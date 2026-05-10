אברהם יחזקאל לא נח לרגע. בריאיון מיוחד הוא לוקח אותנו למסע שמתחיל ביישוב גני מודיעין, כילד היפראקטיבי שחיפש משמעות, ועובר דרך ספסלי הישיבות בבני ברק ומודיעין עילית. שם, הוא זיהה את הפער הכואב של "הדור השני" לחוזרים בתשובה - נערים שמגיעים עם עולם פנימי עשיר ומגוון, ומתנגשים לעיתים בחומות של עולם הישיבות השמרני.

"השליחות שלי הייתה במקום אחר", הוא מסביר את ההחלטה לצאת מהישיבה לטובת עשייה ציבורית. "היה פער בין ההבנה של נער שמגיע מהעולם שלנו לבין המשגיחים בישיבות הארדקור. לפעמים דורשים יותר מדי ומביאים בן אדם למצב של חוסר יכולת לעמוד בסטנדרט. השילוב הזה חייב להיעשות בחכמה, אחרת מפספסים יהלומים".

"הוציאו נגדי פשקווילים, איימו על המשפחה"

הדרמה האמיתית החלה כשבגיל 22 בלבד, החליט יחזקאל לרוץ למועצת גני מודיעין. מה שהתחיל כרצון להביא שינוי ליישוב מוזנח, הפך למלחמה פוליטית יצרית ומכוערת.

המלחמה מול המבוגרים:

"אנשים מבוגרים לא תמיד נותנים לך מקום. הם אומרים 'אתה לא רלוונטי, אתה ילד'. מה שהם עושים בחצי שנה, אנחנו הצעירים עושים בחודש – וזה מאיים עליהם". הלכלוך הפוליטי: יחזקאל חושף כיצד ניסו לשבור אותו באמצעים זולים: "הוציאו פשקווילים, זייפו חתימות של רבנים, הגיעו לאיומים פיזיים. אמרו לי 'אתה תישרף, הקריירה שלך מחוקה'. זה רק נתן לי את הנרבים להמשיך".

הניצחון המתוק: למרות שכל המפלגות התאחדו נגדו רגע לפני הבחירות, הוא הצליח להביא לבדו ארבעה מנדטים מתוך תשעה. "זה הכל מאיתו יתברך, הציבור ראה את המלחמה נגדי והחליט להצביע לי דווקא בגלל זה".

"ראיתי לוחם נצח יהודה שחזר מהתקלה בנפש מרוסקת. הוא רואה את חבריו שנהרגו מול העיניים בכל לילה. המדינה לא תמיד שם בשבילם, אנחנו חייבים להיות"

עוצמה לחייל: חזית הנפש

כיום, יחזקאל עומד בראש ארגון "עוצמה לחייל", שהוקם על ידי הפילנתרופית גלי ניצן. הארגון מטפל במאות לוחמים, פצועי נפש ומשפחות שקולות. בעיניים בורקות הוא מספר על המלחמה השקופה של הלוחמים שחוזרים מהקרבות בעזה ומלבנון.

"המלחמה האמיתית מתחילה כשהם חוזרים הביתה. הלוחם הכי אריה בקרב חוזר ומגלה שהוא מפורק מבפנים. עד סוף 2026 יהיו מעל 100 אלף לוחמים מדווחים עם פוסט-טראומה. אנחנו שם רגע לפני שהם מוותרים, נותנים להם מעטפת כלכלית, טיפולית וחברתית כדי שיקומו מחדש".

המסר של "הנסיך הקטן"

בסיום השיחה, אלי סיכם בציטוט מתוך הקלאסיקה "הנסיך הקטן" ומבקש מהצעירים לא להסתכל על העולם דרך המספרים והתבניות של המבוגרים. "תחלמו בצבעים, תחלמו בגדול. אל תקשיבו לרעשי הרקע. הכל אפשרי".

איך נראתה פגישת החסד של אברהם עם פצועי צה"ל בתל השומר? ומה קורה כשבחור צעיר מוצא את עצמו באופוזיציה הלוחמת?

