אסון כבד נמנע הבוקר בעיר נהריה. סמוך לשעה 10:32 התקבל דיווח במוקדי החירום של המשטרה ושל כבאות והצלה אודות כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם) שאותר במפתיע כשהוא מונח על גג של בית ספר בעיר. בחסדי שמיים מרובים, האירוע הסתיים ללא כל נפגעים בנפש וללא נזק לרכוש.

עם קבלת הדיווח, כוחות גדולים של שוטרי מרחב "אשר" יחד עם חבלני מחוז חוף מיהרו לזירה. הפעולה הראשונה והדחופה ביותר של הכוחות הייתה פינוי זהיר ומהיר של כלל התלמידים וצוות ההוראה מבית הספר, על מנת להבטיח את שלומם וביטחונם. מיד לאחר הפינוי, החלו חבלני המשטרה בפעולות מורכבות לנטרול ופינוי כלי הטיס מהגג.

במקביל, צוותים של לוחמי אש מתחנת משנה נהריה ותחנת זבולון הגיעו למקום כדי לספק מעטפת לוגיסטית ומבצעית לכוחות החבלה. בשל מיקומו הבעייתי של הכטב"ם על גג המבנה, הוזנק לזירה רכב מנוף ייעודי מתחנת עכו, אשר שימש להעלאת כוח החבלה והציוד המקצועי הנדרש עד לגג בית הספר לצורך זיכוי הכלי.

לוחמי האש איבטחו את כלל הפעילות בשטח באמצעות פריסת קווי תקיפה וציוד כיבוי, שהוכנו למתן מענה מיידי בכל מקרה של התלקחות.