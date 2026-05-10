הדרישה של הרמטכ"ל מוועדת חוץ ובטחון לגבי חוק הגיוס

כיכר השבת
שעת השי"ן

הרמטכ"ל זמיר דורש מוועדת חוץ וביטחון להעביר חוקי גיוס והארכת שירות | "כשלנו בשליחות המרכזית", הודה גורם חרדי (בארץ)

בחורים עמלים על תלמודם בישיבת חברון, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

הרמטכ"ל, רב-אלוף איל זמיר, דרש היום (ראשון) מוועדת חוץ וביטחון להעביר את שלושת חוקי הגיוס: , הארכת שירות הסדיר מ-30 חודשים ל-36 והגדלת תקציב הביטחון. כך פורסם ב"וואלה".

מוקדם יותר דיווחנו כי לקראת פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, הכנס האחרון שבו ניתן יהיה להעביר את חוק הגיוס, מודים גורמים בכירים בסיעות החרדיות בשיחות סגורות: החוק לא יעבור בקדנציה הנוכחית.

"כשלנו בשליחות המרכזית שלנו בכנסת", הודה אחד מראשי הסיעות החרדיות בסוף השבוע בשיחה עם 'כיכר השבת'.

גורם חרדי בכיר נוסף התבטא: "אנחנו לא שלמים עם נוסח חוק הגיוס, קשה לראות שהוא יעבור בקדנציה הנוכחית".

לדבריו, ההתלבטות מגיעה במיוחד עם ההערות של הייעוץ המשפטי של הכנסת. "ההערות לא מקובלות עלינו, כך שלהעביר חוק ללא כל תמיכה משפטית - יכולה להזיק יותר מאשר להועיל".

גיוס חרדיםחוק הגיוסאייל זמירוועדת חוץ וביטחוןאופיר סופר

