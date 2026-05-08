בצל הקודש | האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג ירה בחץ וקשת לעיני המוני החסידים
במרכז החסידות בבורו פארק ערך האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג את שולחנו הטהור לרגל ל"ג בעומר, בהשתתפות אלפי חסידים | לצד הרבי נראו אדמו"רים ורבנים, ובראשם גיסו, האדמו"ר מצאנז זוועהיל | בסיום הטיש ירה האדמו"ר בחץ וקשת (חסידים)
תיעוד ענק מליל ל"ג בעומר בשכונת בורו פארק, רחובות שלמים נסגרו לקראת המעמד הענק בחצר הקודש באבוב 45 שסחף אלפים • הנהגת האדמו"ר שהפכה לאחת ההדלקות המרכזיות בארה"ב • ההמונים שנהרו מכל רחבי ארה"ב והשירה שפרצה עם עלות הלהבה • צפו בגלריה (חסידים)
את האווירה המחשמלת ששררה השבוע ביום ל"ג בעומר בחצר הקודש באבוב במרכז החסידות בבורו פארק קשה היה לפספס | האדמו"ר ערך את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול, לדברי החסידים מדובר באחד הטישים המרוממים ביותר של השנה | לפני הטיש הדליק נרות לרגל ההילולא, ובמהלך הטיש עודד הרבי את השירה בעוז מתוך להבת אש קודש בקדושת אור הרשב"י | בסיום הטיש ירה האדמו"ר בחץ וקשת כמנהג היום (חסידים)
רגעי קודש מיום ל"ג בעומר בצל קודשו של האדמו"ר מטאהש בקריית טאהש שבקנדה • בליל ההילולא העלה האדמו"ר את אבוקת האש במדורה המרכזית ועודד את השירה בעוז • למחרת נחגגה שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר עם נכד האדמו"רים מספינקא וזאלאטשוב • וגם, סיום מסכת בבא בתרא במסגרת "עמוד הקהילה" • תיעוד מהקריה (חסידים)
התרגשות כבירה והיסטוריה בחצר הקודש סאטמר: רבבות חסידים נטלו חלק השבוע במעמד הכנסת ספר התורה שכתב האדמו"ר מסאטמר במשך 3 שנים • הרבי בירך 'שהחיינו' בקול חנוק • תיעוד ענק מסיום כתיבת האותיות, טיש ל"ג בעומר, תהלוכת הענק שיצאה מבית הרבי ה'ויואל משה' והכנסת הספר להיכל הגדול • וגם, הספר 'קול יהודה' שיצא לאור עולם (חסידים)
ירושלים של מעלה: אלפים השתתפו במעמד ההדלקה המרכזי של האדמו"ר תולדות אהרן בלב שכונת 'מאה שערים' • לאחר עשרות שנים במירון, הלהבות המוכרות הבעירו את הלבבות בלב הבירה • צפו בתיעוד מרגעי הדבקות, השירה האדירה וריקודי הקודש של האדמו"ר במעמד הנשגב (חסידים)
במהלך השולחן הטהור שערך האדמו"ר מביאלה לכבוד יומא דהילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, נרשם רגע שיא כאשר הדליק שבעה פחי שמן למדורה, כנגד שבעת קני המנורה | בהמשך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש מעמיקים בתורת הרשב"י ובמעלת היום הנשגב (חסידים)
לבוש בבגדי שבת, ערך האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את מעמד ההדלקה המרכזי ברחבת בית מדרשו בירושלים | לאחר העלאת האבוקה, פצחו החסידים בריקודים נלהבים לכבוד הרשב"י | בהמשך ערך האדמו"ר את שולחנו הטהור בבית מדרשו ונשא מדברות קודשו, וכן גזז כמנהג היום ממחלפות ראשיהם של ילדי ה'חלאקה' (חסידים)
יום של התעלות בצל קודשו של האדמו"ר מבעלזא ביום ל"ג בעומר • צפו בגלריה מרהיבה, החל מהתפילות בהיכל ביהמ"ד הגדול, דרך מעמדי החלאק'הס ויריית החץ וקשת, ועד לשולחן הטהור בשקיעתה של חמה וההדלקה המרכזית ברחבה • מסע דבקות והוד של יממה שלמה בצל הקודש (חסידים)
אור יקרות אפף את קריית 'ישמח משה' בגני תקווה, בעת שערך האדמו"ר מסאסוב את מעמד ההדלקה בליל ל"ג בעומר ברחבת בית מדרשו הגדול | טרם המעמד יצק האדמו"ר את השמן במדורה לקול שירת "לכבוד התנא האלוקי", וברגעי השיא העלה את שלהבת אש הקודש באבוקה | לאחר ההדלקה, פצח האדמו"ר בריקוד קודש נלהב לפני המדורה הבוערת מתוך שמחה ודבקות במשך שעה ארוכה (חסידים)
צפו בתיעוד עוצמתי מהמעמד הענק שסחף רבבות: המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בהדלקת ליל ל"ג בעומר בלב ירושלים • בעוד וב'שטיבלעך' מתווכחים על מספר המשתתפים – 50 אלף או 10 אלפים – הצלם אבי סול מגיש תיעוד ייחודי מרחפן שתיעד את הים האנושי מלמעלה (חסידים)
