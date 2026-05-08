דאגה בבני ברק: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור קשיש שנעדר

משטרת ישראל מפרסמת קריאה דחופה לציבור, בבקשת סיוע בחיפושים אחר הנעדר מאיר לוי, קשיש בן 79 תושב העיר בני ברק.

על פי הודעת דוברות המשטרה, לוי מתגורר ברחוב המכבים בעיר. הוא יצא הבוקר מביתו, ומאז נעלמו עקבותיו לחלוטין. במטרה להביא לאיתורו המהיר, המשטרה מפיצה את תמונתו ומפרסמת את תיאורו החיצוני למען יזהו אותו עוברי אורח.

תיאורו של הנעדר:

גובה: 1.75 מטר.

מבנה גוף: רזה.

לבוש: קפוצ'ון בצבע אפור, מכנסי ג'ינס כחולים ונעליים בצבע כחול כהה.

כיסוי ראש: כובע שחור של חברת "נייקי" או לחילופין כיפה סרוגה בצבע לבן.

במשטרה פונים לציבור הרחב ומבקשים כי כל מי שיש בידו מידע, ראה את הנעדר או יודע דבר על מקום הימצאו, מתבקש ליצור קשר באופן מיידי ולדווח למוקד החירום של משטרת ישראל בטלפון 100.