שר התקשורת, שלמה קרעי בריאיון מיוחד ונוקב ליוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר השבת' על הנושאים הבוערים ביותר שעל סדר היום: החל מחוק התקשורת החדש שמעורר סערה, דרך הטענות על פגיעה בקדושת השבת, ועד למשבר חוק הגיוס וההתנהלות של בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה.

"ערוצי התבהלה משתוללים – גייסו יחצנים חרדים"

בפתח הריאיון התייחס השר קרעי להתקפות החריפות נגדו בימים האחרונים, ככל שמועד ההצבעות על חוק התקשורת החדש מתקרב. לדבריו, הסערה הציבורית נובעת אך ורק מאינטרסים כלכליים של הגופים השולטים בשוק התקשורת הנוכחי.

"קודם כל, ככל שאנחנו מתקרבים לגמר, לברך על המוגמר בעזרת השם, כולם משתוללים", פתח קרעי. "כל המונופולים שמחזיקים היום בכוח על התודעה, בשלטון על התודעה של העם – ערוצי התבהלה – לא מוכנים שהשוק ייפתח. הם לא רוצים שהקולות האחרים יישמעו. הם לא רוצים ש'כיכר השבת' יקבל ערוץ, או שערוץ i24 יוכל לשדר בכבלים ובלויין. הם רוצים להמשיך לשלוט על התודעה ולכן הם משתוללים".

השר קרעי כי המונופולים מנסים לפעול נגדו באופן אקטיבי בתוך המגזר החרדי פנימה: "הם מקימים מטות לפי השמועה, ואפילו מגייסים יחצנים חרדים כדי שיתלו פשקווילים נגדי. כאילו אני זה שהם צריכים ללמד אותי מה זה תורה, ומה זה להגן על המורשת ועל הערכים. מי שעוקב רואה עד כמה אני עושה את הדברים האלה, ואנחנו עומדים כבר מחר בפני הצבעות".

חילולי שבת באפליקציה הממשלתית? "שקר מוחלט"

השר נשאל ישירות על הטענות לפיהן היישומון (האפליקציה) החדש שיחליף את מערך 'עידן פלוס' יכשיר ויממן חילולי שבת ושידורי ספורט ביום המנוחה. קרעי דחה את הטענות מכל וכל והסביר כי המצב החדש דווקא יצמצם את חילול השבת.

לדבריו, "היום מערך 'עידן פלוס' עולה למדינה 40 מיליון ש"ח בשנה. המערך הזה מחזיק טכנאים 24 שעות ביממה, שמתחזקים אותו גם בשבת. את זה אנחנו מבטלים! זה הופך לאתר אינטרנט, כמו כל אתר ממשלתי או אתר חרדי שלא נועלים את השרתים בשבת, אבל אין שם טכנאים שמחללים שבת באופן אקטיבי".

עוד טוען השר קרעי כי "הכנסנו לחוק בצורה מפורשת: משחקי ספורט בעלי חשיבות ציבורית לא ישודרו בשידור ישיר ביישומון בשבתות ובמועדי ישראל. תראה לי עוד חקיקה שמישהו העז להכניס בה הגדרה של 'כניסת השבת או המועד וצאתם'. בנוסף, העלות למדינה תרד מ-40 מיליון ל-2-3 מיליון ש"ח בלבד בשנה".

בהתייחסו לחשש מפני תכנים פוגעניים ביישומון, הבהיר השר קרעי כי "שידורי תועבה לא יהיו ביישומון – סימן קריאה. הכנסנו לחוק שזה יהיה אסור לכל ספק תכנים רשום". לדבריו, "אנחנו עובדים יחד עם נציגי הסיעות החרדיות ועם ח"כ אבי מעוז על הסתייגות שתגדיר עוד יותר את התכנים. הרגולטור יוכל למנוע מערוצים שיש בהם פגיעה ברגשות הציבור או המרת דת לעלות ליישומון, והכללים יעברו דרך ועדת הכלכלה של הכנסת".

"החוק הזה ישריין 10 אפיקים חינמיים בכל הפלטפורמות לערוצי חדשות חדשים שיקומו. זה יאפשר לגופי תקשורת נוספים לקבל אפיק בחינם ולא להיות תלויים במונופולים", הוסיף שר התקשורת.

השר קרעי טען במהלך הריאיון כי יש יחצנים חרדי - שעל פי השמועה - נשכרו על-ידי קשת 12 כדי לצאת נגד כי הם רוצים להישאר בשליטה.

ב'קשת' מכחישים בתוקף ומוסרים: "לא היו דברים מעולם".

חוק הגיוס: "היועמ"שית מתעללת בתינוקות של לומדי תורה"

חלקו השני של הריאיון עסק בסוגיית חוק הגיוס ובסנקציות הכלכליות שהוטלו על הציבור החרדי ועל מעונות היום. קרעי יצא להגנת חברי הכנסת החרדים ותקף חזיתית את מערכת המשפט.

"היועמ"שית לא יושבת מהצד ומחככת ידיים בהנאה – היא שולחת ידיים אקטיביות", תקף קרעי בחריפות. "מי שלומד תורה בעיניה, צריך להתעלל בו. בתינוקות של לומדי תורה היא פוגעת יותר ממה שפוגעים במשפחות של מחבלים או משפחות פשע במדינת ישראל. המטרה שלהם היא להפיל את הממשלה ולסכסך בינינו".

קרעי התייחס לאישור 'חוק יסוד: לימוד תורה' בוועדת השרים ואמר: "זה חוק שינטרל את הפגיעה במעונות. ברגע שיש חוק יסוד שקובע שמול ערך השוויון עומד ערך לימוד התורה, כבר אי אפשר להשתמש בבג"ץ כדי לפגוע. כמובן, אף אחד לא ביקש להשוות מענקים של מי שנמצא בלחימה 400 יום למי שלא, אבל החוק הזה יגן על הזכויות הבסיסיות".

"אסור לחכות לברכה מלבן הארמי"

לסיום, שלח השר מסר שותפות לסיעות החרדיות וקרא להן שלא להתרגש מאיומי בג"ץ והייעוץ המשפטי: "אני רואה בסיעות החרדיות שותפים טבעיים ואמיתיים שלנו. חלק מהח"כים החרדים מחכים לקבל את ברכתם של הייעוץ המשפטי ובג"ץ - וזה בעיניי כמו ללכת ללבן הארמי לבקש ממנו ברכה. המטרה שלהם הפוכה, הם נהנים מהמהומות. אנחנו צריכים לעמוד מולם ולהבהיר: אתם לא קובעים. כמו שאמר יצחק רבין ז"ל בשעתו - 'אני לא חושש משופטי בג"ץ, הם ישפטו לפי החוקים שאנחנו נחוקק'. זה מה שאנחנו צריכים לעשות".