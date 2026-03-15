מאיר חג'בי וציון גולן בביצוע ווקאלי עוצמתי ל"בך אבטח"

רגע לפני הכניסה לימי ספירת העומר, המפיק והזמר המבטיח מאיר חג'בי מארח את ענק הזמר התימני ציון גולן לדואט ווקאלי מרגש ליצירתו של רבי שלום שבזי זיע"א

| צילום: צילום ציון גולן - אבי את אבי, צילום מאיר חג׳בי - בר מור יוסף
(צילום ציון גולן - אבי את אבי, צילום מאיר חג׳בי - בר מור יוסף )

רגע לפני הכניסה לימי ספירת העומר, המפיק והזמר המבטיח מאיר חג'בי מארח את ענק הזמר התימני ציון גולן לדואט ווקאלי מרגש ליצירתו של רבי שלום שבזי זיע"א.

בעולם המוזיקה היהודית, השילוב בין שורשיות עמוקה לחדשנות מרעננת הוא תמיד מתכון לרגע קסום. הפעם, זה קורה בחיבור בין-דורי מרתק: מאיר חג'בי, מהקולות העולים והמבטיחים בשמי המוזיקה היהודית, משלב כוחות עם סמל התרבות והזמר ציון גולן.

השניים מגישים ביצוע ווקאלי (ללא כלי נגינה) לשיר "בך אבטח", פנינה רוחנית שכתב גדול משוררי תימן, רבי שלום שבזי.

קרדיטים:

מילים: רבי שלום שבזי (מתוך השיר אלאה אלכל)

לחן: הרב יהודה גמליאל

עיבוד: מאיר חג׳בי

קולות: מאיר חג׳בי , רותם כהן

מילים:

בְּךָ אֶבְטַח תְּיַשֵּׁר אֶת דְּרָכַי

וְתַעֲנֵנִי וְתֵיטִיבָה לְחַסְדִּי

דְּבָרַי תִּשְׁמְעָה אָדוֹן לְמַעֲנָךְ

וְתַצְלִיחַ לְעַבְדָּךְ הַנְּדוּדִי

חוּן וּסְלַח וְהָסֵר אֶת כְּאֵבִי

וְיִהְיֶה נֵרְךָ דּוֹלֵק לְנֶגְדִּי

חֲטָאַי כַּפְּרָה אָדוֹן לְמַעֲנָךְ

וְרַחֵמָה עֲלֵי עֶבֶד יְחִידִי

יְחִידָה הַלְּלִי אֶת שֵׁם אֲדֹנָי

וּבִטְחִי בוֹ שְׁהוּא מַלְכִּי וְסוֹדִי

מהמם ומרגש ממש!!!!!!!!
אבי
28
מרגש עד דמעות! השילוב בין הקולות פשוט מושלם. תודה על הביצוע הזה.
משה עצר
27
מקסים ומרגש 🥹
אורלי
26
סוף סוף ווקאלי תימני כמה חיכינו ... שלימות !
דוד
25
צמרמורת בכל הגוף. חג׳בי וציון - שילוב של פעם בדור!
יוחאי
24
אין על ציון גולן בעולם, ומאיר חג'בי הוא פשוט תגלית מרעננת. הביצוע הזה של "בך אבטח" מוכיח שמוזיקה יהודית אמיתית לא צריכה הפקות רעשניות – רק נשמה וקול נקי.
כפיר נגר
23
זה הולך להיות הפלייליסט שלי לכל תקופת בין המצרים (ולא רק). תודה שזכינו לשמוע את שני הענקים האלו על במה אחת, אפילו בלי כלי נגינה זה נשמע מלא ועשיר.
אוסנת
22
מושלם אפילו שאני לא תימניה - מתי דואט עם פריד ?
דבורה
21
ליגה אחרת. רמה גבוהה מאוד של ביצוע והגשה.
דביר קריית עקרון
20
תימנית ווקאלית איזו יציאה משובחת ציון גולן ומאיר חג׳בי - תודה אלופים
יוגב לוי

