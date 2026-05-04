ההחלטה ההזויה של השר שלמה קרעי לצמצום הסיקור התקשורתי ממירון

בצל ההחלטה הביטחונית לבטל את הילולת ל"ג בעומר במירון, הוביל השר שלמה קרעי, השר הממונה על ההילולא ומי שאמור לדאוג לתקשורת בתפקידו כשר התקשורת, את ההחלטה להגביל את מספר העיתונאים שיעלו למירון במסגרת ההגרלה שקבע הייעוץ המשפטי בין כלי התקשורת - מי יוכל לעלות למירון ולסקר את ההילולא, זאת בעוד אלפים כבר שוהים בהר ורבים נוספים צפויים להיכנס במהלך ההילולא.

באורח פלא, בעוד קבוצות וואטסאפ שונות - זכו בהגרלה, דווקא כלי התקשורת הגדולים בישראל, להם עשרות אלפי גולשים, כדוגמת 'כיכר השבת' במגזר החרדי, 'ערוץ 12' במגזר הכללי ו'בחדרי חרדים' - לא עלו בהגרלה והכניסה שלהם למירון תימנע.

בהודעה על תוצאות ההגרלה, אומר קרעי: "נתפלל שהיום יעבור בשלום בעזרת ה'. אני קורא לציבור שלא להגיע למירון השנה, ולחגוג בקהילות וביישובים. אני קורא גם לשרים ולחברי הכנסת להראות דוגמה אישית ולא להגיע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

גורמים חרדים המעורבים בהכנות ההילולא, הביעו תמיהה גדולה על השר קרעי והחלטתו לעשות הגרלה, כאשר הם דווקא ניסו להוביל לכך שכל כלי התקשורת יכלו לעלות ולסקר את המתרחש בהר. "כנראה שעם כאלה החלטות לא נשאר לנו אלא באמת להתפלל שהיום יעבור בשלום", מסרו אותם גורמים.

לפי ההודעה הרשמית: "בדומה למתווה, בשנת 2024 (תשפ"ד), הוחלט על ידי השר הממונה על ההילולא, שר התקשורת שלמה קרעי, גם השנה לקיים הגרלה שקופה ושוויונית בין כלי התקשורת השונים. זאת במטרה לאזן בין הצורך המבצעי לצמצום נוכחות אנושית בהר לבין השמירה על חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת. על פי הנחיית גורמי הביטחון, אושרה כניסתן של 30 מערכות תקשורת בלבד, כאשר כל מערכת רשאית לשלוח צוות של שני נציגים עיתונאי ואיש צוות נלווה".

בין כלי התקשורת שעלו בהגרלה: גלי צה"ל, קול חי, כאן (מורשת/ב') וקול ברמה, ישראל היום, וואלה, הארץ, Ynet, כאן 11, חדשות 13, ערוץ 14 והידברות, מרכז העניינים, עיתון ניצוצות ברסלב, הקול היהודי, המחדש, שחרית ורגע - זאת לצד כל מיני מגזינים, קבוצות וואטסאפ וצלמים.

בסביבתו של השר שלמה קרעי בורחים מהאחריות וטוענים כי "מי שקבע הגרלה וקריטריונים זה הייעוץ המשפטי של משרד ירושלים".

לעומת זאת, במשרד ירושלים אומרים כי "ההחלטה על מספר העיתונאים היא של השר הממונה שלמה קרעי, אנחנו לא רצינו את זה".