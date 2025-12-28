כיכר השבת
הנחשונים של רמה ב'

חוליה חדשה בשרשרת | ישיבת "באר התלמוד" לצעירים יוצאת לדרך בבית שמש

במעמד רב רושם בבית שמש, בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן, התכנסו הורים ותלמידים לכינוס יסוד ישיבה לצעירים ברמה ב' בבית שמש | הישיבה צפויה להיפתח כבר בראש חודש אלול הקרוב | במהלך הימים התקבלו נחשוני התלמידים לברכה במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש (עולם הישיבות)

מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)

תנופת עולם התורה בעיר בית שמש עולה שלב. במעמד חגיגי ורב רושם התקיים כינוס היסוד לקראת הקמת ישיבה לצעירים מצוינים, המהווה המשך ישיר וחוליה נוספת ברשת מוסדות התורה של "יקירי ירושלים" ו"באר התלמוד".

הקמת הישיבה הגיעה בעקבות בקשה של הורי תלמידים בתלמוד תורה בבית שמש ובוגרי המוסדות, שביקשו להמשיך את הקו החינוכי הייחודי של הרשת בעירם. רוב מניין תלמידי כיתה ח' בתלמוד התורה המקומי כבר הביעו את רצונם להימנות על הגרעין המייסד, כאשר הורים רבים ובוגרי הישיבה מצטרפים לרישום בימים אלו.

בכנס היסוד שנערך בתלמוד התורה, התכנסו סביב שולחנות ערוכים תלמידי הגרעין המייסד יחד עם רבני הישיבה. במרכז המעמד נשא דברים ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן. בדבריו עמד על מעלת החשמונאים שמסרו נפשם למען העמדת התורה, וציין כי אין זמן מתאים מימים אלו להקמת מקום תורה שיהווה מגדל אור לעיר כולה.

רגע מיוחד נרשם כאשר התלמידים וצוות הרבנים התקבלו בחביבות בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש. הוא שיבח את התלמידים על היותם ה"נחשונים" העומדים בראש הקמת הישיבה, ובירכם שיזכו ללמוד מתוך שמחה ויראת שמיים.

מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
התלמידים אצל הגרמ"ה הירש (צילום: אלעזר פיינשטיין)
התלמידים אצל הגרמ"ה הירש (צילום: אלעזר פיינשטיין)
התלמידים אצל הגרמ"ה הירש (צילום: אלעזר פיינשטיין)
התלמידים אצל הגרמ"ה הירש (צילום: אלעזר פיינשטיין)
התלמידים אצל הגרמ"ה הירש (צילום: אלעזר פיינשטיין)
התלמידים אצל הגרמ"ה הירש (צילום: אלעזר פיינשטיין)
התלמידים אצל הגרמ"ה הירש (צילום: אלעזר פיינשטיין)
התלמידים אצל הגרמ"ה הירש (צילום: אלעזר פיינשטיין)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)
מעמד היסוד לישיבה בבית שמש ע"י הגאון רבי יהודה כהן (צילום: יעקב כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

הנחשונים של רמה ב'

|

במטבע של תורה

|

לא היה כדבר הזה בכל שנות הגלות

||
9

שוב ספרדי

||
32

נייעס עם קנייטש

||
1

הודו לק-ל הישועה

||
4

רגע של הוד קדומים

|

האנטישמיות משתוללת

||
21

חיילם לאורייתא

|

כִּי עַיִן בְּעַיִן יִרְאוּ 

||
4

תחת קורת גג אחת

|
ש
הרב אהרן בוטבול|מקודם

ניגוני חנוכה בסלבודקה

|

הַנֵּרוֹת הַאלוּ קֹדֶשׁ

||
1

ברוך דיין האמת

||
2

הראשל"צ התרגש

||
3

במלאות שמונה שנים להסתלקותו

|

דרמה בישיבת סלבודקא

||
13

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר