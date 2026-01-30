מעמד מרגש של "ברינה יקצורו" נערך השבוע במעונותיהם של גדולי ישראל בבני ברק, כאשר תלמידי הישיבה הגדולה "עץ חיים" באבוב בני ברק זכו להציג את פירות עמלם המפוארים. המעמד התקיים לרגל הוצאתם לאור של לא פחות מארבעים ספרי חידושים בעיון, פרי עטם של בחורי הישיבה, אשר נכתבו והתחברו במהלך סדרי הלימוד בישיבה.

בראש המשלחת עמד ראש הישיבה, הגאון רבי מיכאל הלר, אשר הציג בפני מרנן ורבנן את המיזם הכביר המעודד את הבחורים להעלות את חידושיהם על הכתב כחלק בלתי נפרד מהקניין בתורה.

תחילה עלו בני החבורה למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו. הגר"ד עיין ארוכות בספרים החדשים, עמד על עומק הסוגיות הנידונות בהם והביע קורת רוח מרובה מהשילוב שבין העיון הישיבתי הקלאסי לבין החיבור לעולם החסידות. הגר"ד לנדו בירך את הבחורים בחמימות שיזכו להמשיך ולהגדיל תורה ולהאדירה.

משם המשיכו התלמידים למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש. הגרמ"ה הירש קיבל את הבחורים במאור פנים מיוחד, עבר על כותרות הספרים והתפעל מההיקף העצום של ארבעים החיבורים החדשים. בדבריו הדגיש ראש הישיבה בפני הבחורים כי כתיבת החידושים היא הכלי הטוב ביותר לסיכום הלימוד ולרכישת קניין נצחי במסכתות הש"ס.

המעמד עורר הדים נרחבים בעיר, כאשר הוא משקף את פריחתה של ישיבת "עץ חיים" באבוב בבני ברק, שהפכה לאחד המגדלורים של עולם הישיבות החסידי. ארבעים הספרים החדשים מקיפים סוגיות רבות שנלמדו בעיון בישיבה, ומהווים עדות חיה לשקידה המופלאה של "צורבי דרבנן" המשלבים חסידות ולמדנות לעילא ולעילא.