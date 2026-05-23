חשש לגורל התמיכות

דרמה משפטית: משרד החינוך תובע מיליונים מעמותה חרדית

משרד החינוך הגיש תביעה על סך 3 מיליון שקלים נגד עמותה חרדית בולטה ושלושה מראשיה • החשד: דיווחים פיקטיביים של מאות אברכים שלא למדו במוסדות | פרשה שמסעירה את הרחוב החרדי (חרדים)

פרשה חריגה ומסעירה מתגלה בימים אלו בעולם המוסדות החרדיים: משרד החינוך הגיש תביעה חסרת תקדים על סך שלושה מיליון שקלים נגד עמותה חרדית בולטה ושלושה מהאישים המרכזיים העומדים בראשה. הרקע למהלך הקיצוני, כך על פי הדיווחים, הוא חשד כבד להונאה שיטתית ומאורגנת של קופת המדינה.

על פי כתב התביעה החריף שהוגש לבית המשפט, ראשי העמותה הפעילו לכאורה מערך משומן של זיוף ומרמה. במשרד החינוך טוענים בנחרצות כי הנתבעים הציגו באופן עקבי דיווחים פיקטיביים ורישומים כוזבים של מאות אברכים ותלמידי חכמים, אשר כביכול לומדים במוסדותיהם, וזאת במטרה הבלעדית לשאוב מהמדינה כספי תמיכות, מלגות ותקציבי עתק.

מערך הונאה מתוחכם

החשד שבמרכז התביעה נוגע למערך מתוחכם של רישום כוזב שנמשך לאורך תקופה ארוכה. לטענת משרד החינוך, העמותה דיווחה באופן שיטתי על מאות תלמידים ואברכים שלא למדו בפועל במוסדותיה, תוך שהיא גורעת מיליוני שקלים מתקציבי התמיכות הרשמיים שמיועדים למוסדות תורניים אמיתיים.

דרישה להחזר מלא

המדינה דורשת כעת מראשי העמותה ומנכסיהם האישיים להחזיר כל שקל שנלקח מהקופה הציבורית בעקבות מצגי השווא. הסכום המדויק שבתביעה עומד על שלושה מיליון שקלים, אך ייתכן כי בהמשך יתברר שהנזק הכולל גדול אף יותר.

הדיונים בפרשה צפויים להתחיל בשבועות הקרובים ומעוררים סערה עצומה ברחוב החרדי ובקרב מנהלי המוסדות. רבים חוששים כי הפרשה תפגע באמון הציבורי במוסדות התורניים ותקשה על גיוס תקציבים לגיטימיים.

בעולם המוסדות החרדיים מביעים דאגה מהמהלך. "כל רב, ראש ישיבה או מנהל מוסד נלחם בשיניים לגמור את החודש ולשלם משכורות לעובדים ולאברכים", כך נשמע מגורמים בתחום. הם חוששים כי פרשה כזו תגרום לפגיעה כוללת במערכת התמיכות.

משרד החינוךבית משפטתביעההונאהאברכיםתקציביםעמותהמוסדות תורהרישום כוזבאהל יוסף

תוכן שאסור לפספס:

סוף סוף שיגלו את כל השחיתויות במוסדות ובעמותות שהמנהלים פוקחים הכל לעצמם ולא משלמים משכורות נורמאליות לעובדים ועוד ועוד
אחת שעבדה בחינוך העצמאי
השחיתות עולה על כל דמיון הגיע הזמן אחרי שניםםםם של גזל להעביר את המשכורות ישר למורים והמורות לא דרך המשרד הזה ובבדאי לא דרך מנהלי בתי הספר אשר עושקים גונבים ומאמללים את המורים והמורות לטובת חשבון הבנק הפרטי שלהם ואם תפתח הקופת פנדורה הזאת צדק גדול יעשה ועיוות של שנים אולי יצליח לתקן להבא
חינוך העצמאי על הכוונת
כן חייבים למגר כת תופעות של הגזלות
דוד
חילול השם. ובלי לתרץ תירוצים. אסור לעבור עברות כדי שיהיה כסף לאף אחד. גם לא ללומדי תורה. מותר לאנוף? לרצוח? אז מדוע מותר לגנוב?
חן
אכן. ובאופן תמוה גזל מהמדינה ורשויותיה נחשב למותר במגזר החרדי, עם פלפולים הלכתיים (כמו - למה מותר לא לתקף נסיעה בתחב״צ, או למה מותר לבחור ישיבה בוגר לשלם כנוער) ששמעתי במו אוזניי. הרבה פעמים הגישה היא - ״המדינה לוקחת מאיתנו יותר ממה שנותנת״ (נניח שכן, זה מתיר גניבה וגזל?!) וקשקושים נוספים.
עש
אם תקציב הדתות היה עובר ישירות לאברך הצדק לא רק יעשה אלא גם יראה. אבל במדינתנו הון ושלטון הולכים ביחד מי שעשק שישלם את המחיר
יוני
הגיע הזמן לעשות ביקורות נוכחות גם באוניברסיטאות המתוקצבות
שלום
תעשה ביקורת ותגלה שכל מי שרשום נמצא ומשלם שכ״ל. אגב לידיעתך, גם באוניברסיטאות מתוקצבות משלמים שכ״ל…
אחד שיודע
רק ממתין לתגובה שהכל בגלל היועמ״שית.🤣🤣🤣🤣
חרדי

