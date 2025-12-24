בעוד להבות הנרות מאירים את חלונות גבעת הישיבה, מאות בחורי ישיבת פוניבז', התכנסו למעמד סיום ימי החנוכה, למסיבת "זאת חנוכה" שכולה שיר ושבח, התעלות וציפייה.

השנה, המעמד לבש צביון מיוחד כשהתקיים בהיכל קדושים, המקום בו הוגים הבחורים בתורה יומם ולילה במסירות נפש. ההיכל היה מלא מפה לפה בבחורי הישיבה, שישבו סביב שולחנות ערוכים, בראשות רבני הישיבה ונשיא הישיבה, הגאון רבי אליעזר כהנמן.

במהלך המסיבה, נישאו דברי התעוררות מפי רבני הישיבה, אשר עמדו על מעלת היום המסוגל לישועות ועל כוחה של התורה לנצח את החושך. נשיא הישיבה, הגר"א כהנמן, נשא דברים נלהבים ברום מעלת החג, כשהוא מקשר בין מסירות הנפש של החשמונאים לבין עמלה של תורה בגבעה.

המעמד הסתיים בשירת "טהר לבנו לעבדך באמת", כשמאות הבחורים פוצחים בריקוד של מצווה, מלווים בתקווה ובתפילה לראות בקרוב את הישיבה על כל אגפיה שוקקת חיים תורניים תחת קורת גג אחת ובמרחב הראוי לממלכת התורה.