בית המשפט העליון מקיים היום (שלישי) דיון בעתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל. הדיון בעניין עתידה של התחנה הצבאית יישמע בפני הרכב של שלושה שופטים: השופטת דפנה ברק-ארז, השופט אלכס שטיין והשופט יחיאל כשר.

בית המשפט העליון הוציא בחודש ינואר צו על תנאי נגד סגירת גלי צה"ל, החלטה אשר מורידה מהפרק את תאריך היעד המקורי לסגירת התחנה שנקבע ל-1 במרץ 2026. בהחלטתם קבעו השופטים:

"ניתן בזאת צו על-תנאי המורה למשיבי הממשלה לבוא וליתן טעם מדוע לא תבוטל החלטת ממשלה מס' 3661 מיום 22.12.2025 שעניינה סגירת תחנת השידור גלי צה"ל"

"על פי בג"ץ, תצהיר התשובה של המדינה ייאלץ להתמקד בתוך זמן קצר בבחינת ההליך הציבורי, כאשר השופטים הדגישו כי מבלי למצות, תצהיר התשובה יתמקד בטענות שעניינן תקינותו של הליך קבלת ההחלטה ואופן הפעלת שיקול הדעת במסגרתה. תצהיר התשובה יוגש לא יאוחר מיום 15.3.2026, וניתן אף להקדימו"

המשמעות המיידית של המהלך היא דחיית סגירת התחנה עד להכרעה הסופית בסוגיה, ו זאת על אף טענת הממשלה בתגובתה לעתירות כי כל היועצים המשפטיים לממשלה, עד לכהונתה של גלי בהרב-מיארה, תמכו באופן עקבי בהחלטה לסגור את גלי צה"ל.