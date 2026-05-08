האנטישמיות בבריטניה ממשיכה להרים ראש, עם שני אירועי שנאה חמורים שהתרחשו בתוך פחות מיממה נגד הקהילות היהודיות בממלכה. רשויות האכיפה בלונדון ובמנצ'סטר עצרו שני חשודים בגין איומים חמורים ואמירות קשות כלפי יהודים.

התקרית הראשונה אירעה אתמול (חמישי) בסביבות השעה 15:45 (שעון מקומי) ברובע האקני שבלונדון. גבר בשנות ה-50 לחייו החל להשתולל באוטובוס ציבורי (קו 254), וקרא לעבר נוסעים יהודים קריאות מזעזעות וקשות.

על פי עדויות, החשוד זעק לעברם "חבל שהיטלר לא הרג אתכם" ו-"כולכם צריכים ללכת לתאי הגזים". בנוסף לאמירות האנטישמיות, התוקף איים לרצוח ילדים יהודים, ואף טען כי הוא נושא עמו סכין.

בתושייה רבה, נהג האוטובוס עצר מיד את הנסיעה והפעיל את לחצן המצוקה. מתנדבים מארגון "השומרים" מיהרו לזירה ועיכבו את החשוד במקום עד להגעת כוחות המשטרה.

משטרת המטרופולין של לונדון מסרה כי החשוד נעצר בחשד לאיומים ברצח ולעבירות סדר ציבורי, והבהירה כי האירוע מטופל במלוא הרצינות ונחקר כפשע שנאה על רקע אנטישמי.

שעות ספורות בלבד קודם לכן, בלילה שקדם לתקרית בלונדון, אירע אירוע חמור נוסף במנצ'סטר. משטרת העיר עצרה גבר בשנות ה-60 לחייו באזור היטון פארק שבסאלפורד – אזור בו מתגוררת קהילה חרדית גדולה.

על פי הדיווחים, החשוד איים על חברי הקהילה בצעקות מחרידות: "אקח סכינים ואחתוך את גרונכם", וכן קרא לעברם: "יהודי תעזוב את המדינה, נעשה את זה כמו הנאצים בתאי הגזים". הוא נעצר מיד בחשד לעבירות סדר ציבורי על רקע גזעני.

שני אירועים קשים אלו מצטרפים לגל גובר של דיווחים על תקריות אנטישמיות בבריטניה בתקופה האחרונה, המעורר דאגה רבה בקרב הקהילות היהודיות המקומיות.