כיכר השבת
"זה הולך לפיצוץ"

חשש במירון לקראת ל"ג בעומר: "במקום למנוע חיכוך, המשטרה מסכנת אלפי שוטרים ואזרחים"

הרב יעקב חיים מילר, ממפיקי אירועי ל"ג בעומר הנמצא כעת במירון, בראיון נוקב: "מי שרוצה להגיע בשיטת 'מסירות נפש' יגיע גם דרך היערות | במקום ליצור מתווה מצומצם שמושך אש, המדינה צריכה לסגור את התחבורה לחלוטין ולפנות את הכוחות מההר" | וגם: האם נחזור למראות האלימות הקשים? (חרדים)

19תגובות
הרב יעקב חיים מילר בראיון מהשטח
הרב יעקב חיים מילר בראיון מהשטח| צילום: צילום: כיכר השבת

בימים כתיקונם, מירון בשלב זה של השנה כבר שוקקת חיים והכנות אחרונות, אך השנה הערפל סביב הילולת הרשב"י כבד מתמיד. בעוד מודיעה כי ההילולה לא תתקיים כסדרה בשל המצב הביטחוני, בשטח הרוחות סוערות.

הרב מילר, ממפיקי האירועים במירון השוהה ביישוב, מתאר בשיחה מהשטח תמונה מדאיגה של אי-ודאות. "אנחנו רואים תופעה שלא ראינו מעולם – מרכיבים ומפרקים תשתיות ללא הפסקה", הוא מספר. למרות המתווה הנוכחי המאפשר הדלקות בהשתתפות 200 איש בלבד (שיפור לעומת 30 המשתתפים אשתקד), מילר סבור כי הניסיון "לנהל" את האירוע במתכונת מצומצמת הוא טעות אסטרטגית שתעלה ביוקר.

"אל תגררו אותנו לאסון"

לדברי הרב מילר, הניסיון לאכוף מתווה מצומצם בתוך שטח המושב רק מייצר חיכוך מיותר ומסכן חיים: "המקום מסוכן, על זה אין ויכוח. אבל צריך להבין שלציבור גדול, העלייה למירון היא לא 'הפנינג', היא אירוע דת ששורשיו בדברי האר"י ז"ל. יש אנשים שיבואו בכל מחיר, גם בדרכים לא דרכים וגם תחת אש".

הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי קבלת ההחלטות: "למה לסכן אלפי שוטרים? הם עומדים בצירים חשופים, ללא מיגוניות, רק כדי לנסות לעצור קומץ אנשים. אם המדינה באמת חוששת מאסון, שתסגור הרמטית את התחבורה הציבורית והצירים המרוחקים, ותכבה את האורות על ההר. ברגע שמקיימים מתווה רשמי כלשהו, זה מושך אנשים להגיע".

החשש: אלימות קשה ביום רביעי

בתשובה לשאלה האם אנחנו צפויים לראות שוב מראות של אלימות קשה בין שוטרים לעולים להר, מילר נשמע פסימי: "כרגע, ככה זה נראה. מי שהגיע במסירות נפש בשלוש השנים האחרונות, ינסה להגיע גם השנה. אם המשטרה תמשיך בשיטה הנוכחית של עימותים בתוך היישוב, אנחנו עלולים לחזור למראות הקשים שראינו בעבר".

מילר קורא למשטרה ולשר לביטחון לאומי לקחת אחריות: "אל תשימו ילדים בני 19 במג"ב בסיטואציה בלתי אפשרית מול קהל מאמין. צריך לפנות את ההר מנוכחות משטרתית מאסיבית בתוך המרחב הצפוף ולמנוע את ההגעה עוד בשלבים המוקדמים בדרכים הבין-עירוניות".

לצד הביקורת, סיים הרב מילר בקריאה לציבור להישמע להוראות פיקוד העורף המצילות חיים, בתקווה שיום שלישי הקרוב יעבור בשלום וללא נפגעים בנפש.

כיכר השבתמשטרהמירוןל"ג בעומראלימות משטרתיתיוסי סרגובסקיהרב יעקב חיים מילר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

16
לסגור כבר עכשיו את אספקת החשמל למתחם, ולאסור על הפעלת גנרטורים. החשכה מוחלטת של המקום.
אורח לרגע
15
החרדים ניהיו חוצפנים.הנוער שלהם הוא אנרכיסטי,לא מקבלים שום מרות,אפילו המנהיגים שלהם
אדוארד זיגלבוים
14
מסכנים השוטרים מה הם אשמים מקבלים הוראות חסרות סיכוי
לאה
13
איפה הנציגים החרדים?
איפה הנציגים החרדים?
עסוקים בספירת קולות או שטרות.
שם
12
חוצפה! מאיימים, באיזו רשות? למה שהמדינה תסמוך עלינו אם אצלנו בבתי כנסת אנחנו לא שומרים על הכללים, קנינו את זה ביושר. כל הצעקנים לא מוכנים לקחת אחריות, רק לצעוק על לוקחי האחריות.
הלב המבקש
11
צודק!
איש יהודי
10
לעצור את כל מי שנתפש שם בלא רשות ולהטיל קנס כספי משמעותי שיעוקל מקצבאותיו ומחשבון הבנק, שיהיה מחיר להתנהגות מופקרת.
יעקב
דין תורה? או גזלן ?
עוד מבין
9
אתה במירון ? מסוכן שם לא ? תחזור הביתה , העיקר נותן הוראות ....
ליצן
8
איש מירון ואיש צפת חוסר הבנה משמעותי לפתוח ההר תחת הגבלות לבטל את התחבורה ץלעומת זאת ליצור מנגנון שמי שמגיע ואינו מסוגל לוותר מסיבות רבות שיהיה על ההר עד חצי שעה ולא יותר לתת כבוד ל הכלה שלא המצב והארוע אנשים ממתינים שלוש שנים לרגע המרומם הזה שיש לו יסודות קדושים בספרות היהודית צריך למצוא פתרון מ
הכל בירבורים
7
חייב לעשות הדלקות שוחד בחירות
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בראיונות חדשותיים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר