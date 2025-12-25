במעמדי הדלקת נרות החנוכה בישיבת 'כסא רחמים', נשמרת מדי שנה מסורת ייחודית: זכות הדלקת הנר הראשון מוענקת באמצעות גורל הנערך בין תלמידי הישיבה שחיברו ספרים וקונטרסים תורניים במהלך השנה האחרונה. בהטבת הנר מכובד גבאי בית המדרש.

השנה נרשם סיפור מעניין סביב הגורל: בין המחברים המשתתפים היה בחור שיום חתונתו נקבע למחרת (בליל נר שני), ואליו הצטרף בגורל גם גיסו לעתיד (אחי הכלה). בסופו של דבר, עלה בגורל אחי הכלה, אשר בצעד של הוקרה כיבד בהדלקת הנר את החתן הנרגש.

בהמשך ימי החנוכה, נהוג בישיבה למכור את זכות הטבת הנרות והדלקתם. המכירה, המנוהלת על ידי המשגיח, אינה מתבצעת בכסף אלא ב"מטבע" של דפי גמרא. מחיר הפתיחה להטבת הנרות עומד על 1,000 דפי גמרא, כאשר השנה נשבר שיא והמכירה הגיעה לסכום מרשים של 7,000 דפי גמרא. בנר רביעי כובד בהדלקה בהיכל הישיבה הגדולה המשגיח, הגאון רבי משה סגרון.

אירוע מיוחד נערך בליל נר רביעי, כאשר ציינו בישיבה את סיום מסכת חולין במסגרת סדר בקיאות. הסיום נחגג בשילוב מסיבת חנוכה מרכזית, בליווי שירה וניגוני נשמה. מיד לאחר מכן – החל מראש חודש טבת – החלו תלמידי הישיבה בלימוד מסכת שבת.

ראש הישיבה, הגה"צ רבי צמח מאזוז, הדליק מדי ערב את הנרות בזמן צאת הכוכבים בהיכל הישיבה יחד עם התלמידים, ולאחר מכן במעונו שברחוב הרב זוננפלד בבני ברק יחד עם בני משפחתו.

צפו בתיעוד מהדלקת הנרות של ראש הישיבה בליל נר שמיני – 'זאת חנוכה'