מבוך ההדלפות: מאבק מסוכן בין פוליטיקה ואחריות עיתונאית

עיתונאי | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בשנים האחרונות, הסודות המדיניים הפכו למצרך עובר לסוחר. מה שהיה פעם נחלתם של חדרים נעולים, פרוטוקולים חסויים ושיחות לילה בטוחות, הפך למחלה כרונית של המערכת המדינית והביטחונית. ההדלפה - פעם פעולה מחתרתית נדירה, הפכה לכלי עבודה שגרתי, בארגז הכלים של מקבלי ההחלטות.

אך מאחורי החגיגה התקשורתית של הכותרות המפוצצות מסתתרת מציאות עגומה ומסוכנת. כפי שמעידים מקרי בוחן צורבים מהעבר הלא רחוק, ההפקרות המידעית הזו נושאת מחיר כבד מנשוא. היא שוחקת עד דק את יסודות האמון עם בעלי הברית האסטרטגיים ביותר של ישראל, מנפצת באחת תהליכים מדיניים עדינים שנרקמו בעמל רב, וקוברת כל סיכוי לדיפלומטיה שקטה - דווקא בתקופה שבה ישראל ניצבת מול חזיתות בוערות וזקוקה לדיסקרטיות ביטחונית ומדינית יותר מתמיד. >> למגזין המלא - לחצו כאן וכך, מה שהחל כמשחק פוליטי ממזרי, הופך לסיכון אסטרטגי המערער את יציבות המדינה כולה. הדרמה נמשכת: איראן מצטרפת לדרישה - ומציבה תנאי בלתי אפשרי להפסקת אש עם ארה"ב ישראל גראדווהל | 17:22 הסודות שהפכו למוצר צריכה בסיסי בישראל, מדינה שקיומה נשען על קו התפר הדק שבין דיפלומטיה חשאית לבין איומים ביטחוניים קיומיים, תופעת ההדלפות מקבלת משנה תוקף וצובעת את המציאות בגוונים של חוסר ודאות. כאן, ההדלפה איננה רק כשל מערכתי; היא הפכה לנשק פוליטי מתוחכם, לכלי הרתעה טקטי מול אויבים ולמנוף הסברה שנועד לעצב את דעת הקהל העולמית. במהלך השנים, ישראל פיתחה מסורת כמעט ממלכתית של שימוש מושכל בהדלפות מודיעין, המהוות מעין "חשיפה כפויה" של מידע רגיש. בשיטה זו, גורמי הביטחון והדרג המדיני משתמשים במידע שערכו העיקרי הוא בסודיותו, דווקא כדי להפוך אותו לפומבי. מהלך מחושב זה מאפשר להשיג הרתעה מול גורמים עוינים, לשבש את תוכניותיהם בשטח עוד בטרם יצאו אל הפועל, ולזכות בלגיטימציה בינלאומית נדירה באמצעות הצגת תמונת מודיעין ברורה מול העולם הדלפה כפעולה: המודיעין יוצא מהצללים בהיבט הצבאי, הדלפות מודיעין הופכות לכלי נשק אסטרטגי מהמעלה הראשונה. כאשר ישראל בוחרת לחשוף פרטים על תוכניותיו של היריב, הפרסום אינו רק מילים - הוא פעולה מלחמתית לכל דבר: הוא משבש את תוכניות האויב, מאלץ אותו לשנות פריסה ברגע האחרון, ובעיקר - חושף את חולשותיו ומטיל עליו צל של הרתעה המרסנת את צעדיו הבאים. חשיפות מחושבות אלו מתפקדות לעיתים קרובות כ"שלב ראשון" לפני מהלך צבאי מכריע. הן משמשות ככלי להכנת הקרקע המדינית, שליחת מסר ישיר לקהילה הבינלאומית, ומתן הצדקה לגיטימית לצעדים שיבואו. כך, בשנים האחרונות, הפכו ההדלפות המדיניות-ביטחוניות לעמוד השדרה של המערכה מול איראן. חשיפתם של אתרי גרעין חשאיים, מפעלי טילים מוסווים או רשתות טרור מסועפות של משמרות המהפכה, אפשרה לישראל לפעול מעבר למישור החשאי: היא בנתה קואליציות שקטות מול טהראן, רתמה את התמיכה האמריקנית וגיבשה דעת קהל עולמית המעניקה רוח גבית לפעולות סייבר מתוחכמות, לסנקציות כלכליות חונקות וללחץ מדיני מתמשך.

