אבל בבני ברק ובמירון | רבי נחמן מעודד זצ"ל – נאמן ביתו של 'החלבן' הלך לעולמו

בזמן ששהה במירון בימי ההילולא, השיב את נשמתו ליוצרה הרב נחמן מעודד זצ"ל, האיש שעמד מאחורי מפעלי ההפצה של 'החלבן' מגבעתיים ומייסד 'התעוררות ישראל' | בן 49 בלבד בפטירתו | הלווייתו תצא הלילה מביתו בפרדס כץ (דיין האמת)

הרב נחמן מעודד ז"ל (צילום: צילום מסך)

ברוך דיין האמת: ממירון מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו הפתאומית של רבי נחמן מעודד זצ"ל, דמות מוכרת בעולם התשובה, שהלך לעולמו בגיל 49 בערב שבת קודש.

המנוח זצ"ל נודע ברבים כמי שהיה דבוק בכל נימי נפשו בצדיקי הדור, ובראשם ברבו המובהק, המקובל רבי חיים הכהן זצ"ל – "החלבן" מגבעתיים. במשך עשרות שנים שימש כנאמן ביתו ועוזרו הקרוב, והיה הצינור המרכזי שדרכו זכו המונים להיחשף לתורתו ולהנהגותיו של הצדיק.

רבי נחמן היה הרוח החיה מאחורי מפעל הכביר "התעוררות ישראל". בכישרון ובמסירות הקים מערך דיגיטלי וטלפוני שבו תיעד והפיץ שיחות חיזוק בענייני אמונה וגאולה מגדולי ישראל. קולו הפך לחלק בלתי נפרד מסדר יומם של אלפי יהודים שביקשו להתחזק ולהתעודד בדרכי החסידות.

מכריו מספרים בשיחה ל'כיכר השבת' על יהודי שכל מהותו הייתה עבודת השם בלהט, כשהוא דבק בדרכו של רבי נחמן מברסלב. "כשמו כן הוא, הוא היה 'מעודד' במלוא מובן המילה", הם אומרים בכאב. "הוא ידע לקחת את תורת הנסתר ולהנגיש אותה בפשטות לכל יהודי, מתוך ענווה וביטול מוחלט לצדיקים".

הטרגדיה התרחשה במירון, שם שהה המנוח בשבועיים האחרונים כשהוא לן באוהל בסמוך לציון הרשב"י לקראת יום ההילולא. ביום שישי הלך לנוח, וכשבנותיו חזרו מהתפילה בציון, הן מצאו את אביהן כשהוא ללא רוח חיים.

הוא הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות ההולכים בדרך התורה והחסידות.

הלווייתו תצא הלילה, מוצאי שבת קודש (פרשת בהר-בחוקותי), בסביבות השעה 12:00 בלילה, מביתו ברחוב נורדאו 47 בשכונת פרדס כץ בבני ברק, לעבר בית החיים ויז'ניץ בעיר, שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

איזה נשמה ענקית כל כולו היה לשם שמיים!!
קודש קודשים
ברוך דיין האמת מאוד עצוב צדיק גדול
אילן
האדם הזה היה כולו להשם!! "אבד חסיד מן הארץ" איזה אבידה גדולה.
רק יום לפני דיברנו
ברוך דיין האמת אבד חסיד מן הארץ, יש דיסק שזכיתי לשמוע חלק ממנו בסיפורים ודיבורים על החלבן היה ממלא את הנשמה
אריאל
אבידה גדולה מאד!!!!! כל כך הרבה התחזקתי ממנו. וגם המון אחרים. יהודי צדיק מזון נדיר!!! זכותו תגן עלינו.
משה
יהיה זכרו ברוך, זכה לקרבת צדיקים אמיתית
שרונה

