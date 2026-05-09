"הזדמנות היסטורית"

הראשון לציון קורא לרה"מ והנשיא: "הצטרפו לטראמפ לשמירת השבת הקרובה"

הראשון לציון הגר"ד יוסף פנה בקריאה נרגשת לציבור הרחב לשמור את השבת הבאה - המכונה 'שבת כלה' • פנה ישירה לרה"מ ולנשיא להצטרף להכרזת טראמפ | "בזכות זה נזכה לגאולה" (חרדים)

דבריו של הראשון לציון | צפו

בקריאה נרגשת וחריגה, פנה הערב (ראשון)הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, במהלך שיעורו השבועי אל ראש הממשלה ונשיא המדינה בבקשה להצטרף להכרזה המפתיעה של נשיא ארצות הברית על שמירת השבת.

השבוע פרסם הבית הלבן הכרזה רשמית לרגל "חודש המורשת היהודית-אמריקאית" ושנת ה-250 לאמריקה, שבה הביע הנשיא טראמפ הערכה עמוקה לדת היהודית וקרא לאזרחי ארצות הברית לכבד את השבת וליטול בה פסק זמן למנוחה. ההכרזה עוררה התרגשות רבה בעולם היהודי, ו ראה בכך הזדמנות היסטורית לחיזוק שמירת השבת בישראל ובתפוצות.

"אני קורא לנשיא ולרה"מ להצטרף לקריאה"

הראשון לציון קישר בדבריו בין ההצהרה האמריקאית לבין השבת הקרובה – שבת פרשת במדבר, המכונה "שבת כלה" בשל היותה השבת המכינה לקראת חג מתן תורה. "אני קודם כל מצפה ואני קורא לנשיא המדינה ולראש הממשלה של המדינה היהודית שיצטרפו לקריאה של נשיא ארצות הברית, לכל הפחות כאן בארץ ישראל", אמר הגר"ד יוסף בהתרגשות.

הרב הזכיר את מאמר חז"ל המפורסם לפיו "אם עם ישראל ישמרו שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים", והדגיש כי השבת הקרובה היא הזדמנות ייחודית לאחדות לאומית סביב ערך יסוד זה של היהדות. "כמה זה חשוב שכולנו נתאחד סביב שבת קודש", קרא הראשון לציון לקהל המאזינים.

"על אחת כמה וכמה אנחנו היהודים"

בדבריו, הביע הראשון לציון השתאות מהעובדה שדווקא נשיא לא יהודי הוא זה שמעלה את חשיבות השבת על הפרק הציבורי. "אם אדם לא יהודי כל כך מכבד את הדת שלנו וקורא גם ללא יהודים לנוח בשבת, על אחת כמה וכמה אנחנו היהודים שיש לנו תורה, יש לנו את המסורת שלנו ויש לנו את המתנה היקרה שנקראת שבת קודש", הדגיש.

הרב פנה במיוחד ליהודים בתפוצות הגולה ואמר: "כמה זה חשוב שכולם יתאחדו סביב שמירת שבת, ובזכות זה נזכה לגאולה השלמה במהרה". הקריאה נתפסת כחריגה במיוחד בשל הפנייה הישירה לראשי המדינה, דבר שאינו מקובל בשיעורים השבועיים של הראשון לציון.

מתוקים שלי השבת היא אהבה. ה' רוצה לפנק אותנו אל תסתכלו על זה כאיסורים תסתכלו על זה כחיבוק מאבא אם טראמפ מבין את זה, כמה אנחנו צריכים לשמוח בשבת שלנו
יגאל
10
חלאס עם השטויות תראו מה קורה בעולם אפילו הגויים כבר מבינים השבת היא הפצצה האטומית של עם ישראל רה"מ הנשיא אל תהיו פראיירים קחו את המתנה הזו שנקראת שבת זה אש
טוקר
9
רבותי כתוב זכור את יום השבת לקדשו השבת היא מקור הברכה מי ששומר אותה היא שומרת עליו פלא פלאים שהקב"ה גלגל שדווקא נשיא ארה"ב יעורר אותנו הגיע הזמן שגם אצלנו המנהיגים יבינו שזה הסוד של עם ישראל אשריו של מרן הראש"ל שמעורר את העם
אליאס
8
אייייי יא ווראדי שמעתם מה אמר הרב? אפילו טראמפ נהיה צדיק רה"מ הנשיא תעשו טובה תסגרו את האור תאכלו דגים חריפים תנו לנו שבת בשקט בלי נחס
חנוך
7
השבת היא עיר מקלט לנשמה קריאתו של הגר"ד יוסף שליט"א היא קריאה להצלת הדור כשמתאחדים בשבת כל המקטרגים משתתקים יהי רצון שהקריאה תיפול על אוזניים קשובות
מרציאנו
6
צריך להוריד את הכובע בפני הרב הוא לא מפחד להגיד את האמת בפרצוף של המנהיגים השבת היא לא נטל היא נכס. אם טראמפ הבין את זה אולי סוף סוף יפול האסימון גם בירושלים
אמסלם
5
אשרי התמימות, מי יתן.
יוסף חיים אוהב ציון
4
אשרינו שזכינו למנהיג כזה שמעורר אותנו על קדושת השבת אם הגויים מבינים שהשבת היא מקור הברכה אנחנו בניו של אברהם יצחק ויעקב על אחת כמה וכמה הלוואי ודבריו ייכנסו ללב המנהיגים
רחמים
3
אני קורא לרה"ר שיקרא גם לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית (גולדפריינד) לשמור שבת!
מאיר

