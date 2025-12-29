הרמטכ"ל פותח תחקיר: השאלות שמפחידות את כולם

לאחר חודשים ארוכים של לחימה עקובה מדם בשבע זירות, צבא ההגנה לישראל עוצר להביט לאחור. כפי שפורסם הבוקר ב-ynet, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר עתיד לכנס בימים הקרובים את צמרת הפיקוד של צה"ל לכנס מיוחד, שיסמן את יריית הפתיחה לתחקיר המקיף ביותר שידע הצבא בעשור האחרון.

עזה, לבנון והגולן: התחקיר שלא יפסח על אף זירה התחקיר הגדול לא יתמקד רק במחדל השביעי באוקטובר, אלא יצלול לעומק התמרון הקרקעי המורכב. בצה"ל יבחנו בזכוכית מגדלת שישה מהלכים מרכזיים ברצועת עזה, כולל מבצעי "מרכבות גדעון" והקרבות בחאן יונס וברפיח. השאלה המהדהדת שתעמוד בלב הבדיקה היא: מה הוביל לכך שחמאס לא הוכרע צבאית עד כה, וכיצד נוהל המחסור בכוח אדם תחת אש?

אך העיניים לא נשואות רק דרומה. בצה"ל מתכוונים לחקור לעומק גם את הפעולות בדרום לבנון נגד 'כוח רדואן', את כיבוש מחנות הפליטים בשומרון במבצעי "חטיבת הבקעה", ואפילו את המבצעים החשאיים בגולן הסורי ונגד איראן במבצע "עם כלביא".

החלטות הרות גורל בצל סוגיית החטופים אחד הפרקים הרגישים ביותר בתחקיר יעסוק בהשפעת סוגיית החטופים על קבלת ההחלטות המבצעיות. המפקדים ידרשו להשיב כיצד השפיע הלחץ לשחרור השבויים על קצב ההתקדמות ועל סדרי העדיפויות בין צפון הרצועה לדרומה.

בצבא שוקלים למנות צוותי בקרה חיצוניים בראשות אלופים במילואים, כדי להבטיח אובייקטיביות מקסימלית. המטרה הסופית היא להציג מסקנות שקופות לציבור ולמשפחות השכולות עד סוף שנת 2026, תוך הפקת לקחים בזמן אמת להיערכות לשנים של עימותים רב-זירתיים. "המטרה היא לא רק להבין מה קרה, אלא להבטיח שבפעם הבאה נכה באויב מכה ניצחת ומהירה בהרבה", אמר גורם צבאי.