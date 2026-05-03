בימים כתיקונם, מירון בשלב זה של השנה כבר שוקקת חיים והכנות אחרונות, אך השנה הערפל סביב הילולת הרשב"י כבד מתמיד. בעוד המשטרה מודיעה כי ההילולה לא תתקיים כסדרה בשל המצב הביטחוני, בשטח הרוחות סוערות.

הרב מילר, ממפיקי האירועים במירון השוהה ביישוב, מתאר בשיחה מהשטח תמונה מדאיגה של אי-ודאות. "אנחנו רואים תופעה שלא ראינו מעולם – מרכיבים ומפרקים תשתיות ללא הפסקה", הוא מספר. למרות המתווה הנוכחי המאפשר הדלקות בהשתתפות 200 איש בלבד (שיפור לעומת 30 המשתתפים אשתקד), מילר סבור כי הניסיון "לנהל" את האירוע במתכונת מצומצמת הוא טעות אסטרטגית שתעלה ביוקר.

"אל תגררו אותנו לאסון"

לדברי הרב מילר, הניסיון לאכוף מתווה מצומצם בתוך שטח המושב רק מייצר חיכוך מיותר ומסכן חיים: "המקום מסוכן, על זה אין ויכוח. אבל צריך להבין שלציבור גדול, העלייה למירון היא לא 'הפנינג', היא אירוע דת ששורשיו בדברי האר"י ז"ל. יש אנשים שיבואו בכל מחיר, גם בדרכים לא דרכים וגם תחת אש".

הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי קבלת ההחלטות: "למה לסכן אלפי שוטרים? הם עומדים בצירים חשופים, ללא מיגוניות, רק כדי לנסות לעצור קומץ אנשים. אם המדינה באמת חוששת מאסון, שתסגור הרמטית את התחבורה הציבורית והצירים המרוחקים, ותכבה את האורות על ההר. ברגע שמקיימים מתווה רשמי כלשהו, זה מושך אנשים להגיע".