ישיבת הקבינט | ארכיון ( צילום: אבי אוחיון לע"מ )

הפרת "קוד השתיקה": המחיר הדיפלומטי של ההדלפות

לצד התועלת הטקטית המיידית, ההדלפות הופכות - במיוחד כאשר הן מונעות משיקולים פוליטיים פנימיים צרים - ל"נשק דו-קצבי" שמסב נזק אנוש לאינטרס הישראלי ארוך הטווח. המרחב הדיפלומטי, ובפרט היחסים עם מדינות המפרץ, מושתת על עקרונות של דיסקרטיות וחשאיות. מדינות אלו, הרגישות לדעת קהל פנימית ופועלות במערכת גיאופוליטית מורכבת, מחפשות את הקשר השקט, הרחק מאור הזרקורים. ברגע שישראל מפרה את "קוד השתיקה" הזה, היא אינה רק מפרה נוהג דיפלומטי, היא מביכה את שותפותיה ומעמידה אותן במצב בלתי אפשרי.

דוגמה מטלטלת להשלכות של התנהלות זו התרחשה לפני שבועות ספורים, כאשר לשכת ראש הממשלה דיווחה על ביקור סודי שקיים בנימין נתניהו באיחוד האמירויות בעיצומה של המלחמה, וכלל פגישה עם הנשיא מוחמד בן זאיד.

התגובה מהצד האמירתי הייתה חריפה וחד-משמעית: הכחשה גורפת מלווה בכעס דיפלומטי גלוי. גורמים בכירים באבו דאבי הבהירו כי אין זו הפעם הראשונה שמידע רגיש מוצא את דרכו החוצה מלשכת ראש הממשלה. התוצאה הייתה מיידית - מבוכה בינלאומית, הקפאה זמנית של שיתופי פעולה חיוניים ותזכורת כואבת עד כמה השבריריות הדיפלומטית מול העולם הערבי עומדת בסכנה מול הרצון לייצר כותרת פוליטית מהירה.

מאחורי דלתות הקבינט: מלחמות האגו

הקבינט המדיני-ביטחוני אמור להיות "קודש הקודשים" של קבלת ההחלטות בישראל – חלל סגור, מוגן ומחוץ לטווח הראייה הציבורי, שבו גורל המדינה מונח על הכף. אלא שבמציאות הישראלית, הקירות הללו הפכו מזמן לנייר דק. ההדלפות מחדרי הדיונים הן כבר לא תקלה, אלא שיטת עבודה; נשק פוליטי חריף וזמין המשמש את השחקנים המרכזיים בדרמה הפוליטית לניהול חשבונות, להכפשת יריבים ולניסיון נואש לעצב את התודעה הציבורית בשידור חי.

בתקופות של פילוג ושסוי, התופעה הזו הגיעה לשיאים חדשים. "הדלפה מבוקרת" איננה רק מסירת מידע; היא טקטיקה שנועדה לסמן עמדות, להפיל מהלכים של מתחרים פוליטיים או להטיל את האחריות לכישלונות על הצד השני.

המחיר של המשחקים הללו עלול להיות קטלני. באפריל 2024, למשל, הפכה ישיבת קבינט קריטית למוקד של מחדל מודיעיני-מדיני. ההחלטה על נכונות ישראל לעסקה עם "מינימום 18 משוחררים" דלפה החוצה במהירות הבזק. התוצאה הייתה מיידית: חמאס, שקיבל תמונת מצב מעודכנת על "תקרת הזכוכית" הישראלית, נסוג מעסקה רחבה יותר, והמגעים התפוצצו. מקרים דומים חזרו על עצמם שוב ושוב, כשהצורך של שר או גורם ביטחוני "לסמן וי" ציבורי גבר על כל אינטרס לאומי.

