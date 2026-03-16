במשך דקות ארוכות היו אזעקות במספר יישובים בצפון - ולפני זמן קצר (שני) בית בנהריה נפגע באופן ישיר, טרם ברור מה בדיוק התרחש.
על פי דובר צה"ל, בצה"ל בודקים כעת, האם הפגיעה בבית בנהריה, היא כתוצאה מטיל מיירט שפגע ישירות בבית, או שמדובר בכטב"ם שחג באוויר דקות ארוכות.
צוותי כבאות והצלה של מחוז חוף פועלים במקום לסריקת הזירה, איתור לכודים, וכיבוי מוקד הבעירה שהתפתחה במקום כתוצאה מירי טילים.
מכב"ה נמסר: "סמוך לשעה 18:15 התקבלו דיווחים רבים במוקד 102 של כבאות והצלה אודות פגיעה ישירה של טיל במבני מגורים בנהריה. עם הגעת הצוותים הראשונים מתחנת זבולון ותחנת המשנה נהריה לזירה, זוהתה בעירה משמעותית בשני בתים פרטיים ובחצרות הסמוכות להם כתוצאה ממיכלי גז שנפגעו בעת פגיעת הטיל".
עוד נמסר: "לוחמי האש פועלים ברגעים אלו לבלימת הלהבות ומניעת התפשטות האש. 3 פצועים קל פונו לביה״ח נהריה משאיפת עשן. תושבי האזור מתבקשים להסתגר במבנים, להגיף תריסים וחלונות ולכבות מערכות מיזוג אוויר כדי למנוע חדירת עשן. בכל מקרה של זיהוי מוקד בעירה או סכנה, יש לחייג באופן מיידי למוקד 102".
מדוברות מד"א נמסר: "בגזרה בצומת כברי, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה גבר כבן 40 במצב קל-בינוני עם פגיעת הדף. בגזרת נהריה, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה 3 נפגעות עם סימני שאיפת עשן, אישה בת 53 ו-2 נערות בנות 18 ו-16".
כעבור זמן במד"א עדכנו על נהריה: "למרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 נפגעי שאיפת עשן במצב קל, בהם: 2 נערות ו-4 מבוגרים. עדכון בהמשך במידת הצורך".
חובש רפואת חירום במד״א יונתן אבילאה סיפר: ״מדובר בזירת נפילה בין 2 מבנים שגרמה לשריפה גדולה. הגענו באמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מידית של מד״א וראינו במקום הרס. מהמבנה יצאו 3 נפגעות במצב קל. בנוסף, ערכנו סריקות כדי לוודא שאין פצועים נוספים במקום״.
