחן הטהור לכבוד יומא דהילולא של התנא אלוקי רשב"י, שולב גם שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר.

הכלה היא בת חתנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי מיכל מאסקאוויטש, בנו של האדמו"ר מזאלאטשוב. החתן הוא נחמן כהנא, בן הגה"צ רבי מרדכי כהנא, בנו של האדמו"ר מספינקא כהנא וחתנו של האדמו"ר ה"נצח מנחם" מספינקא מאנסי.

לצד שמחת התנאים נערך גם סיום מסכת בבא בתרא. הסיום נערך במסגרת "עמוד הקהילה" של חבורת "מזון הנפש", המאגדת את לומדי החסידות.

ל"ג בעומר בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
