הגאון רבי דוב לנדו נשאל על החיילים הסרוגים - וזה מה שענה | והאחריות של בני התורה במלחמה

ראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי דוב לנדו נשאל על ידי תלמידים על נפילת החיילים בקרב, הרב אמר כי האשמה היא בכך ש"אנחנו לא לומדים מספיק" | הרב התייחס גם לשיטת המזרחי ואמר כי "הם נופלים בגלל שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת" (חרדים) 

ראש הישיבה הגר"ד לנדו

ראש הישיבה הגאון הרב דב לנדו אמר בשיחות עם תלמידיו כי לו היו בני התורה לומדים טוב יותר, ניתן היה להציל יותר חיילים.

בהקלטות שחשף הכתב ארי קלמן מ-i24, אמר ראש הישיבה כי לימוד התורה הוא שמונע פגיעה רחבה יותר וכי מותם של חיילים דתיים קשור לאיכות הלימוד ולתורת רבותיהם. במקביל להצהרות אלו, בדגל התורה מאיימים על יציבות גוש הימין במידה ולא יקודם חוק הגיוס לפני הבחירות הקרובות.

בשיחות פנימיות שפורסמו בחדשות i24NEWS, נשמע הרב לנדו כשהוא מתייחס למתחים מול הציבור הדתי-לאומי ולשירות הצבאי. הרב הסביר לתלמידיו כי "לומדי התורה הם מצילים. אין שום הסבר למה הערבים לא מתאחדים לשטוף את כל הארץ ולחסל את כל כולם, אין שום הסבר". בדבריו התייחס הרב באופן ישיר לנפילתם של חיילים מהציבור הדתי וציין כי "הם נהרגים בגלל שאנחנו לא לומדים מספיק, אפשר להציל עוד יותר. הם נהרגים כי רבותיהם מלמדים תורה מעותת".

דברים אלו נאמרים בשעה שבמישור הפוליטי מופעל לחץ כבד על ראש הממשלה בנימין נתניהו. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי נציגי דגל התורה הונחו להבהיר לראש הממשלה כי אם חוק הגיוס לא יוסדר עוד לפני ההליכה לקלפי, גוש הימין עלול להתפרק. על פי המסר שהועבר, החרדים עשויים שלא להתחייב לגוש לאחר הבחירות ולשוב לעמדת לשון המאזניים.

ההכרעה בסוגיית הגיוס מונחת לפתחו של ראש הישיבה, הגאון רבי דוב לנדו.

11
טוב לדעת שאנחנו מעוותים וגם אולי מה שהרמבם אומר (הכל יוצאין למלחמת מצווה) מעוות
אביחי
אולי קשה לך לקרוא אז נעזור לך הרב: מיצר על נפילתם אך חושב אחרת בדרך באופן כללי...
מה
החשש המרכזי הוא שבני הישיבות יפרקו עול תורה ומצוות בצבא, המסגרת הישיבתית שומרת עליהם שימשיכו לשמור תורה ומצוות ויקימו בתים של תורה.
אברך בן תורה מבני ברק
10
וואו איזה פיגוע שזה יצא החוצה... שה' יעזור לנו... ליבי על משפחות השכולות...
אברך ליטאי ממורמר
מצווה לפרסם דעת תורה שאסור ללכת לצבא ומי שהולך הוא מתאבד רוחנית.
אברך בן תורה מבני ברק
9
טוב מאוד אנחנו לא בכיס של ביבי
נהוראי
לא יהיה יותר הסדר תורתו אומנותו, בגלל שהציבור החרדי גדל מאוד, בג"ץ מסכים לשחרר 2,000 עילויים בלבד. בני הישיבות יסבלו מעצרים ורדיפות איומות בשנים הקרובות וימשיכו ללמוד במסירות נפש.
אברך בן תורה מבני ברק
8
..הלוואי עלינו השגות כאלה..אשרי הרבי הגדול..שניזכה
..אולי כי הם לא גרמנים..הערבים
7
מזמן הפסקנו להתרגש. מה לא אמרו על הרבי מיליובאביץ?? אז אמרו. רחמנות.
יוחאי
6
פחחחח הצחיקו אותי, הם ילכו עם לפיד? ליברמן? מזה הקשקוש הזה
יוד
5
לכל המתנגדים. לא שאלו את דעתינו (וטוב שכך) תמיד הגדולים הכבירים האלה הוכיחו שצדקו, בין אם ראינו את זה ישירות או רק לאחר תקופה. מי שרואה תורת חיים היא, לא מתבלבל. הלוואי ולשמאל יהיה ככ כואב על כל חייל שנופל כמו הרבנים הקדושים האלה.
תורת חיים היא
4
אבל בתור כיפה סרוגה אני יכול להגיד שהגמרא שלי ושל החרדים היא אותה גמרא בדיוק, אותם פוסקים, אותם ראשונים, אותם אחרונים.. ה' יצילנו
אנחנו עפר לרגלי הרבי
3
מזעזע
אריאל
2
לא נורא, זה נאמר אחרי שפסקו תלמידי ר"ע למות על שלא נהגו כבוד זה בזה, ולפני 3 השבועות שהס"מ מרקד משמחה על שנאת החינם כאן.
ההוא גברא

