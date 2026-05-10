במשך שנים התרגלנו למחשבה שהציבור החרדי צועד בסך אחרי נציגיו בכנסת, אך סקר דרמטי של מכון "סופר דאטה" חושף סדקים עמוקים בתמונה הזו. בשיאו של משבר ביטחוני מול איראן, נראה כי האמון של "האדם ברחוב" החרדי עובר אדפטציה מפתיעה: הוא נודד מהפוליטיקאים החרדים הוותיקים - אל עבר המערכות המקצועיות של צה"ל ומערכת הביטחון.

התוכנית "סופר דאטה", בהגשת אלי גוטהלף, אירחה את אבי וידרמן (ראש מכון סופר דאטה), ד"ר גלעד מלאך (מומחה למדיניות חרדית) ויוסי סרגובסקי (מגיש 'כיפות שחורות') לדיון סוער על הנתונים שמוכיחים: הציבור החרדי מביט למציאות בעיניים, והיא שונה מאוד ממה שמנסים למכור לנו.

ההפתעה בקלפי: צה"ל מנצח את הפוליטיקה

השאלה שהדהדה באולפן הייתה חדה: למי החרדים מאמינים יותר? התוצאות לא השאירו מקום לספק. 65% מהציבור החרדי מצהירים על אמון במערכת הביטחון ובניהול המלחמה על ידי הצבא. מנגד, רק 31% מהציבור סומכים על המעורבות של אריה דרעי, משה גפני ומאיר פרוש בקבלת החלטות ביטחוניות.

"הציבור החרדי רוחש הערכה, לפעמים על סף ההערצה, לכוחות הביטחון בשטח", הסביר יוסי סרגובסקי. נראה כי הציבור עושה הפרדה מוחלטת בין סוגיית הגיוס הפוליטית לבין השותפות הגורלית מול האויב: "כשאיראן שולחת טיל, הוא לא מבחין בין חרדי לחילוני, והציבור סומך על מי שמחזיק ברובה שיעשה את העבודה".

הקרע המגזרי: הליטאים מסרבים "להתגרות באומות"

הסקר חשף תהום בין הזרמים השונים בכל הנוגע ליעדי המלחמה. בעוד הציבור הספרדי (70%) והציבור החסידי (63%) דורשים קו ניצי וחסר פשרות של הפלת המשטר באיראן, הציבור הליטאי נותר מאופק באופן דרמטי - רק 49% תומכים ביעד זה.

ד"ר גלעד מלאך ניתח את הנתון: "זהו השכל הליטאי המסורתי. מורשת הרב שך זצ"ל עדיין חיה ובועטת - הזהירות המדינית, החשש מ'להתגרות באומות' וההסתייגות מתפיסת 'כוחי ועוצם ידי'. הליטאים פשוט לא קונים את האשליה שצבא יכול לשנות את כל המזרח התיכון ברגע".

חוק הגיוס: המציאות חזקה מהסיסמאות

גם בנושא הטעון מכולם - חוק הגיוס, הציבור החרדי מציג פיכחון מרשים. בעוד הפוליטיקאים מבטיחים פתרונות, 48% מהציבור קובעים נחרצות: המלחמה לא שינתה דבר בסיכויים להסדרת המעמד.

התחושה ברחוב החרדי, כפי שעלתה בדיון, היא של מיאוס מסוים מהבטחות המנהיגות הפוליטית. "הם נבחרו לא על סמך הצלחות ולא יעזבו על סמך כישלונות", סיכם יוסי סרגובסקי. הציבור מבין שחוק הגיוס תקוע עמוק בתוך "פלונטר" שבג"ץ והמציאות הפוליטית יתקשו לפתור, ללא קשר למלחמה באיראן.

סיכום: שותפות מתוך אמונה

למרות חוסר האמון בנציגים, הציבור החרדי מוכיח שוב שהוא חלק בלתי נפרד מהאירוע הישראלי. הנוסחה נשארת "תורה ותפילה מול רובה", אך האמון הגבוה בלובשי המדים מעיד על שינוי עומק בחברה החרדית - כזו שמעריכה מקצועיות, דורשת תוצאות, ולא חוששת להעביר ביקורת על מנהיגיה שלה.

האם נשבר הקשר ההיסטורי בין הבוחר החרדי לנציגיו? ואיך ישפיע הפיכחון החרדי על הבחירות הבאות?

צפו בווידאו המלא מתוך תוכנית "סופר דאטה" בראשית הכתבה