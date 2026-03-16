• במהלך הלילה, רצף של שיגורים מאיראן לישראל | אזעקות הופעלו במרכז ובדרום הארץ, כך גם בשרון.

• בשל האזעקות, מיליונים נכנסו הלילה למרחב מוגן, בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• גם ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הלילה רקטות לעבר צפון הארץ.

• חיל האוויר הישראלי פתח בגל תקיפות נרחב בביירות ובאיראן.

• נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למלחמה עם איראן ולסיכוי להגיע לעסקה ואמר: "אנחנו מדברים עם איראן. אנחנו לא חושבים שהם מוכנים (לעסקה), אבל הם מתקרבים. אף אחד לא יודע עם מי בכלל סוגרים עסקה בצד השני, כי כולם נהרגו. אני לא יודע אם אני רוצה לעשות עסקה עם איראן".

עדכונים שוטפים

08:00: דובר צה"ל מודיע כי כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון: "הפעילות - במסגרת מאמץ משימת ההגנה הקדמית".

07:30: דובר משמרות המהפכה של איראן טוען כי מאז תחילת מבצע'שאגת הארי', איראן שיגרה כ-700 טילים ו-3,600 רחפנים נגד מטרות אמריקניות וישראליות.

07:00: משרד ההגנה של סעודיה עדכן הבוקר כי מאז חצות לילה מערכות ההגנה יירטו 61 כט"במים ששוגרו מאיראן.

06:30: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שוקל את האפשרות להשתלט על אי הנפט חארג' שבאיראן, במידה והמאמצים להביא לפתיחת מצרי הורמוז לא יצליחו, כך דווח ב'אקסיוס'.

06:00: ממשלת בריטניה הודיעה כי היא 'מגנה בתקיפות' את המתקפות של ארגון הטרור חיזבאללה על ישראל.