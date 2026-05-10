כוכב הרשת והפעיל החברתי שוקי סלומון הגיב היום (ראשון) בחריפות להשחתת שלט חוצות בכיכובו שהוצב ברחוב רבי טרפון בבני ברק. על השלט, הנושא את הכיתוב "די לפילוג, די לשנאה! בואו נאהב כי אחים אנחנו!", הודבקו מדבקות מחאה שכיסו את פניו של סלומון, דבר שהוביל אותו להציע פרס כספי לכל מי שיסייע בזיהוי האחראים.

​"מי שמכיר שישלח לי, דיסקרטיות מובטחת ו-30 אחוזים מהפיצוי" הצהיר סלומון בסרטון שהעלה לרשתות החברתיות, בו הוא נראה המום מהמעשה. המדבקות שהודבקו על השלט קראו לציבור "להיזהר מהיעדים" וכללו את מספר הטלפון של קמפיין "רועדים מהיעדים - מלחמה על הבית", סיסמאות של הפלג הירושלמי ברקע גזירת הגיוס.

​במהלך תיעוד האירוע, התקשר סלומון למספר המופיע במדבקות בניסיון לאתר את העומדים מאחורי הפעולה. נציג שירות שענה לשיחה סירב לספק מידע על זהות מזמין המדבקות או האחראים להדבקתן, בטענה כי מדובר במידע חסוי של לקוחות המערכת. סלומון הביע אכזבה מהתשובה וציין כי "כנראה שהפנים שלי מאוד מאוד מפריעות למישהו בבני ברק".

​סלומון הדגיש כי השלט הוצב כחוק ובמימון פרטי. "השקעתי על השלט הזה כסף, זה נמצא במקום פרטי, כמובן עם אישורים והכל כמו שצריך, ופשוט להשחית" אמר בכאב. הוא הוסיף ותקף את המשחיתים מהפן ההלכתי כשטען כי "זה גזל דאורייתא, 'לא תגנוב', עשרת הדיברות", ותהה מדוע מסר של אחדות מעורר התנגדות כה עזה.