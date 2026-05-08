השלהבת הגדולה ביותר בעולם | רבבות במעמד ההדלקה המרכזי של הרבי מסאטמר 

מונרו הפכה למירון: רבבות אנשים מכל רחבי ניו יורק גדשו את השטח הענק לפני ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר בקריית יואל, שם העלה האדמו"ר את שלהבת אש הקודש בשיא הרגש לאחר עבודת ספירת העומר | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

מעמד ההדלקה בחצה"ק סאטמר (צילום: י. שטיין, שלום קליין, שלום שווארץ)

השנה אין מקום לספק כי ההדלקה הגדולה והעוצמתית ביותר בעולם לא התקיימה באתרא קדישא מירון, אלא בקריית יואל שבמונרו הרחוקה. עקב המגבלות המחמירות וההדלקות המצומצמות על הר מירון, הפך מעמד ההדלקה של האדמו"ר מסאטמר לאירוע המרכזי והגדול ביותר בתבל לכבודו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

שטח ההדלקה העצום התמלא עד אפס מקום ברבבות חסידים ואלפי יהודים שנהרו מכל רחבי ניו יורק וקנדה. במעמד השתתפו מאות רבנים, דיינים ואישי ציבור שרובם תפסו את מקומם על טורבינות הענק שהוקמו במיוחד לקראת המעמד האדיר.

טרם המעמד, התפלל האדמו"ר תפילת ערבית ברוב עם הדרת מלך, בשטח ההדלקה בהשתתפות רבבות המשתתפים. רגע של דממה השתרר כאשר האדמו"ר נעמד לספור ספירת העומר: "היום שלושה ושלושים יום", קולו של הרבי הדהד במרחב והצית את הלבבות לקראת רגעי השיא.

עם העלאת השלהבת על ידי האדמו"ר, לקול שירה אדירה "לכבוד התנא האלוקי" שזעזעה את אמות הסיפים. פצח הקהל הרב בריקודים סוערים שנמשכו שעות ארוכות סביב המדורה הגדולה בעולם.

לאחר מעמד ההדלקה המרכזי, התקיים מעמד ה"חלאקה" המסורתי, כאשר האדמו"ר גזז במאור פנים את מחלפות ראשיהם של מאות ילדי חמד שהגיעו לגיל שלוש, כשהם מלווים בהוריהם הנרגשים שזכו להתברך ביום קדוש זה.

מעמד ההדלקה בחצה"ק סאטמר (צילום: י. שטיין, שלום קליין, שלום שווארץ)
