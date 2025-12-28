תנופת עולם התורה בעיר בית שמש עולה שלב. במעמד חגיגי ורב רושם התקיים כינוס היסוד לקראת הקמת ישיבה לצעירים מצוינים, המהווה המשך ישיר וחוליה נוספת ברשת מוסדות התורה של "יקירי ירושלים" ו"באר התלמוד".

הקמת הישיבה הגיעה בעקבות בקשה של הורי תלמידים בתלמוד תורה בבית שמש ובוגרי המוסדות, שביקשו להמשיך את הקו החינוכי הייחודי של הרשת בעירם. רוב מניין תלמידי כיתה ח' בתלמוד התורה המקומי כבר הביעו את רצונם להימנות על הגרעין המייסד, כאשר הורים רבים ובוגרי הישיבה מצטרפים לרישום בימים אלו.

בכנס היסוד שנערך בתלמוד התורה, התכנסו סביב שולחנות ערוכים תלמידי הגרעין המייסד יחד עם רבני הישיבה. במרכז המעמד נשא דברים ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן. בדבריו עמד על מעלת החשמונאים שמסרו נפשם למען העמדת התורה, וציין כי אין זמן מתאים מימים אלו להקמת מקום תורה שיהווה מגדל אור לעיר כולה.

רגע מיוחד נרשם כאשר התלמידים וצוות הרבנים התקבלו בחביבות בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש. הוא שיבח את התלמידים על היותם ה"נחשונים" העומדים בראש הקמת הישיבה, ובירכם שיזכו ללמוד מתוך שמחה ויראת שמיים.