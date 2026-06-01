פאנליסט חדש ב"הפטריוטים": ד"ר אבישי בן חיים מצטרף רשמית לערוץ 14

ד"ר אבישי בן חיים, מהפרשנים הבולטים בישראל, מצטרף לשורות ערוץ 14. במסגרת תפקידו החדש, בן חיים ישמש כפרשן בתוכניות הפריים טיים של הערוץ וייקח חלק קבוע כפאנליסט בתוכנית הדגל "הפטריוטים". בהנהלת הערוץ ברכו על המוגמר: "ניסיונו וקולו הייחודי יהוו תוספת משמעותית" (ברנז'ה)

ערוץ 14 הודיע הבוקר (שני) רשמית על הצטרפותו של ד"ר אבישי בן חיים לשורותיו. בן חיים, מהעיתונאים והפרשנים המשפיעים והבולטים בישראל, שימש במשך שנים ארוכות כפרשן לענייני חרדים בחדשות 13 (ולפני כן בערוץ 10), ונודע בזכות מחקריו, סדרות הכתבות שלו והשיח הציבורי הסוער שעורר סביב סוגיות של זהות, מסורת ומעמדות בחברה הישראלית.

במסגרת תפקידו החדש בערוץ 14, ישתלב בן חיים בתוכניות המובילות של הערוץ, כאשר בין היתר ייקח חלק קבוע בפאנל התוכנית הפופולרית "הפטריוטים" בהגשת ינון מגל, וישמש כפרשן בתוכניות הפריים טיים השונות.

מהנהלת ערוץ 14 נמסר בתגובה למינוי: "אנו שמחים על הצטרפותו של אבישי בן חיים. ניסיונו העיתונאי, הידע הרחב והקול הייחודי שהוא מביא לשיח הציבורי, יהוו תוספת משמעותית לערוץ".

המעבר לערוץ 14 מגיע לאחר שבן חיים נעדר מהמסך בשנתיים האחרונות, תקופה בה שירת בין היתר בשירות מילואים ממושך. עם ההכרזה על הצעד החדש, נפרד בן חיים בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו מחבריו למקום העבודה ב'חדשות 13' שבו העביר את מרבית הקריירה הטלוויזיונית שלו.

"חברת החדשות הזו נתנה לי במה נפלאה ושיאים מקצועיים שאפשרו לי לשלב את המטען האקדמי עם העשייה העיתונאית והטלוויזיונית", כתב בן חיים, והזכיר את שתי התיאוריות הפוליטיות-חברתיות המרכזיות שפיתח והוביל: 'חרדים ההתפרקות' (שבמרכזה התפרקות שיטת הממשל החרדית - 'שלטון המרנים') ותיאוריית 'ישראל השנייה'.

