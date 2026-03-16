נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפק היום (שני) עדכון מפורט על התקדמות המערכה הצבאית נגד איראן, כשהוא מציג נתונים על פגיעה נרחבת ביכולות ההגנה וההתקפה של המשטר.

הנשיא פתח את דבריו בקביעה כי "המערכה הצבאית העוצמתית שלנו לסיום האיומים מצד המשטר האיראני נמשכה במלוא העוצמה במהלך הימים האחרונים. הם פשוט נמחקו".

לדבריו, הפגיעה בזרועות הצבא היא כמעט מוחלטת: "חיל האוויר איננו. הצי איננו. הרבה מאוד ספינות הוטבעו. אלו ספינות מלחמה, אבל אני מניח שהם לא ידעו איך להשתמש בהן".

​בסקירתו ציין טראמפ כי ארצות הברית פועלת לשינוי המציאות הביטחונית באזור לאחר עשורים של מתיחות. "הם היו אימה במשך 47 שנים, ועכשיו אני מניח שהעולם, באמצעות ארצות הברית, בעזרת ישראל, עושה את מה שהיה צריך להיעשות לפני שנים רבות. זה היה צריך להיעשות לפני שנים רבות", אמר הנשיא והוסיף בנימה של לעג: "מערך הנ"מ הושמד, המכ"ם שלהם איננו, והמנהיגים שלהם אינם. מעבר לזה, מצבם די טוב".

​הנשיא הציג נתונים מספריים על היקף התקיפות והשפעתן על המלאי האיראני. "מאז תחילת הסכסוך, פגענו ביותר מ-7,000 מטרות ברחבי איראן, ואלו היו בעיקר מטרות מסחריות וצבאיות", ציין טראמפ. הוא הסביר כי "השגנו הפחתה של 90 אחוז בשיגורי הטילים הבליסטיים שלהם והפחתה של 95 אחוז בתקיפות המל"טים. הטילים מטפטפים כעת ברמות נמוכות מאוד כי לא נותרו להם יותר מדי טילים". המאמץ האמריקני מתמקד כעת במניעת התעצמות מחודשת, כאשר "תקפנו גם את מפעלי הייצור, המקומות שבהם הם מייצרים את הטילים והמל"טים, וזה נמשך היום. בדיוק פגענו בשלושה מהם היום. זה נהיה קשה מאוד עבורם לייצר".

​בהתייחסו לזירה הימית, חשף הנשיא כי "יותר מ-100 כלי שיט איראניים הוטבעו או הושמדו במהלך השבוע וחצי האחרונים. זה חייב להיות סוג של שיא", והדגיש כי המבצע אינו פוסק לרגע שכן "תקיפות נוספות ממשיכות לצאת מכל הכיוונים מדי שעה בשעה".

​אחת הנקודות המרכזיות בדבריו נגעה להשמדת התשתיות באי קארג, תוך שהוא מסביר את ההחלטה להותיר את מתקני הנפט על כנם בשלב זה. "כפי שאתם יודעים, תקפנו את האי קארג והכנו אותו.

הכנו אותו, פשוט הרסנו כל דבר על האי למעט האזור שבו נמצא הנפט. אני קורא לזה הצינורות. השארנו את הצינורות", פירט טראמפ. הוא הבהיר כי מדובר בהחלטה הפיכה: "לא רצינו לעשות את זה, אבל נעשה את זה. אנחנו יכולים לעשות את זה בהתראה של חמש דקות. זה ייגמר. אבל לצורך שיקום המדינה הזו מתישהו, אני מניח שעשינו את הדבר הנכון. אבל זה עשוי לא להישאר כך. רק מילה פשוטה אחת וגם הצינורות ייעלמו, אבל ייקח הרבה זמן לבנות את זה מחדש".

​לסיכום הדגיש הנשיא את המטרה הסופית של המבצע הנוכחי: "אנחנו מפרקים באגרסיביות את הבסיס התעשייתי הביטחוני של איראן והיכולת לבנות מחדש את יכולת הטילים והמל"טים שלה יורדת לקראת אפס".