מעמד הדלקה מרומם ערך האדמו"ר מאשלג בני היכלא ברחבת בית מדרשו בבני ברק • האדמו"ר נשא משא קודש בתורת הסוד של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בהמשך השליך את הקוויטלאך של החסידים לאש ופרץ בניגוני שמחה • צפו בתיעוד מההדלקה ומהשולחן הטהור שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה (חסידים)
התעוררות בעיר הבירה: התרגשות כבירה נרשמה בלונדון בעיצומו של יום ל"ג בעומר, כאשר אלפי יהודים התקהלו לחסות בצלו של המשפיע החסידי הנודע, הגה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן • בשנה השנייה ברציפות, הפכה חצר תלמוד התורה 'יסודי התורה' למוקד של דבקות, אש קודש ואווירת 'מירון' אותנטית • צפו בתיעוד מהמעמד שהרעיד את לונדון (חסידים)
שעות נעלות של קדושה והתרוממות הנפש היו מנת חלקם של חסידי ספינקא בית שמש ביום ל"ג בעומר | סדרי ההילולא נפתחו בלימוד מרגש של 'אבות ובנים' כהכנה דרבה למעמד ההדלקה | בהמשך, הלהיב האדמו"ר את הקהל הגדול בהדלקה המרכזית, ששולבה יחד עם שמחת ה'חלאקה' לבנו של הרבי | רגע מרגש נרשם כאשר האדמו"ר הרים את בנו, חתן החלאקה, על כתפיו ורקד עמו דקות ארוכות לקול שירת ההמונים| המעמד נחתם בטיש 'לחיים' שערך האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי צאנז גדשו בליל ל"ג בעומר את היכל 'רוזנברג' בקרית צאנז למעמד ההדלקה המרומם שערך האדמו"ר | בין המשתתפים בלט השתתפותו של הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר | לאחר הדלקת האבוקה, פצח הרבי במחול נלהב לקול שירת ניגוני היום, בהמשך ערך האדמו"ר טיש 'לחיים', ובשיאו ירה בחץ וקשת | לאחר מכן הרחיב הרבי בדברות קודש במשנת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)
לאחר מעמד ההדלקה בחצר הקודש קאליב, נרשם רגע מרגש של אחווה חסידית • האדמו"ר מסקולען ירושלים, אשר בית מדרשו שוכן בסמיכות מקום, נכנס במפתיע לטיש ה'לחיים' שערך האדמו"ר מקאליב • צפו בתיעוד מפגישת שני האדמו"רים, ממעמד ההדלקה ומיריית חץ וקשת כמנהג היום (חסידים)
בצהרי יום ל"ג בעומר ערך זקן אדמו"רי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול באנטוורפן שבבלגיה | בטיש השתתפו אלפי חסידים והמונים מתושבי העיר | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש במשנתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | צפו בתיעוד המיוחד מהרגעים המרוממים בבירת החסידות הבלגית (חסידים)
האם ילדי ירושלים התאמנו להיכנס למושב מירון עם נשק של פעם? בצהרי יום ל"ג בעומר, נצפה מחזה מרהיב וחמוד במיוחד בלב שכונת 'מאה שערים'. מאות מילדי 'תולדות אהרן' מילאו את חצר החסידות, כשהם יורים ב'חץ וקשת' בכדי לקיים את המנהג העתיק, לזכרו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, כשכידוע בימיו לא נראתה הקשת בענן | הצלם שוקי לרר תיעד את הרגעים היפים ומגיש גלריה (חסידים)
האם הרב הראשי, הגאון רבי קלמן בר, נצפה במירון בל"ג בעומר? התמונות שהופצו ברשת צולמו דווקא בנתניה. וזאת לאחר שבמעמד ההדלקה בחסידות זלאטשוב הוקמה תפאורה המדמה במדויק את חצר הציון, מה שיצר אשליה אופטית מרהיבה. הרב הראשי, המקפיד לכבד את כל רבני העיר, הגיע להשתתף לכמה דקות וצולם על רקע המערה | לאחר המעמד ערך האדמו"ר טיש מרומם לחסידיו, ורק למחרת פקד את אתרא קדישא מירון האמיתי, שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
ברחבת בית מדרשו שברחוב יעקבסון בירושלים, ערך האדמו"ר מסקולען ירושלים את מעמד ההדלקה בצהרי יום ל"ג בעומר טרם שקיעתה של חמה של היום הגדול | עם העלאת השלהבת, פצח האדמו"ר במחול נלהב, טפחיים מעל הקרקע, תוך שהוא מעודד בעוז את שירת ההמונים לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)
