כחודשיים לאחר פתיחת החקירה, ובמסגרת השלמות חקירה שעליהן הורה המפכ"ל, המשטרה ביקשה מבית המשפט לעיין בחומרים שנתפסו אצל הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אלופה יפעת תומר-ירושלמי, לאחר שנטען כי על חומרים אלו חל חיסיון של עורך דין-לקוח.
על פי הדיווח ב-ynet, המשטרה מבקשת לחדור לקבוצת וואטסאפ סגורה של תומר-ירושלמי, העונה בשם "יפעת, זמיר, דניאל, חיסיון לקוח". עוד דווח כי השם שניתן במשטרה לחקירת הפרשה הוא "בלי סודות".
במקביל, בישראל היום דווח כי חקירת הפצ״רית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי, הסתיימה. בשבוע החולף בוצעה בתיק השלמת חקירה, ולאחר סיומה הועבר בשנית לבחינת מפכ״ל המשטרה לצורך בחינתו מחדש.
גורמים בסביבת המפכ״ל אמרו כי המפכ״ל עומד בהתחייבותו מלפני כחודשיים, ולפיה יוודא שהחקירה מתנהלת כסדרה וכי תתקבל ההחלטה הנכונה. לדבריהם, ״למפכ״ל יש אחריות ציבורית. מדובר בתיק רגיש, והטיפול בו נעשה באופן אחראי ומדוד״.
