הפצר"ית בדרכה למעצר בית ( צילום: Flash90 )

כחודשיים לאחר פתיחת החקירה, ובמסגרת השלמות חקירה שעליהן הורה המפכ"ל, המשטרה ביקשה מבית המשפט לעיין בחומרים שנתפסו אצל הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אלופה יפעת תומר-ירושלמי, לאחר שנטען כי על חומרים אלו חל חיסיון של עורך דין-לקוח.