שר התקשורת מודיע: זו מי שתמונה ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין

שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, נתן את אישורו להמלצת ועדת האיתור למנות את גב' יוליה שמאלוב ברקוביץ' לתפקיד יו"ר מועצת הכבלים והלוויין.
שמאלוב ברקוביץ' כיהנה כיו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, הקימה את ערוץ תשע לציבור הרוסי וכיהנה כחברת כנסת בכנסת ה-18 מטעם סיעת "קדימה". שימשה כמנכ"לית חדשות 13.
על פי ההודעה, המינוי מגיע בעקבות החלטה פה אחד של חברי הוועדה, בראשות מנכ"ל משרד התקשורת אלעד מקדסי ובהשתתפות נציג נציבות שירות המדינה ושלושה נציגי ציבור.
הליך הבחירה כלל סבב ראיונות עומק, שבסופם דורגה שמאלוב ברקוביץ' במקום הראשון, תוך שהיא זוכה לציון הגבוה ביותר מכל אחד מחברי הוועדה באופן פרטני. שמאלוב ברקוביץ' מביאה עמה ניסיון מקצועי קודם בשוק התקשורת, לאחר שכיהנה בין השנים 2017-2022 כיו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.
עם אישור השר, הועבר המינוי לבחינת הוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות, המהווה שלב הכרחי להשלמת ההליך בהתאם להוראות החוק.