המתחים האלו הגיעו לנקודת רתיחה במהלך שנת 2024, כשהיריבות המרה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר הביטחון דאז, יואב גלנט, הפכה למוקד של האשמות הדדיות. על רקע המחלוקות העמוקות סביב אסטרטגיית המלחמה, סוגיית גיוס החרדים ועסקאות החטופים, נתניהו לא היסס להטיח בגלנט האשמות ישירות בהדלפת מידע מהפורומים הרגישים ביותר. הצעקות בחדר הדיונים הפכו למלחמה גלויה, ששיאה הגיע בנובמבר 2024 עם פיטוריו של גלנט - מהלך שסימל יותר מכל את העובדה שבקבינט הישראלי, מלחמת האגו לעיתים קרובות מאפילה על מלחמת הקיום.

חה"כ גפני בריאיון בקומת הממשלה בבניין הכנסת ( צילום: יהודה ג )

אומנות העמימות: ניווט המסרים

לצד הנזקים הברורים, יש לראות בהדלפות - ובמיוחד ב"דליפה מבוקרת" או בעמימות אסטרטגית - כלי דיפלומטי ומדיני יעיל ביותר. מדובר בשיטה שמאפשרת לישראל להעביר מסרים, להרתיע אויבים, לבנות דעת קהל בינלאומית ולהשיג יעדים אסטרטגיים - מבלי להתחייב רשמית, מבלי להסתבך בהצהרות דיפלומטיות מחייבות ומבלי לעורר משברים מיותרים.

הדוגמה הקלאסית והמוצלחת ביותר היא מדיניות העמימות הגרעינית (עמימות) של ישראל. ישראל מעולם לא אישרה רשמית כי ברשותה נשק גרעיני, אך העולם כולו - כולל אויביה, יודע זאת היטב.

המדיניות הזו, שראשיתה בשנות ה-60, משלבת סודיות מחד ושידור מבוקר של מידע (דרך הדלפות, רמיזות, פרסומים עקיפים ומקורות זרים) מאידך. התוצאה: הרתעה אפקטיבית מול אויבים ללא עלות דיפלומטית כבדה.

ישראל נמנעה מסנקציות בינלאומיות, שמרה על יחסים חיוניים עם ארה"ב ולא דחפה מדינות ערב להתחרות גרעינית מלאה. ההדלפות והרמיזות יצרו "תדמית גרעינית" חזקה מספיק כדי להרתיע, אך לא מספיק כדי להפוך את ישראל ל"מדינה גרעינית מוצהרת" שתעורר סערה אזורית.

דוגמה נוספת היא הבסיסים הסודיים באזור בית שמש (כגון כנף 2 / שדות מיכה), שבהם על פי פרסומים זרים מאוחסנים טילים בליסטיים מסוג "יריחו" היכולים לשאת ראשי קרב גרעיניים.

המידע על הבסיסים הללו "דלף" מזמן דרך לוויינים, אתרי מודיעין זרים ומקורות פתוחים - אך ישראל לא מאשרת אותו רשמית. התוצאה: הרתעה מול איראן וחיזבאללה, בלי להפר את מדיניות העמימות. כולם יודעים, אף אחד לא יכול להאשים את ישראל בהסלמה רשמית.

הדלפות ומקורבים: כלי נשק במאבקי כוח פנימיים

יש הטוענים כי עיתונות ללא הדלפות היא כמו גוף ללא חמצן. במבט היסטורי, ה-DNA של התחקיר הישראלי הגדול - מפרשות ביטחוניות מטלטלות, דרך פרשת האזנות הסתר לשופטים, ועד לחשיפות המורכבות על רכש ביטחוני וקבלת החלטות בממשלה - נשען על מקורות אמיצים בתוך המערכת שהעזו להוציא את האמת לאור.

בניגוד להדלפות הביטחוניות, שמעוררות דילמות של סיכון חיי אדם, ההדלפות הפוליטיות הן בעיקר כלי נשק במאבקי כוח, הסדרי קואליציה והתחשבנויות אישיות. פוליטיקאים מדליפים לעיתונאים מידע סלקטיבי כדי להחליש יריבים, לבסס נרטיב או להכשיל משא ומתן - והעיתונאים, בתמורה, מקבלים "סחורה חמה" שמגבירה את הרייטינג.

