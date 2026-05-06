כיכר השבת
"סמל לעיתונות"

עזיבה נוספת בתאגיד: מיכאל שמש עורק ל'חדשות 13' כפרשן וכתב פוליטי

חברת החדשות של 'רשת 13' הודיעה כי העיתונאי מיכאל שמש מצטרף לערוץ כפרשן וככתב פוליטי | "מצפה להתחיל לעבוד עם הנבחרת המצוינת", מסר שמש (ברנז'ה)

מיכאל שמש (צילום מסך: מתוך כאן 11)

חברת החדשות של 'רשת 13' הודיעה היום (רביעי) כי העיתונאי מיכאל שמש מצטרף לערוץ כפרשן וככתב פוליטי.

שמש נחשב לאחד העיתונאים הפוליטיים הבולטים בישראל. בתשע השנים האחרונות הוא שימש כפרשן וכתב פוליטי בחטיבת החדשות של תאגיד השידור הציבורי "כאן". קודם לתאגיד שירת שלוש שנים ככתב ירושלים וכנסת בגל"צ.

בין הישגיו העיתונאים הבולטים: בדיקת משטרה נגד צחי ברוורמן (פברואר 2026), פרשת המסמכים המסווגים (אוקטובר 2024), עת חשף את מעורבות לשכת ראש הממשלה בהדלפה לעיתון "בילד" ואת מעצר יועץ רה"מ אלי פלדשטיין; חשיפת כוונתו של רה"מ נתניהו למנות את מקורבו יוסי שלי לראש הלמ"ס (פברואר 2023), פרסום שהוביל לביטול המינוי בתוך חצי שעה; פרסום הקלטותיו הבלעדיות של בצלאל סמוטריץ' ערב הבחירות (אוקטובר 2022) בהן נשמע תוקף בחריפות את נתניהו ומכנה אותו "שקרן בן שקרן"; תחקיר על התנהלות השרה גלית דיסטל בסמוך להתפטרותה, ותחקיר שחשף קבלת מתנות אסורות על ידי שר החוץ דאז יאיר לפיד (דצמבר 2021).

רק אתמול פורסם כי סולימאן מסוודה עוזב את התאגיד ומצטרף לחדשות 13 כשליח הערוץ לארצות הברית.

טלי בן עובדיה, מנכ"לית חדשות 13: "מיכאל שמש הוא סמל לעיתונות חסרת פשרות וללא מורא. אנו שמחים וגאים לצרף אותו לנבחרת המנצחת של חדשות 13, ומבטיחים להמשיך לבנות כאן חברת חדשות איכותית ומובילה".

מיכאל שמש מסר: "אחרי שנים מרתקות בתאגיד השידור הציבורי, שהיה לי לבית חם ולבית ספר לעיתונות מקצועית, עם חברים קרובים ואנשי מקצוע מעולים, אני נרגש להצטרף לחדשות 13. אני מצפה להתחיל לעבוד עם הנבחרת המצוינת של הערוץ ומקווה שאצליח להביא לצופים סיפורים טובים וחשובים".

תאגיד השידור הציבוריחדשות 13מיכאל שמש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעיתונות ומדיה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר