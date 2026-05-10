ראש הישיבה הגאון הרב דב לנדו אמר בשיחות עם תלמידיו כי לו היו בני התורה לומדים טוב יותר, ניתן היה להציל יותר חיילים.

בהקלטות שחשף הכתב ארי קלמן מ-i24, אמר ראש הישיבה כי לימוד התורה הוא שמונע פגיעה רחבה יותר וכי מותם של חיילים דתיים קשור לאיכות הלימוד ולתורת רבותיהם. במקביל להצהרות אלו, בדגל התורה מאיימים על יציבות גוש הימין במידה ולא יקודם חוק הגיוס לפני הבחירות הקרובות.

בשיחות פנימיות שפורסמו בחדשות i24NEWS, נשמע הרב לנדו כשהוא מתייחס למתחים מול הציבור הדתי-לאומי ולשירות הצבאי. הרב הסביר לתלמידיו כי "לומדי התורה הם מצילים. אין שום הסבר למה הערבים לא מתאחדים לשטוף את כל הארץ ולחסל את כל כולם, אין שום הסבר". בדבריו התייחס הרב באופן ישיר לנפילתם של חיילים מהציבור הדתי וציין כי "הם נהרגים בגלל שאנחנו לא לומדים מספיק, אפשר להציל עוד יותר. הם נהרגים כי רבותיהם מלמדים תורה מעותת".

דברים אלו נאמרים בשעה שבמישור הפוליטי מופעל לחץ כבד על ראש הממשלה בנימין נתניהו. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי נציגי דגל התורה הונחו להבהיר לראש הממשלה כי אם חוק הגיוס לא יוסדר עוד לפני ההליכה לקלפי, גוש הימין עלול להתפרק. על פי המסר שהועבר, החרדים עשויים שלא להתחייב לגוש לאחר הבחירות ולשוב לעמדת לשון המאזניים.

ההכרעה בסוגיית הגיוס מונחת לפתחו של ראש הישיבה, הגאון רבי דוב לנדו.