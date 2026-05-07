הנחיות חירום בצפון: מי יישאר בבית ואיפה בוטלו הלימודים?

בעוד המתיחות הביטחונית בצפון מסרבת להירגע, פיקוד העורף ופיקוד הצפון ערכו הערב (ראשון) הערכת מצב מקיפה שבמסגרתה עודכנה מדיניות ההתגוננות באזורים הצפוניים. על פי ההחלטה, יישובי קו הפעולות והיישובים הסובבים את מירון ימשיכו לפעול במדרג פעילות מצומצמת לפחות עד תחילת השבוע הבא.

ההנחיות, שייכנסו לתוקף מיד ויישארו בתוקפן עד ליום ראשון בערב, מטילות מגבלות מחמירות על אלפי משפחות בצפון. עבור תושבי יישובים כמו ספסופה, אור הגנוז ומירון, המשמעות היא ברורה: הלימודים והעבודה יתקיימו אך ורק במקומות שמהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בתוך זמן ההתגוננות.

על פי המדיניות המעודכנת, באזורי קו העימות, גולן צפון, גליל עליון וביישובים קצרין וקדמת צבי, פעילות חינוכית תותר אך ורק במקומות שמהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מדובר במגבלה משמעותית שמשפיעה על אלפי תלמידים ועובדים באזור. גם עולם האירועים סופג מכה נוספת. בהתאם להנחיות, התקהלויות בשטח פתוח יוגבלו ל-200 איש בלבד, ואילו במבנה סגור ניתן יהיה לקיים אירועים עד 600 משתתפים. המגבלות חלות על כלל האזורים הצפוניים הכפופים למדיניות ההתגוננות המחמירה.

הרחבת זמני התרעה - צעד נוסף בחיזוק ההגנה

כזכור, בימים האחרונים הודיע פיקוד העורף על הארכת זמני ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון. ב-46 יישובים הוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים נוספים הזמן הוארך מ-30 שניות ל-60 שניות. השינוי בא בעקבות תהליך מקצועי שנערך בשיתוף פיקוד הצפון וחיל האוויר.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, הבהיר כי "הפיקוד ממשיך להעמיק, ללמוד ולבחון פתרונות שיחזקו את השמירה על חיי אדם, תוך קיום שיח רציף עם הרשויות המקומיות". במסגרת התהליך הוקם צוות מומחים שבחן את המערכות והיכולות, והוביל סדרת התאמות מבצעיות וטכנולוגיות.

מגבלות בירושלים ובמרכז הארץ

גם באזורים נוספים ברחבי הארץ נותרו מגבלות בתוקף. באזורי גולן דרום, בקעת בית שאן, בקעה, ים המלח, ירושלים, יהודה, שפלת יהודה, לכיש, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב הנגב, מרכז הנגב, דרום הנגב, ערבה ואילת - נותרת הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים.

בצה"ל מבהירים כי ההנחיות נועדו להציל חיים, וקוראים לציבור להמשיך ולהישמע להוראות פיקוד העורף. שאר ההנחיות במדיניות ההתגוננות נותרות ללא שינוי, והמערכת ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות הביטחוניות באופן שוטף.

יצוין כי המגבלות צפויות להישאר בתוקף עד ליום ראשון בערב, ובהתאם להערכות המצב השוטפות עשויות להתעדכן מדיניות ההתגוננות בהתאם למצב הביטחוני.