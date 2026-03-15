מאיר חג'בי וציון גולן בביצוע ווקאלי עוצמתי ל"בך אבטח"

רגע לפני הכניסה לימי ספירת העומר, המפיק והזמר המבטיח מאיר חג'בי מארח את ענק הזמר התימני ציון גולן לדואט ווקאלי מרגש ליצירתו של רבי שלום שבזי זיע"א.
בעולם המוזיקה היהודית, השילוב בין שורשיות עמוקה לחדשנות מרעננת הוא תמיד מתכון לרגע קסום. הפעם, זה קורה בחיבור בין-דורי מרתק: מאיר חג'בי, מהקולות העולים והמבטיחים בשמי המוזיקה היהודית, משלב כוחות עם סמל התרבות והזמר ציון גולן.
השניים מגישים ביצוע ווקאלי (ללא כלי נגינה) לשיר "בך אבטח", פנינה רוחנית שכתב גדול משוררי תימן, רבי שלום שבזי.
קרדיטים:
מילים: רבי שלום שבזי (מתוך השיר אלאה אלכל)
לחן: הרב יהודה גמליאל
עיבוד: מאיר חג׳בי
קולות: מאיר חג׳בי , רותם כהן
מילים:
בְּךָ אֶבְטַח תְּיַשֵּׁר אֶת דְּרָכַי
וְתַעֲנֵנִי וְתֵיטִיבָה לְחַסְדִּי
דְּבָרַי תִּשְׁמְעָה אָדוֹן לְמַעֲנָךְ
וְתַצְלִיחַ לְעַבְדָּךְ הַנְּדוּדִי
חוּן וּסְלַח וְהָסֵר אֶת כְּאֵבִי
וְיִהְיֶה נֵרְךָ דּוֹלֵק לְנֶגְדִּי
חֲטָאַי כַּפְּרָה אָדוֹן לְמַעֲנָךְ
וְרַחֵמָה עֲלֵי עֶבֶד יְחִידִי
יְחִידָה הַלְּלִי אֶת שֵׁם אֲדֹנָי
וּבִטְחִי בוֹ שְׁהוּא מַלְכִּי וְסוֹדִי
