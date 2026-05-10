חוק הגיוס בדרך לקבורה סופית

"כשלנו בשליחות המרכזית שלנו" | בכירים בסיעות החרדיות מודים: חוק הגיוס לא יעבור בקדנציה הנוכחית

גורמים בכירים בסיעות החרדיות מודים בשיחות סגורות: חוק הגיוס לא יעבור בקדנציה הנוכחית • ההתלבטות: הערות הייעוץ המשפטי לא מקובלות, אך העברת חוק ללא תמיכה משפטית עלולה להזיק | בכיר חרדי: "החוק לא מקובל עלינו ואין לו רוב בכנסת" (חרדים)

לקראת פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, הכנס האחרון שבו ניתן יהיה להעביר את , מודים גורמים בכירים בסיעות החרדיות בשיחות סגורות: החוק לא יעבור בקדנציה הנוכחית. "כשלנו בשליחות המרכזית שלנו בכנסת", הודה אחד מראשי הסיעות החרדיות בסוף השבוע בשיחה עם 'כיכר השבת'.

גורם חרדי בכיר נוסף התבטא: "אנחנו לא שלמים עם נוסח חוק הגיוס, קשה לראות שהוא יעבור בקדנציה הנוכחית". לדבריו, ההתלבטות מגיעה במיוחד עם ההערות של הייעוץ המשפטי של הכנסת. "ההערות לא מקובלות עלינו, כך שלהעביר חוק ללא כל תמיכה משפטית - יכולה להזיק יותר מאשר להועיל".

כאמור, הסיעות החרדיות עומדות בפני הכרעה גורלית בימים הקרובים. כפי שדיווחנו, ש"ס ו'דגל התורה' צפויות להכריע באשר לחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, כאשר נותרו חודשים ספורים בלבד עד למעבר לתקופת בחירות.

בש"ס הבהירו כי הם בעד המשך החקיקה וממתינים להכרעת 'דגל התורה' בנושא, שכן הוחלט שהחקיקה תצא לדרך בשיתוף פעולה ותיאום בין הסיעות. בכיר ב'דגל התורה' ציין כי ייתכן והכרעת ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו תתקבל ביממה הקרובה או בתחילת השבוע הבא.

שלוש אפשרויות על השולחן

במוקד הדיונים עומדות שלוש אפשרויות מרכזיות: האם להסכים לדרישות הייעוץ המשפטי של הכנסת ולבצע שינויים והחמרות בנוסח החוק; להעביר חוק ללא תמיכת הייעוץ המשפטי ולהסתכן שהחוק ייפסל באופן מיידי ויצא נגדו צו ביניים; או לוותר על החקיקה ולדחות את ההכרעה לכנסת הבאה בתקווה שהימין יישאר בשלטון.

גורם חרדי נוסף העוסק בסוגיית הגיוס העריך בשיחה עם 'כיכר השבת': "החוק לא יעבור, הוא לא מקובל עלינו אבל בעיקר כי אין לו רוב בכנסת, זו האמת, לא יהיה לו רוב בחודשים האחרונים של הקדנציה".

כאמור, כנס הקיץ של הכנסת, שייפתח השבוע, הוא ההזדמנות האחרונה להעביר את החוק לפני מעבר לתקופת בחירות.

20
בקיצור שיהיה להם מה למכור לנו בבחירות הקרובות. אם ציבור חרידי חושב שיש להם נציגים בכנסת חיים באשליות הם דואגים רק לעצמם ולא לציבור.תפסיקו לחיות בשקר!!!
בלה בלה
תהיה נציגות חרדית חזקה, בגלל שאנחנו כולנו מצביעים למפלגות החרדיות להראות שאנחנו תומכים בתורה, בשבת, בגדולי התורה. לא בשביל הישגים.
יהודי
תמשיך להיות נאיבי
חחח
19
במקום לתמוך בתיקון הרשעות המשפטית, עתה תקועים עם חוק מיותר.
המגיב
18
יאפסים אז מה עשיתם ???
שינדלר
17
די להיות אגואיסטים ,יש מלחמה ,אף אחד לא ישב ושיחק בגוגואים
88
16
אז למה זה אנכי? צריך ללכת עם השמאל. לא עם 'ימין מלא מלא' שנותן לימין את הכל, ולחרדים- אפס. רק השמאל יכול להעביר כל חוק שיירצה בבגצ ועם תמיכת המרשעת. ביבי נותן חיוכים. השמאל שיודע לשלוט- מספק סחורה.
יהודי
כשהחרדים היו עם השמאל היה שקט וקיבלו הכיל עכשיו הימין מקבל וחרדים חוטפים
11111
15
עם הימין גם בפעם הבאה שום דבר לא יזוז...לסגור עם השמאל והכל יסתדר ב"ה..בגץ עובדים אצל השמאל
פשוט
14
שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ כִּי כָשַׁלְתָּ בַּעֲוֺנֶךָ. הוידוי הוא שלב ג' בתשובה וטוב שהודו. הגיע הזמן למנהיגות חרדית חדשה! שהבוחרים יבחרו בה ולא אף גורם אחר ! (פריימריז בלע"ז) אני לא בוחר יותר במפלגות החרדיות הישנות !
הושע
13
בדיוק בגגל זה אני אשכנזי שמצביע ש"ס כבר יותר מ20 שנה
מובא בתוך הדברים
12
אם כשלתם , לכו הביתה. אין צורך בכם.
יהודי
רק בדרך זו הם יבינו באיזו רמה הם והציבור מתרשם מסיק מסקנות וחכם מהם.
בהחלט נכון
11
בכל המפלגות מתאמצים להביא פנים חדשות לרשימות, ואצל יהדות התורה כלומניק מסואב כמו גפני כבר יושב בכנסת 40 שנה ולא חושב ללכת.
יהושע