בישראל, זירת ההדלפות הפוליטית עשירה במיוחד בתקופות של הרכבת קואליציות או מאבקי ירושה. דוגמה קלאסית היא הדלפות סביב משא ומתן קואליציוני: פרטים על דרישות תקציביות, הבטחות תפקידים או "חריגות" שמגיעות לעיתונות רגעים לפני חתימה, כדי ליצור לחץ ציבורי.

במיוחד בולטת הזירה החרדית. מפלגות כמו ש"ס ויהדות התורה פועלות לעיתים קרובות כ"בלוק" אבל סובלות ממתחים פנימיים עמוקים - בין ליטאים לחסידים, בין דור ותיק לצעיר, ובין אישים כמו אריה דרעי ומשה גפני לבין מתחרים בתוך המפלגות. ההדלפות כאן משמשות לעיתים כ"נשק מבוקר".

עיתונאים מתגודדים בקומת הממשלה בכנסת ( צילום: יהודה ג. )

האם ואיך ההדלפה באמת משיגה את המטרה?

עיתונאי שמקבל הדלפה אינו ניצב בפני השאלה "האם לפרסם?", אלא בפני אתגר מורכב הרבה יותר: "מתי, איך ובאילו תנאים לפרסם, כדי לשרת את הציבור מבלי לפגוע בו". כדי לצלוח את המבחן הזה, על העיתונאי לפעול לפי מצפן אתי קשיח, המבוסס על תקנוני אתיקה בינלאומיים ומקומיים:

נאמנות מוחלטת לאמת ולבדיקה: לפני הכול, קיימת חובת בדיקה של אותנטיות, דיוק והקשר. דחיפות עיתונאית לעולם אינה מהווה הצדקה לוויתור על אימות עובדות. עיתונאי לא יסתמך על המדליף לבדו; עליו לחפש אישוש ממקורות נוספים. בסיכומו של דבר – אם המידע אינו עובר את מבחן הבדיקה, הוא אינו ראוי לפרסום.

מבחן העניין הציבורי המובהק: הפרת פרטיות או פגיעה בשמו הטוב של אדם מותרת רק כאשר קיים עניין ציבורי מובהק, כגון חשיפת שחיתות או כשלים מערכתיים. המבחן המנחה הוא שאלת הפרופורציה: האם זכות הציבור לדעת גוברת על הנזק שייגרם לביטחון או לפרט? אם הנזק עולה על התועלת, המידע יצונזר או שיוסרו ממנו החלקים הרגישים.

הגנה על מקורות חסויים – בגבולות הסביר: עיתונאי מחויב להגן על מקורותיו, אך אנונימיות אינה צ'ק פתוח. לפני הבטחת סודיות, על העיתונאי לבחון את המניעים: האם המדליף פועל למען הציבור או לקידום אינטרסים אישיים? חובתו של העיתונאי להסביר לקורא, במסגרת השקיפות, מדוע המקור נשאר חסוי ומהו הרקע לאמינותו.

אחריות ומינימיזציה של נזק: הדלפה אחראית דורשת שקלול של חיי אדם וביטחון המדינה. במידת האפשר, יש לתת לגוף הנפגע הזדמנות להגיב לפני הפרסום. בישראל, מחויב העיתונאי למשנה זהירות מול הצנזורה הצבאית – גם אם המידע מרעיש, אם הוא עלול להביא לאובדן חיים או לסיכול מבצעים, חובתו של העיתונאי היא להפעיל שיקול דעת מרסן.

שקיפות כדרך חיים: העיתונאי אינו שופר של המדליף. עליו לשמור על שקיפות מול הקורא בנוגע לתהליך הבדיקה ועל אובייקטיביות מול האג'נדות שמנסים להכתיב לו. במקרה של ספק אתי, החלטה אינה נותרת בידי העיתונאי לבדו – הוא מחויב להתייעצות עם עורכים בכירים, מתוך הבנה שהאחריות היא מערכתית.

המסקנה המעשית: פרסום הדלפה הוא כלי חיוני לשקיפות, אך הוא הופך לרעיל ללא בקרה. עיתונאי אחראי שואל לא רק "האם זה נכון?", אלא גם "האם זה ראוי?". מי שפועל לפי כללים אלו, מגן על חופש העיתונות ועל אמון הציבור. מי שמתעלם מהם, מפרק את שניהם במו ידיו.