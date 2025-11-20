כיכר השבת
"דם הבוגדים עוד יותר לפרסום"

לא "מכונת הרעל" ולא "הסתה פוליטית" - זה כיוון חקירת הגרפיטי על בניין חדשות 13 

אחרי הסערה התקשורתית שפרצה בעקבות ריסוס כתובת הגרפיטי על בניין ערוץ 13 בתל אביב עם הכיתוב: "דם הבוגדים עוד יוּתר לפרסום", היום דווח כי אחד מכיווני החקירה לריסוס הגרפיטי מחוץ לערוץ הוא תחקיר שעשו בערוץ על דמות מוכרת (עיתונות)

הגרפיטי המזעזע על בניין הערוץ (צילום מסך מתוך רשת X )

יממה וחצי לאחר ריסוס כתובת הגרפיטי על בניין ערוץ 13 ברמת החיל בתל אביב עם הכיתוב: "דם הבוגדים עוד יוּתר לפרסום", היום (חמישי) דווח כי אחד מכיווני החקירה לריסוס הגרפיטי מחוץ לערוץ 13 הוא תחקיר שעשו בערוץ על דמות מוכרת. כך על פי הכתב יהודה שלזינגר.

שלזינגר כתב ברשת X: "אומר זאת כך: אם הכיוון הזה הוא הנכון (ויש סימנים מעידים) אז כל הסיפורים על שנאה, הסתה, עאלק "מכונת רעל" ושאר האשמות ששמענו ביומיים האחרונים מגליקמן ושות' ומפוליטיקאים שונים פשוט לא נכונים".

כזכור, בלילה בין שלישי לרביעי רוססה כתובת גרפיטי על בניין ערוץ 13 ברמת החיל בתל אביב עם הכיתוב: "דם הבוגדים עוד יוּתר לפרסום". בערוץ 13 הגישו תלונה במשטרה ואמרו כי מדובר בחציית קו אדום נוספת במסגת גל מתמשך של איומים, הפחדות ופגיעה.

"עלינו לחקור את האירוע הזה", אמרו בערוץ 13 והוסיפו כי יגישו תלונה במשטרה, "לאלימות ולאיומים אין מקום בחברה. חילוקי דעות צריכים להיפתר באמצעות דיאלוג והבנה. אנו מגנים את האירוע הזה באופן חד-משמעי".

