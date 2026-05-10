קיצוניים השחיתו את תמונתו של כוכב הרשת החרדי - כעת הוא מציע פרס 

חרדים קיצונים השחיתו בסוף השבוע האחרון את שלטי הקמפיין 'אהבת חינם' של כוכב הרשת שוקי סלומון ברחבי העיר בני ברק שעליהם מופיעה תמונתו עם הכיתוב: "די לפילוג די לשנאה, בואו נאהב כי אחים אנחנו" • צפו בתיעוד והנסיון של סלומון לאתר את המשחיתים (ברנז'ה)

צילום: שוקי סלומון

כוכב הרשת והפעיל החברתי שוקי סלומון הגיב היום (ראשון) בחריפות להשחתת שלט חוצות בכיכובו שהוצב ברחוב רבי טרפון ב. על השלט, הנושא את הכיתוב "די לפילוג, די לשנאה! בואו נאהב כי אחים אנחנו!", הודבקו מדבקות מחאה שכיסו את פניו של סלומון, דבר שהוביל אותו להציע פרס כספי לכל מי שיסייע בזיהוי האחראים.

​"מי שמכיר שישלח לי, דיסקרטיות מובטחת ו-30 אחוזים מהפיצוי" הצהיר סלומון בסרטון שהעלה לרשתות החברתיות, בו הוא נראה המום מהמעשה. המדבקות שהודבקו על השלט קראו לציבור "להיזהר מהיעדים" וכללו את מספר הטלפון של קמפיין "רועדים מהיעדים - מלחמה על הבית", סיסמאות של ברקע גזירת הגיוס.

​במהלך תיעוד האירוע, התקשר סלומון למספר המופיע במדבקות בניסיון לאתר את העומדים מאחורי הפעולה. נציג שירות שענה לשיחה סירב לספק מידע על זהות מזמין המדבקות או האחראים להדבקתן, בטענה כי מדובר במידע חסוי של לקוחות המערכת. סלומון הביע אכזבה מהתשובה וציין כי "כנראה שהפנים שלי מאוד מאוד מפריעות למישהו בבני ברק".

​סלומון הדגיש כי השלט הוצב כחוק ובמימון פרטי. "השקעתי על השלט הזה כסף, זה נמצא במקום פרטי, כמובן עם אישורים והכל כמו שצריך, ופשוט להשחית" אמר בכאב. הוא הוסיף ותקף את המשחיתים מהפן ההלכתי כשטען כי "זה גזל דאורייתא, 'לא תגנוב', עשרת הדיברות", ותהה מדוע מסר של אחדות מעורר התנגדות כה עזה.

שוקי סלומון אתה השראה שירבו כמותך
אין עליו
דרך התורה היא התבדלות מעולמם של פורקי עול תורה, החשש המרכזי הוא שדיבורים על אהבת ישראל בנוסח תנועת המזרחי יביאו בסופו של דבר לגיוס בני ישיבות ולפריקת עול תורה ומצוות.
אברך בן תורה מבני ברק
עצוב. אבל אהבת חינם לפעמים אומר להכיל את זה שיש אנשים לא מושלמים ברחוב, וצריך לדעת לחיות לצידם ולא להתעצבן כשהם עושים את מה שאבא שלהם עושה וסבא שלהם עושה.
