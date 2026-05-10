כיכר השבת
סופר דאטה | צפו

האם הליטאים 'שמאלנים'? הפער המטלטל בין עולם הישיבות לחסידים ולספרדים בשאלת היחס למלחמה

האם הציבור החרדי הפך לניצי - יותר מהממשלה, מה הוא חושב על המלחמה עם איראן, והאם האמון המפתיע בצמרת צה"ל יחזיק מעמד גם ביום שאחרי חוק הגיוס? | האם הציבור החרדי נותן אשראי פתוח ללובשי המדים על חשבון האמון בדרעי, גפני ופרוש? | וגם: הקרע המגזרי בין הליטאים לספרדים בשאלת "הפלת המשטר" באיראן | פאנל "סופר דאטה" מנתח ב'אולפן כיכר השבת' את כל הנתונים שיגרמו לכם לחשב מסלול מחדש (אולפן כיכר)

7תגובות
צה"ל מנצח את הפוליטיקה | פאנל "סופר דאטה"
צה"ל מנצח את הפוליטיקה | פאנל "סופר דאטה"

במשך שנים התרגלנו למחשבה שהציבור החרדי צועד בסך אחרי נציגיו בכנסת, אך סקר דרמטי של מכון "" חושף סדקים עמוקים בתמונה הזו. בשיאו של משבר ביטחוני מול איראן, נראה כי האמון של "האדם ברחוב" החרדי עובר אדפטציה מפתיעה: הוא נודד מהפוליטיקאים החרדים הוותיקים - אל עבר המערכות המקצועיות של ומערכת הביטחון.

התוכנית "סופר דאטה", בהגשת אלי גוטהלף, אירחה את אבי וידרמן (ראש מכון סופר דאטה), ד"ר גלעד מלאך (מומחה למדיניות חרדית) ויוסי סרגובסקי (מגיש 'כיפות שחורות') לדיון סוער על הנתונים שמוכיחים: הציבור החרדי מביט למציאות בעיניים, והיא שונה מאוד ממה שמנסים למכור לנו.

ההפתעה בקלפי: צה"ל מנצח את הפוליטיקה

השאלה שהדהדה באולפן הייתה חדה: למי החרדים מאמינים יותר? התוצאות לא השאירו מקום לספק. 65% מהציבור החרדי מצהירים על אמון במערכת הביטחון ובניהול המלחמה על ידי הצבא. מנגד, רק 31% מהציבור סומכים על המעורבות של אריה דרעי, משה גפני ומאיר פרוש בקבלת החלטות ביטחוניות.

"הציבור החרדי רוחש הערכה, לפעמים על סף ההערצה, לכוחות הביטחון בשטח", הסביר יוסי סרגובסקי. נראה כי הציבור עושה הפרדה מוחלטת בין סוגיית הגיוס הפוליטית לבין השותפות הגורלית מול האויב: "כשאיראן שולחת טיל, הוא לא מבחין בין חרדי לחילוני, והציבור סומך על מי שמחזיק ברובה שיעשה את העבודה".

הקרע המגזרי: הליטאים מסרבים "להתגרות באומות"

הסקר חשף תהום בין הזרמים השונים בכל הנוגע ליעדי המלחמה. בעוד הציבור הספרדי (70%) והציבור החסידי (63%) דורשים קו ניצי וחסר פשרות של הפלת המשטר ב, הציבור הליטאי נותר מאופק באופן דרמטי - רק 49% תומכים ביעד זה.

ד"ר גלעד מלאך ניתח את הנתון: "זהו השכל הליטאי המסורתי. מורשת הרב שך זצ"ל עדיין חיה ובועטת - הזהירות המדינית, החשש מ'להתגרות באומות' וההסתייגות מתפיסת 'כוחי ועוצם ידי'. הליטאים פשוט לא קונים את האשליה שצבא יכול לשנות את כל המזרח התיכון ברגע".

: המציאות חזקה מהסיסמאות

גם בנושא הטעון מכולם - חוק הגיוס, הציבור החרדי מציג פיכחון מרשים. בעוד הפוליטיקאים מבטיחים פתרונות, 48% מהציבור קובעים נחרצות: המלחמה לא שינתה דבר בסיכויים להסדרת המעמד.

התחושה ברחוב החרדי, כפי שעלתה בדיון, היא של מיאוס מסוים מהבטחות המנהיגות הפוליטית. "הם נבחרו לא על סמך הצלחות ולא יעזבו על סמך כישלונות", סיכם יוסי סרגובסקי. הציבור מבין שחוק הגיוס תקוע עמוק בתוך "פלונטר" שבג"ץ והמציאות הפוליטית יתקשו לפתור, ללא קשר למלחמה באיראן.

סיכום: שותפות מתוך אמונה

למרות חוסר האמון בנציגים, הציבור החרדי מוכיח שוב שהוא חלק בלתי נפרד מהאירוע הישראלי. הנוסחה נשארת "תורה ותפילה מול רובה", אך האמון הגבוה בלובשי המדים מעיד על שינוי עומק בחברה החרדית - כזו שמעריכה מקצועיות, דורשת תוצאות, ולא חוששת להעביר ביקורת על מנהיגיה שלה.

האם נשבר הקשר ההיסטורי בין הבוחר החרדי לנציגיו? ואיך ישפיע הפיכחון החרדי על הבחירות הבאות?

צפו בווידאו המלא מתוך תוכנית "סופר דאטה" בראשית הכתבה

צה"לאיראןחוק הגיוסבג"ץסקרהרב שךסקריםקבינטאבי וידרמןאלי גוטהלףיוסי סרגובסקיסופר דאטהכיפות שחורותמבצע שאגת הארי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
מדהים הציבור שהמשטר פה צד את ילדיו בישיבות ובכוללים הוא תומכו הנלהב
סולו
6
סוף סוף מישהו אומר את האמת אנחנו הספרדים תמיד היינו הכי קרובים לעם ולחיילים האמונה שלנו היא תמימה מצד אחד תפילות בכותל ומצד שני גיבוי מלא לצה"ל שיכה באויבים שלנו ללא רחם איראן צריכה לדעת שעם ישראל לא מפחד הגיע זמן שגם הפוליטיקאים יבינו שהציבור רוצה תוצאות לא רק דיבורים
אליעזר
5
חייבים להכיר טובה ללוחמים זה פשוט וברור אבל אי אפשר להפריד בין הכוח הצבאי לכוח הרוחני האמון בצבא הוא בגלל שהם עושים עבודת קודש בהגנה על הארץ אבל הכל מכוח התורה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
יגאל
4
אנחנו מאמינים בני מאמינים החיילים הם שליחים של ה' לשמור עלינו בדרך הטבע אבל הלב והאמון שלנו נתונים אך ורק לצדיקים שבכל דור פוליטיקה של עולם השקר לא מעניינת אותנו העיקר שיחזרו כולם לשלום
צדוק
3
תראו מה זה, הציבור שלנו יודע להוקיר טובה ללוחמים בכל דרכיך דעהו צריך להתפלל על החיילים היקרים שלנו שמוסרים נפשם אבל חס ושלום לזלזל בחכמים התורה היא המגן האמיתי
שרעבי
2
הציבור מרגיש את הכאב של המלחמה ולכן הוא מתחבר לצבא זה דבר טוב אחדות זה דבר חשוב מאוד בעם ישראל. צריך לחבק את כולם
טוקר
1
התמיכה המאסיבית בהפלת המשטר מוכיחה שהציבור החרדי הוא עמוד השדרה של הימין
חיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסופר דאטה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר