דרמה משפטית: משרד החינוך תובע מיליונים מעמותה חרדית

פרשה חריגה ומסעירה מתגלה בימים אלו בעולם המוסדות החרדיים: משרד החינוך הגיש תביעה חסרת תקדים על סך שלושה מיליון שקלים נגד עמותה חרדית בולטה ושלושה מהאישים המרכזיים העומדים בראשה. הרקע למהלך הקיצוני, כך על פי הדיווחים, הוא חשד כבד להונאה שיטתית ומאורגנת של קופת המדינה.
על פי כתב התביעה החריף שהוגש לבית המשפט, ראשי העמותה הפעילו לכאורה מערך משומן של זיוף ומרמה. במשרד החינוך טוענים בנחרצות כי הנתבעים הציגו באופן עקבי דיווחים פיקטיביים ורישומים כוזבים של מאות אברכים ותלמידי חכמים, אשר כביכול לומדים במוסדותיהם, וזאת במטרה הבלעדית לשאוב מהמדינה כספי תמיכות, מלגות ותקציבי עתק.
מערך הונאה מתוחכם
החשד שבמרכז התביעה נוגע למערך מתוחכם של רישום כוזב שנמשך לאורך תקופה ארוכה. לטענת משרד החינוך, העמותה דיווחה באופן שיטתי על מאות תלמידים ואברכים שלא למדו בפועל במוסדותיה, תוך שהיא גורעת מיליוני שקלים מתקציבי התמיכות הרשמיים שמיועדים למוסדות תורניים אמיתיים.
דרישה להחזר מלא
המדינה דורשת כעת מראשי העמותה ומנכסיהם האישיים להחזיר כל שקל שנלקח מהקופה הציבורית בעקבות מצגי השווא. הסכום המדויק שבתביעה עומד על שלושה מיליון שקלים, אך ייתכן כי בהמשך יתברר שהנזק הכולל גדול אף יותר.
הדיונים בפרשה צפויים להתחיל בשבועות הקרובים ומעוררים סערה עצומה ברחוב החרדי ובקרב מנהלי המוסדות. רבים חוששים כי הפרשה תפגע באמון הציבורי במוסדות התורניים ותקשה על גיוס תקציבים לגיטימיים.
בעולם המוסדות החרדיים מביעים דאגה מהמהלך. "כל רב, ראש ישיבה או מנהל מוסד נלחם בשיניים לגמור את החודש ולשלם משכורות לעובדים ולאברכים", כך נשמע מגורמים בתחום. הם חוששים כי פרשה כזו תגרום לפגיעה כוללת במערכת התמיכות.
