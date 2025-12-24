כיכר השבת
לשנה הבאה בפוניבז' הבנויה

מפגן הניצחון בגבעה: בחורי פוניבז' חגגו את "זאת חנוכה" | תיעוד

מאות עמלי תורה ובחורי חמד התכנסו למסיבת "זאת חנוכה" המרכזית של ישיבת פוניבז' המעטירה • נשאו דברים נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן ורבני הישיבה • תיעוד (עולם הישיבות)

מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)

בעוד להבות הנרות מאירים את חלונות גבעת הישיבה, מאות בחורי ישיבת פוניבז', התכנסו למעמד סיום ימי החנוכה, למסיבת "זאת חנוכה" שכולה שיר ושבח, התעלות וציפייה.

השנה, המעמד לבש צביון מיוחד כשהתקיים בהיכל קדושים, המקום בו הוגים הבחורים בתורה יומם ולילה במסירות נפש. ההיכל היה מלא מפה לפה בבחורי הישיבה, שישבו סביב שולחנות ערוכים, בראשות רבני הישיבה ונשיא הישיבה, הגאון רבי אליעזר כהנמן.

במהלך המסיבה, נישאו דברי התעוררות מפי רבני הישיבה, אשר עמדו על מעלת היום המסוגל לישועות ועל כוחה של התורה לנצח את החושך. נשיא הישיבה, הגר"א כהנמן, נשא דברים נלהבים ברום מעלת החג, כשהוא מקשר בין מסירות הנפש של החשמונאים לבין עמלה של תורה בגבעה.

המעמד הסתיים בשירת "טהר לבנו לעבדך באמת", כשמאות הבחורים פוצחים בריקוד של מצווה, מלווים בתקווה ובתפילה לראות בקרוב את הישיבה על כל אגפיה שוקקת חיים תורניים תחת קורת גג אחת ובמרחב הראוי לממלכת התורה.

מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

נייעס עם קנייטש

||
1

הודו לק-ל הישועה

||
3

רגע של הוד קדומים

|

האנטישמיות משתוללת

||
11

חיילם לאורייתא

|

כִּי עַיִן בְּעַיִן יִרְאוּ 

||
2

תחת קורת גג אחת

|
ש
הרב אהרן בוטבול|מקודם

ניגוני חנוכה בסלבודקה

|

הַנֵּרוֹת הַאלוּ קֹדֶשׁ

||
1

ברוך דיין האמת

||
2

הראשל"צ התרגש

||
3

במלאות שמונה שנים להסתלקותו

|

דרמה בישיבת סלבודקא

||
13

קָרֵב קֵץ הַיְשׁוּעָה

||
1

נייעס עם קנייטש

||
1

בשילוב סיום הש"ס

||
1

עצרת התעוררות

||
1

סערה בעיירה השקטה

||
43

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר