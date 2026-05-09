בקריאה נרגשת וחריגה, פנה הערב (ראשון)הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, במהלך שיעורו השבועי אל ראש הממשלה ונשיא המדינה בבקשה להצטרף להכרזה המפתיעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על שמירת השבת.

השבוע פרסם הבית הלבן הכרזה רשמית לרגל "חודש המורשת היהודית-אמריקאית" ושנת ה-250 לאמריקה, שבה הביע הנשיא טראמפ הערכה עמוקה לדת היהודית וקרא לאזרחי ארצות הברית לכבד את השבת וליטול בה פסק זמן למנוחה. ההכרזה עוררה התרגשות רבה בעולם היהודי, והראשון לציון ראה בכך הזדמנות היסטורית לחיזוק שמירת השבת בישראל ובתפוצות.

"אני קורא לנשיא ולרה"מ להצטרף לקריאה"

הראשון לציון קישר בדבריו בין ההצהרה האמריקאית לבין השבת הקרובה – שבת פרשת במדבר, המכונה "שבת כלה" בשל היותה השבת המכינה לקראת חג מתן תורה. "אני קודם כל מצפה ואני קורא לנשיא המדינה ולראש הממשלה של המדינה היהודית שיצטרפו לקריאה של נשיא ארצות הברית, לכל הפחות כאן בארץ ישראל", אמר הגר"ד יוסף בהתרגשות.

הרב הזכיר את מאמר חז"ל המפורסם לפיו "אם עם ישראל ישמרו שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים", והדגיש כי השבת הקרובה היא הזדמנות ייחודית לאחדות לאומית סביב ערך יסוד זה של היהדות. "כמה זה חשוב שכולנו נתאחד סביב שבת קודש", קרא הראשון לציון לקהל המאזינים.

"על אחת כמה וכמה אנחנו היהודים"

בדבריו, הביע הראשון לציון השתאות מהעובדה שדווקא נשיא לא יהודי הוא זה שמעלה את חשיבות השבת על הפרק הציבורי. "אם אדם לא יהודי כל כך מכבד את הדת שלנו וקורא גם ללא יהודים לנוח בשבת, על אחת כמה וכמה אנחנו היהודים שיש לנו תורה, יש לנו את המסורת שלנו ויש לנו את המתנה היקרה שנקראת שבת קודש", הדגיש.

הרב פנה במיוחד ליהודים בתפוצות הגולה ואמר: "כמה זה חשוב שכולם יתאחדו סביב שמירת שבת, ובזכות זה נזכה לגאולה השלמה במהרה". הקריאה נתפסת כחריגה במיוחד בשל הפנייה הישירה לראשי המדינה, דבר שאינו מקובל בשיעורים השבועיים של הראשון לציון.