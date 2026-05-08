( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילותם לטיהור רצועת עזה מתשתיות הטרור. כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי "הנגב" (חטיבה 12), אשר פעלו תחת פיקודה של אוגדת עזה (אוגדה 143), השלימו בימים אלו את משימתם המורכבת בדרום רצועת עזה, לאחר שפעלו במרחב באופן אינטנסיבי במהלך החודשים האחרונים.

במהלך הפעילות המאומצת בגזרה, לוחמי החטיבה פעלו בשיתוף פעולה עם לוחמי יחידת ההנדסה המיוחדת (יהל"ם). הכוחות המשותפים חשפו והשמידו לחלוטין שמונה תוואים תת-קרקעיים שונים. מדובר במערך של מנהרות טרור באורך כולל של למעלה משניים וחצי קילומטרים, אשר נחפרו ושימשו את ארגון הטרור חמאס לפעילות חבלנית נגד כוחותינו.

- צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:21

הישג משמעותי במיוחד נרשם כאשר הכוחות איתרו והשמידו תוואי שהיווה חלק מרכזי מתוך רשת תשתיות הטרור התת-קרקעיות של ארגון החמאס במזרח העיר רפיח.

בתוך תוואי מסועף זה שהו במהלך החודשים האחרונים מחבלים מארגון הטרור שביקשו להסתתר מפני צה"ל. במהלך הפעילות ההנדסית המדויקת של הכוחות להשמדת תוואי המנהרה, חוסלו אותם מחבלים ששהו במקום.

עם סיום פעילותם המוצלחת, השלימו כוחות חטיבת הנגב את משימתם במרחב הדרומי, ובכך חתמו את סבב הפעילות השביעי שלהם מאז פרוץ המלחמה. את מקומם של כוחות המילואים בגזרה יתפסו כעת כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים, שימשיכו במשימות הצבאיות.

במקביל להשלמת המשימה וחילופי הכוחות, בצה"ל מבהירים כי כוחות פיקוד הדרום נותרים פרוסים וערוכים במרחב, בהתאם להנחיות ולמתווה הפסקת האש הנוכחי. עוד הודגש כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות ובמהירות לשם הסרת כל איום מיידי במרחב.