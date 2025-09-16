כיכר השבת
דרמה: הח"כ הדתי העביר מכתב תביעה בשידור חי לאיש התקשורת השנוי במחלוקת

חבר הכנסת סוכות מהציונות הדתית, הגיש בשידור חי כתב תביעה לאייל ברקוביץ בסך 140 אלף שקלים, בעקבות אמירות שהגדיר כהוצאת דיבה חמורה (פוליטי, ברנז'ה)

סוכות מגיש את מכתב התביעה לברקוביץ (צילום מסך מתוך ערוץ 13)

"הלכת עם ג'ריקנים לשרוף בתים", ח"כ צבי סוכות הגיע אמש (שני) לתוכנית חדשות בערוץ 13 ובמהלך השידור מסר לידיו של אייל ברקוביץ כתב תביעה על סך 140 אלף שקלים.

התביעה הוגשה בעקבות דבריו של ברקוביץ במהלך אחת התוכניות הקודמות בשבוע שעבר שם טען כי ח"כ סוכות ושר האוצר סמוטריץ' היו "עם ג'ריקנים בדרך לשרוף מקומות של ערבים" ובנוסף אף יחס לציוץ "נקמה" שפרסם הח"כ לאחר הפיגוע בצומת רמות, קריאה לרצוח חפים מפשע ביהודה ושומרון.

במהלך הופעתו בתוכנית הציע סוכות לברקוביץ לחזור בו ולהתנצל, אך האחרון סירב ואף חזר על הדברים בשידור. בתגובה שלף סוכות את כתב התביעה שהכין מראש והגיש אותו לברקוביץ לעיני המצלמות.

לדבריו של הח"כ מהצינות הדתית: "אייל ברקוביץ' בחר להמציא סיפור שקרי שלא היה ולא נברא. האיש בחר שלא להתנצל על דברי השקר למרות שנתתי לו הזדמנות לכך וכך להסיר את מכתב התביעה".

סוכות סיים: "מי שחושב שיוכל לייחס לי עובדות שקריות מבלי לשלם ע"כ מחיר, יגלה בבית המשפט שטעה".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

