חג'בי בסינגל ווקאלי מקורי חדש: "להתאחד"

כוחה של האחדות: עוד שיר מהאלבום החדש חג׳בי בשיר מקורי חדש שנולד בלב החברה הישראלית – "להתאחד"

דווקא עכשיו, כשנראה שהמרחק גדל, חג׳בי מוציא סינגל ווקאלי עוצמתי שנולד מתוך מפגש נדיר בין דתיים, חילונים, חרדים וחסידים. השיר "להתאחד" הוא פרי שיתוף פעולה עם ארגון "אחדות עכשיו", והוא מוכיח שהמנגינה המשותפת חזקה מכל מה שמפריד.

בתוך העונה הווקאלית העמוסה והמצליחה שלו, חג׳בי עוצר לרגע כדי להשמיע קול אחר – קול של חיבור. השיר החדש, "להתאחד", הוא שיר מקורי שנכתב והולחן מתוך חוויה אישית מטלטלת ומרוממת במפגשי ארגון "אחדות עכשיו". שם, סביב שולחן אחד, ישבו אנשים מכל קצוות הקשת הישראלית וגילו שהלב של כולם פועם באותו קצב.

קרדיטים:

מילים: חג'בי , טלי ליבר, צבי קורן, נתנאל שאופור

לחן: חג'בי

עיבוד ווקאלי: חג׳בי

קולות: רותם כהן ומאיר חג'בי

מילים:

מכל קצוות תבל הגענו לארץ ישראל

יד זרה הופכת יד אחות

לופתת בתקווה ואמונה להצלחות

מחפשת שביל ללב אמיתי ורחב

מתנחלת בלבבות על מנת שנאהב

אם רק נזכור את המשותף

נוכל לחיות ביחד זקן וטף

כי רק ביחד נתגבר

על כל מכשול ומשבר

פז'

להתאחד זו ברכה

להכיל כדי לקבל את האדם שמולך

להתאחד זו בעצם משאלה

רק באחדות נביא גאולה

ואני מאמין שאם נמשיך כך נגיע לאחדות

שבכל יום ובכל זמן נאהב את השונות

נייחל לימים טובים ומרגשים

וכשנתבונן נבין שאנחנו ממש אחים

[ פז'

להתאחד ...