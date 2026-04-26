כיכר השבת
החל את דרכו ב'כיכר'

אחרי שנעלם מהתקשורת לאחרונה - מתברר: העיתונאי הצעיר החל לשרת בגלי צה"ל

העיתונאי ארי כהן מי שכיהן ככתב הכנסת של 'כיכר השבת', התגייס בחודשים האחרונים לצה"ל ונכנס לשרת בתחנת הרדיו הצבאית 'גלי צה"ל' | כהן החל את דרכו בעולם התקשורת, תחילה בקווי הנייעס, בהמשך כיהן כמפיק ועיתונאי ובמהלך השנה האחרונה סיקר כאן ב'כיכר השבת' את התחום הפוליטי ממשכן הכנסת ואף הגיש תוכניות באתר (ברנז'ה, עיתונות)

ארי כהן בגל"צ

העיתונאי ארי כהן מי שכיהן ככתב הכנסת של 'כיכר השבת', התגייס בחודשים האחרונים לצה"ל ונכנס לשרת בתחנת הרדיו הצבאית 'גלי צה"ל'.

כהן בן ה-22 גדל בעיר מודיעין עילית למד והתחנך בישיבות חרדיות, בהמשך הוא החל את דרכו בעולם התקשורת, תחילה בקווי הנייעס, בהמשך כיהן כמפיק ו ובמהלך השנה האחרונה סיקר כאן ב'כיכר השבת' את התחום הפוליטי ממשכן הכנסת ואף הגיש תוכניות באתר.

בתחילה, כהן הסתיר את גיוסו לצה"ל במהלך התקופה האחרונה ונעלם במפתיע מעולם התקשורת החרדית, כאמור במהלך החודשים האחרונים הוא החל את דרכו בתחנת הרדיו הצבאית.

גורמים שהיו מעורבים בהליך הגיוס של כהן טענו, כי האחרון הסתפק פעמים רבות האם לעשות מעשה ולהתגייס לצה"ל ולאחר התייעצות ממושכת עם רבותיו הוא עלה בחשאיות על מדי זית וכאמור החל את דרכו לאחרונה בתחנה הרדיו הצבאית.

יצוין, כי ארי כהן אינו החרדי הראשון שהתקבל לתחנת הרדיו הצבאית, כאשר בשנים האחרונות, ישנם לא מעט אנשי תקשורת חרדים ששירתו ומשרתים בתחנה הנחשבת לבית ספר לעיתונות.

גלי צה"לגל"צארי כהן

1
ממש מיותר להתגייס לשם. תתגייס לקרבי!!!
יעקב

