מידע מודיעיני חדש מצביע על עליית מדרגה מדאיגה בשימוש שעושה ארגון הטרור חמאס בשטחה של טורקיה, החברה בברית נאט"ו, כבסיס עורפי לבניית כוחו הצבאי. על פי חשיפה שפורסמה ב"כאן חדשות", בחודשים האחרונים פועלים מחבלי חמאס תחת כסות אזרחית כדי לרכוש מיומנויות לחימה מתקדמות על אדמת המדינה.

שיטת הפעולה של חמאס מבוססת על ניצול פרצות בחוק הטורקי ובמוסדות המדינה האזרחיים. פעילי הארגון, המציגים עצמם כחובבי ספורט, משתתפים באופן סדיר באימוני ירי במועדוני קליעה ציבוריים בטורקיה, שם הם משפרים את יכולותיהם בשימוש בנשק קל.

חמור מכך, המחבלים עוברים במדינה הכשרות מקצועיות להטסת כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים). במסגרת זו, הם אף מקבלים מהרשויות הטורקיות רישיונות רשמיים להטסת הכלים, מה שמרחיב משמעותית את מעגל פעילי הטרור הזוכים להכשרה מתקדמת.

מטרת העל של חמאס, לאחר סיום שלב ההכשרות בטורקיה, היא לשנע את אותם מחבלים מיומנים לזירות אחרות – לבנון, ירדן ושטחי יהודה ושומרון. המגמה היא להקים באזורים אלו, המהווים פוטנציאל לעימות עתידי מול ישראל, תאי טרור רדומים בעלי יכולות טכנולוגיות ומבצעיות מתקדמות.

ירה 13 כדורים מטווח אפס לעבר אדם - ונעצר שניות לאחר מכן בתום מרדף קובי רוזן | 08:43

הפעילות הצבאית החדשה שנחשפה מצטרפת לגילויים קודמים מחודש דצמבר האחרון, אז חשפו כוחות צה"ל ושב"כ רשת הלבנת הון סודית וענפה שמנהל חמאס בטורקיה – תחת הנחיה איראנית ישירה.

על פי המסמכים של ארגון הטרור שנתפסו ונחשפו על ידי מערכת הביטחון, הרשת מופעלת על ידי חלפני כספים, גולים מעזה, המנהלים פעילות כלכלית ענפה בלב טורקיה תוך ניצול התשתיות הפיננסיות המקומיות.

אותם חלפנים פועלים בשיתוף פעולה מלא עם המשטר באיראן, ומשמשים כצינור לקליטה, אחסון והעברה של מאות מיליוני דולרים שמקורם בטהרן, היישר לקופת חמאס ולבכירי ארגון הטרור.