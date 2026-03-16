ישי כהן ויוסי סרגובסקי מסכמים ב"יומן מלחמה" את היום ה-17 למלחמה באיראן ובחיזבאללה - שנמשך בירי טילים לכל רחבי הארץ, שבחסדי שמים הסתיימו בנזק לרכוש ובפצועים קל, לצד המשך גלי התקיפות של צה"ל ברחבי איראן ובלבנון, בצל תחילתה של פעולה קרקעית בדרום לבנון.

"מעבר לחילול השם - הסקרנים מסכנים חיים"

סגן ראש עיריית בני ברק, מנחם שפירא, סיפר בריאיון כי העיר חוותה מספר נפילות של חלקי טילים מפוצלים מאז תחילת המלחמה. לדבריו, בני ברק היא בין הערים שחוו את מספר האזעקות הגדול ביותר בתקופה האחרונה.

שפירא ציין כי רק במהלך חג הפורים נרשמו ארבע זירות שונות של נפילות ברחבי העיר, ובימים האחרונים התרחשו אירועים נוספים. למרות זאת, לדבריו, עד כה לא נרשמו פגיעות קשות בנפש.

לדבריו, הבעיה המרכזית היא ההתקהלות של סקרנים בזירות הפגיעה. "מעבר לחילול השם הגדול, מדובר בסכנת חיים ממשית. אנשים מגיעים בהמוניהם, חוסמים את דרכי הגישה של כוחות ההצלה ועלולים להיפגע מחלקים שנופלים או מחימושים שלא התפוצצו".

שפירא דחה גם את הטענות על עימותים בין תושבים לכוחות החירום. לדבריו, באירוע שבו נכחו אלפי אנשים היו רק בודדים שצעקו או הפריעו. "אי אפשר לקחת שלושה או ארבעה אנשים ולהציג את זה כאילו העיר כולה מתעמתת עם כוחות הביטחון", אמר.

כך פועל מבצע החילוץ האווירי בזמן מלחמה

במקביל ללחימה, נמשך גם מבצע החילוץ של ישראלים מחו"ל. אלון לביא, ראש אגף המבצעים בחברת אל על, חשף כי החברה נערכה מראש לאפשרות של הסלמה ביטחונית.

לדבריו, כבר בתחילת האירועים פיזרה החברה מטוסים במדינות שונות באירופה כדי שיוכלו להחזיר ישראלים במהירות כאשר יתאפשר. זמן קצר לאחר פרוץ הלחימה החלו טיסות החילוץ הראשונות.

לביא סיפר כי עד כה הוחזרו לישראל עשרות אלפי ישראלים שטיסותיהם בוטלו. אל על לבדה הטיסה כעשרת אלפים נוסעים בטיסות חילוץ, כאשר בסך הכל מדובר בכ־100 אלף ישראלים שחזרו לישראל באמצעות כלל החברות.

הוא הסביר גם מה קורה כאשר מטוס מתקרב לישראל בזמן אזעקה. "כאשר יש התרעה על ירי טילים המטוס נכנס למעגלי המתנה מעל הים עד שהאירוע מסתיים. לאחר מכן סורקים את המסלול ורק אז מתבצעת הנחיתה", אמר. לדבריו, בשל מגבלות הביטחון הפעילות האווירית כיום עומדת על כ־20 אחוז בלבד מהפעילות הרגילה.

זה מה שיקבע אם הלימודים יחזרו

אחת הסוגיות המרכזיות שמעסיקות את הציבור היא חזרת מערכת החינוך לפעילות. סגן אלוף במיל. דני כהן, מסביר פיקוד העורף, הסביר כי ההחלטה תלויה במספר פרמטרים ובהם יכולת המיגון, זמן ההתרעה והערכת המודיעין.

לדבריו, באזורים מסוימים בארץ כבר אושרה חזרה חלקית ללימודים בתנאים מוגבלים, בעיקר במקומות שבהם קיימים מרחבים מוגנים תקניים המספיקים לכלל התלמידים.

עם זאת, במרכז הארץ 0 כולל בני ברק - המצב מורכב יותר בשל ריבוי השיגורים. כהן הדגיש כי ההחלטות מתקבלות מדי יום בהתאם להערכת מצב.

כהן התייחס גם לתופעת הסקרנים בזירות הנפילה והזהיר מפני הסכנה. לדבריו, חלק מהטילים מתפצלים לחימושים קטנים שחלקם אינם מתפוצצים מיד. בנוסף, חלקים כבדים עלולים להמשיך ליפול מבניינים שנפגעו ולכן מדובר בסכנת נפשות ממשית.

"המטרה היא הכרעה, לא עוד סבב"

תת אלוף במילואים אמיר אביבי, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, התייחס למטרות המלחמה והמערכה מול איראן.

לדבריו, ישראל פועלת לפגיעה עמוקה ביכולות האסטרטגיות של המשטר האיראני, כולל מערך הטילים הבליסטיים, מפעלי הייצור ומתקני הגרעין.

אביבי העריך כי פגיעה משמעותית באיראן תשפיע גם על חיזבאללה ושלוחות נוספות באזור שתלויות בתמיכה האיראנית. לדבריו, ללא כסף, ידע וטכנולוגיה מאיראן, הארגונים הללו יתקשו להמשיך לפעול לאורך זמן.

בנוגע לרצועת עזה אמר כי ישראל כבר שולטת ביותר ממחצית משטח הרצועה, אך לדבריו המערכה שם עדיין לא הסתיימה. "נגיע גם לשם. המטרה הפעם היא פירוק מוחלט של ארגוני הטרור", אמר.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה