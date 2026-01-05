הכתובת על הקיר – תרתי משמע: המאבק היצרי על גורלה של תחנת השידור הצבאית הגיע הלילה (בין ראשון לשני) לנקודת רתיחה מסוכנת. עובדי גלי צה"ל וגלגלצ שהגיעו הבוקר לאולפנים ביפו, הופתעו לגלות כתובות גרפיטי שלוחצות רסן שרוססו על קירות המבנה.

בין "ראש הנחש" לשגיאות כתיב בכתובת אחת נכתב: "ראש הנחש, בג"ץ, פרקליטות, מח"ש, הכפירה החילונית – חובה להסיר". על קיר סמוך רוסס איום ישיר ומפורש: "זמנכם קצוב, ימיכם ספוריום" (כך במקור), מסר שמעיד על הרוחות הסוערות המנשבות מחוץ לאולפן.

הרקע: סערה ציבורית ומשפטית כזכור, לפני כשבועיים אישרה הממשלה פה אחד את הצעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את התחנה, מהלך שנתקל בהתנגדות עזה. כפי שדווח בכלי התקשורת, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מתחה ביקורת חריפה על המהלך, ובשבוע שעבר הקפיא נשיא העליון יצחק עמית את הסגירה בצו ביניים – צעד שעורר זעם בקרב חברי הקואליציה.

"מתקפה נגד הבית של החיילים" בוועד עובדי התחנה לא נותרו חייבים וקישרו ישירות בין הדרג המדיני לכתובות על הקיר: "זוהי תוצאה מסוכנת של הסתה נגד התחנה ועובדיה", מסרו בתגובה. בוועד הזכירו את פועלה של התחנה במלחמה, עם אלפי ראיונות וכתבות עם משפחות שכולות, פצועים ומפונים: "אנחנו נמשיך להיות הבית של החיילים כפי שעשינו ב-75 השנים האחרונות".

גם בדובר צה"ל יצאו בגינוי חריף ויוצא דופן למעשה: "מדובר במעשה הסתה חמור ופסול כלפי משרתי צה"ל שיש לגנות בכל תוקף". בצבא דרשו מגורמי אכיפת החוק לפעול במהירות ולמצות את הדין עם המעורבים.