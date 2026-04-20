כיכר השבת
שר התקשורת מודיע: זו מי שתמונה ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי אישר את המלצת ועדת האיתור למנות את יוליה שמאלוב ברקוביץ' ליו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין | הוועדה, בראשות מנכ"ל המשרד אלעד מקדסי ובהשתתפות נציג נציבות שירות המדינה ושלושה נציגי ציבור, המליצה פה אחד על המינוי (תקשורת)

שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, נתן את אישורו להמלצת ועדת האיתור למנות את גב' יוליה שמאלוב ברקוביץ' לתפקיד יו"ר מועצת הכבלים והלוויין.

שמאלוב ברקוביץ' כיהנה כיו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, הקימה את ערוץ תשע לציבור הרוסי וכיהנה כחברת כנסת בכנסת ה-18 מטעם סיעת "קדימה". שימשה כמנכ"לית חדשות 13.

על פי ההודעה, המינוי מגיע בעקבות החלטה פה אחד של חברי הוועדה, בראשות מנכ"ל משרד התקשורת אלעד מקדסי ובהשתתפות נציג נציבות שירות המדינה ושלושה נציגי ציבור.

הליך הבחירה כלל סבב ראיונות עומק, שבסופם דורגה שמאלוב ברקוביץ' במקום הראשון, תוך שהיא זוכה לציון הגבוה ביותר מכל אחד מחברי הוועדה באופן פרטני. שמאלוב ברקוביץ' מביאה עמה ניסיון מקצועי קודם בשוק התקשורת, לאחר שכיהנה בין השנים 2017-2022 כיו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

עם אישור השר, הועבר המינוי לבחינת הוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות, המהווה שלב הכרחי להשלמת ההליך בהתאם להוראות החוק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעיתונות ומדיה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר